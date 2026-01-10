Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 11 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। पंचांग: 11 जनवरी 2026, रविवार

आज की मुख्य जानकारी: तिथि: अष्टमी (प्रातः 10:21 तक), उसके बाद नवमी प्रारंभ।

पक्ष: कृष्ण पक्ष मास: माघ (पूर्णिमांत), पौष (अमान्त) वार: रविवार

नक्षत्र: चित्रा (शाम 06:12 तक), उसके बाद स्वाति नक्षत्र। योग: सुकर्मा (शाम 05:27 तक), उसके बाद धृति योग।

करण: कौलव (प्रातः 10:21 तक), फिर तैतिल। चंद्र राशि: तुला शुभ और अशुभ मुहूर्त:

शुभ समय (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:08 से 12:50 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ)

अमृत काल: सुबह 11:04 से दोपहर 12:50 तक ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:14 से 02:56 तक अशुभ समय (Avoid for New Tasks) राहुकाल: सायं 04:20 से 05:42 तक (इस समय नए कार्य टालने चाहिए)

यमगण्ड: दोपहर 12:29 से 01:46 तक गुलिक काल: दोपहर 03:03 से 04:20 तक विशेष नोट: आज रविवार का दिन भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए उत्तम है।

