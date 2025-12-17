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Written By WD Feature Desk

Guru Ghasidas: सतनाम धर्म के प्रचारक गुरु घासीदास: जानें जीवन परिचय और मुख्य बिंदु

Ghasidas
Guru Ghasidas Birth Anniversary: गुरु घासीदास, सतनाम धर्म के प्रवर्तक, छत्तीसगढ़ राज्य के एक महान संत और धार्मिक गुरु थे। उन्होंने 19वीं सदी के शुरुआत में छत्तीसगढ़ में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी छत्तीसगढ़ में गहरा प्रभाव डाला। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनका छत्तीसगढ़ में महत्व आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है।ALSO READ: Christmas Story: क्रिसमस पर जानिए प्रभु यीशु के जन्म की कहानी
 
जीवन परिचय: गुरु घासीदास का जन्म 18वीं सदी के अंत में, 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महंगू दास और माता का नाम श्रीमती अमरौतिन था। गुरु घासीदास का जीवन संघर्ष और साधना से भरा हुआ था।

वे बचपन से ही धार्मिक विचारों के प्रति आकर्षित थे और उन्‍होंने अपने जीवन को सामाजिक भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में रूपांतरित किया। गुरु घासीदास का उद्देश्य समाज को समानता, प्रेम और श्रद्धा के मार्ग पर चलाना था।
 
गुरु घासीदास का सम्पूर्ण जीवन गरीबों, दलितों और समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए समर्पित था। उनका संदेश था कि भगवान एक हैं और सभी मनुष्य समान हैं, भले ही वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से आते हों। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच-नीच और अंधविश्वास के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई और लोगों को धर्म और समाज के बारे में सही समझ प्रदान करने की कोशिश की।
 
मुख्य बातें: गुरु घासीदास का छत्तीसगढ़ में बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव था। उनकी शिक्षाएं और संदेश आज भी राज्य के समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
 
1. धार्मिक समाज का निर्माण: गुरु घासीदास ने एक समर्पित और धार्मिक समाज की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों और वर्गों के लोग समान रूप से एकजुट हो सकते थे। उनका संदेश था कि धर्म का कोई जाति या वर्ग से संबंध नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की नींव रखी, जो समाज में भाईचारे और समानता का प्रचार करता था।
 
2. सतनाम पंथ का प्रचार: गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म की स्थापना की, जो आज भी छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में प्रचलित है। उनके अनुयायी 'सतनाम' का जप करते हैं और अपने जीवन में अच्छाई और सत्य का पालन करते हैं। यह पंथ आज भी छत्तीसगढ़ के गांवों और कस्बों में अत्यधिक प्रभावशाली है।
 
3. संस्कारों और रीति-रिवाजों का सुधार: गुरु घासीदास ने समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए कई प्रयास किए, जिनमें शादी-विवाह के समय सही रीति-रिवाजों का पालन करना और जाति-पाती के भेदभाव को समाप्त करना शामिल था।
 
4. संस्कृतियों और सभ्यताओं का संरक्षण: गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ की अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक धारा को बढ़ावा दिया और उसे समाज में सही स्थान दिलवाने की कोशिश की। उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गईं, और वे एक बेहतर समाज की नींव रख सके।

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