मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. क्रिसमस
  4. how was Jesus christ born christmas story
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (17:30 IST)

Christmas Story: क्रिसमस पर जानिए प्रभु यीशु के जन्म की कहानी

कैसे हुआ ईसा मसीह का जन्म
How was Jesus Christ born christmas: परंपरा से 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। भारत और विदेशों में उनका जन्म दिवस क्रिसमय के रूप में मनाया जाता है लेकिन उनके जन्म समय, दिनांक आदि पर अभी तक मतभेद बने हुए हैं। ईसाई रोमन सम्राट कॉन्सटेंटाइन के शासनकाल में 336 ईस्वी में पहली बार क्रिसमस मनाया गया था। आइये जानते हैं कि क्या है ईसा मसीह के जन्म की कथा।
 
जन्म दिनांक: ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार मार्च में उनका जन्म किसी तारीख को हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था या बसंत की किसी तारीख को, इसको लेकर भी मतभेद है। शोधकर्ता मानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के समय का जो वर्णन मिलता है वह वसंत ऋतु की ओर संकेत करता है। वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल के मध्य रहती है। रशिया सहित 18 देशों में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। अर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च 6 जनवरी को एपिफेनी के साथ क्रिसमस मनाता है। ग्रीक कैलेंडर के मुताबिक इसे 6 अप्रैल माना जाता है।
 
जन्म सन्: ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व हुआ या 6 ईसा पूर्व इसको लेकर भी मतभेद है। मैथ्यू की गॉस्पेल के अनुसार यीशु का जन्म करीब 4 ईसा पूर्व हेरोड दि ग्रेट की डेथ के करीब 2 साल पहले हुए था। जबकि ल्यूक गॉस्पेल के अनुसार यीशु का जन्म 6 ईस्वी में हुआ था। हालांकि अधिकतर जगह मान्य है कि 6 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। 
 
जन्म स्थान: ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम के एक अस्तबल में हुआ था। यह भूमि दुनिया भर के ईसाईयों की आस्था का केंद्र है। इसराइल में यह स्थल यरुशलम से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक फिलिस्तीनी शहर है। यहां मुस्लिमों की संख्‍या अधिक है। बेथलहम शहर को मूल रूप से एफ्राथ कहा जाता था। जहां उनका जन्म हुआ वहां आज एक चर्च है जिसे आज चर्च ऑफ नेटिविटी कहा जाता है। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट (330 ईस्वी) की मां सेंट हेलेना द्वारा निर्मित चर्च ऑफ द नेटिविटी, बेथलेहम के केंद्र में पवित्र क्रिप्ट नामक एक कुटी या गुफा के ऊपर स्थित है, जो ईसाई परंपरा के अनुसार, वह स्थान है जहां यीशु का जन्म हुआ था। मान्यता के अनुसार जन्म स्थान पर 333 ईस्वी में एक बेसिलिका बनाई गई थी। उसके बाद वहां क्रिसमय मानाने के लिए आने लगे। फिर यहां पर सबसे पहले 339 ईस्वी में एक चर्च पूरा किया गया। इस बीच 336 ईस्वी में पहली बार क्रिसमस मनाया गया था।
 
जन्म की कहानी: 
2 हजार वर्ष पूर्व की बात है। एक बढ़ई था जिसका नाम युसुफ था। वह इसराइल का नाजरथ नामक एक गांव में रहता था। युसुफ का विवाह मैरी के साथ हुआ था। एक दिन एक परी मैरी के सामने प्रकट हुई और उसने कहा आपके घर एक दिव्य बालक जन्म लेगा। वह एक मसीहा होगा जो दुनिया को बदल देगा। मैरी कुछ दिनों के बाद गर्भवती हुई।
 
एक कथा के अनुसार फ़रिश्ता गेब्रियल मैरी को बताता है कि वह जीसस को जन्म देगी; एक फ़रिश्ता जोसेफ को मैरी से शादी करने के लिए कहता है।
 
इसी बीच बेथलेहम शहर में जगनणना आयोजित की जा रही थी। राज्य में हर किसी को उसमें भाग लेकर अपना नाम लिखवाना था। इसीलिए मैरी भी अपने पति युसुफ के साथ बेथलेहम के लिए निकल पड़ी। उस वक्त बेथलेहम में बहुत भीड़ थी और हर कोई जनगणना में भाग लेने के लिए आया था। इसलिए इन दोनों को सराय में आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। अंत में उन्हें रात बिताने के लिए एक जगह मिल गई। एक गडरिये ने उन्हें अपने अस्तबल में रुकने की जगह दी। उसी रात उसी जगह पर युशी मसीहा का जन्म हुआ और उन्हें चरनी में लिटाया गया। सूखे घास के अलावा उनके पास कोई बिस्तर नहीं था। उनसे मिलने के लिए चरवाहों के अलावा कोई नहीं था। 
 
बेथलेहेम से बहुत दूर तीन बुद्धिमान पुरुषों ने आसमान में चमकते हुए एक सितारे को देखा, जो कहीं जा रहा था। उन तीनों ने इसे दिव्य माना और वे भी उस सितारे के पीछे हो लिए। वह सितारा वहां पहुंचकर गायब हो गया जहां यीशु थे। वे तीन बुद्धिमान पुरुष यीशु से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने चरवाहों को कहा कि ये बच्चा आगे चलकर यहूदी समुदाय का राजा बनेगा। 
 
मागी एक तारे का पीछा करते हैं, जीसस को ढूंढते हैं, और उपहार (सोना, लोबान, गंधरस) लाते हैं। चरवाहों के कारण सभी जगह ये खबर फैल गई। एक व्यक्ति इस खबर से खुश नहीं था। और वह था उस देश का राजा हेरोड। हेरोड को जब यह पता चला तो उसने सोच कि यह बच्चा तो अपना प्रतिद्वंदी है, लेकिन वह नहीं जानता था कि कौनसा दिव्य बच्चा प्रतिद्वंदी है। इसलिए उसने 2 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। इस बात का पता चलते ही सौभाग्य से युशी को परिवार रातोरात मिस्र जा पहुंचा। हालांकि यह भी कहते हैं कि जोसेफ को सपने में राजा हेरोड (हेरोदेस) की जीसस को मारने की साजिश के बारे में चेतावनी दी जाती है, इसलिए वे मिस्र भाग जाते हैं। बाद में वे राजा की मृत्यु के बाद ही अपने घर वापस लौट आते हैं।
 
डिस्क्लेमर: लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोत से प्राप्त, शोध, मान्यता और परंपरा पर आधारित जानकारी है इसकी पुष्‍टि वेबदुनिया नहीं करता है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल गांधी का राजनीतिक करियर क्या हो गया है खत्म, जानिए लाल किताब का भविष्य

राहुल गांधी का राजनीतिक करियर क्या हो गया है खत्म, जानिए लाल किताब का भविष्यRahul gandhi kundli Astrology: राहुल गांधी की इंटरनेट से प्राप्त जन्म तिथि और सन 19 जून 1970 बताया जा रहा है। जन्म स्थान तो दिल्ली का परंतु जन्म का समय पुख्ता नहीं है। एक समय 18 जून, 1970 को रात्रि 8 बजकर 52 मिनट पर दूसरा समय 19 जून 1970 को दोपहर 02 बजकर 28 मिनट पर जन्म समय मिलता है। 19 जून 1970 समय 02 बजकर 28 मिनट के अनुसार जानिए राहुल गांधी की कुंडली का लाल किताब के अनुसार भविष्‍यफल।

वर्ष 2026 में सोना रहेगा टॉप पर या कि चांदी, जानिए ज्योतिष विश्लेषण

वर्ष 2026 में सोना रहेगा टॉप पर या कि चांदी, जानिए ज्योतिष विश्लेषणसोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। वर्ष 2025 में सोने की अपेक्षा चांदी के भाव तेजी से बड़े हैं। चांदी में कभी बढ़ोतरी होती है तो कभी लुढ़कती है। वर्तमान में इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट सोना के भाव 128257 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,79,088 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसमें घट-बढ़ चलती रहती है। हालांकि हर शहर के भावों में अंतर है। ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 में चांदी टॉप पर रहेगी या कि सोना? किस चीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा?

वर्ष 2026 में होंगे भारत में ये 5 बड़े काम, जिनकी हो गई है अभी से शुरुआत

वर्ष 2026 में होंगे भारत में ये 5 बड़े काम, जिनकी हो गई है अभी से शुरुआत5 predictions for the year 2026: वर्ष 2026 में बृहस्पति 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे। कुंभ से निकलकर 5 दिसंबर को राहु मकर में गोचर करेगा। सिंह से निकलकर केतु कर्क में गोचर करेगा। 16 जनवरी 2026 को धनु से निकलकर मंगल मकर में गोचर करेगा। इसके बाद वह कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, कर्क और सिंह में गोचर करेंगे। इस बीच शनि की वक्री और मार्गी गति मीन में ही रहेगी। मूलत: शनि, बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल का ही वर्ष 2026 में ज्यादा प्रभाव रहेगा।

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?Kharmas In Hindi : खरमास हिन्दू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय अवधि है। इसे धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहां खरमास के कारण, अवधि और इस दौरान क्या करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी पाठकों की सुविधा के लिए दी जा रही है:

वर्ष 2026 कैसा रहेगा देश और दुनिया की 12 राशियों के लिए, सोना चांदी पर क्या होगा प्रभाव

वर्ष 2026 कैसा रहेगा देश और दुनिया की 12 राशियों के लिए, सोना चांदी पर क्या होगा प्रभावPrediction 2026 astrology: वर्ष 2026 ज्योतिषीय और ग्रहीय बदलावों के कारण परिवर्तन, विस्तार और आत्म-मूल्यांकन का वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष कई बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं से भरा है, जो वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर गहरा प्रभाव डालेंगी। यहाँ ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष 2026 की प्रमुख संभावित भविष्यवाणियों का एक सारांश है।

और भी वीडियो देखें

Budh Pradosh Vrat Date: बुध प्रदोष व्रत पर जानें महत्व, पूजा विधि और 5 फायदे

Budh Pradosh Vrat Date: बुध प्रदोष व्रत पर जानें महत्व, पूजा विधि और 5 फायदेBudh Pradosh Vrat 17 December: हिंदू धर्म में, प्रदोष व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित सबसे पवित्र और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद के प्रदोष काल में शिव पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस पवित्र समय में, भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकरJupiter's transit in Cancer in 2026: नए वर्ष 2026 में बृहस्पति ग्रह का 3 राशियों में गोचर रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे इसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके चलते कर्क, वृश्‍चिक, मकर और मीन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा लेकिन 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Magh Mela 2026: माघ मेला जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेला जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए शुभ और 4 के लिए अशुभ

सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए शुभ और 4 के लिए अशुभSurya in Dhanu rashi 2025: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के गोचर को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जब सूर्यदेव बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। यह गोचर न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव भी लाता है। इस वर्ष, 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस पवित्र समय का सीधा प्रभाव आपके करियर, संबंधों, स्वास्थ्य और भाग्य पर पड़ेगा। आइए, विस्तार से जानते हैं कि सूर्य का यह महागोचर आपकी राशि पर क्या व्यापक प्रभाव डालेगा।

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति का महत्व और तर्पण के 10 प्रमुख फायदे

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति का महत्व और तर्पण के 10 प्रमुख फायदेBenefits of Tarpan on Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति वह विशेष दिन है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। यह दिन ज्योतिषीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से तर्पण यानी पितरों को जल अर्पित करने और दान के लिए। यहां जानें धनु संक्रांति पर तर्पण करने के लाभ और महत्व...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com