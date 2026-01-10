Numerology 2026: साप्ताहिक अंक ज्योतिष, जानें 12 से 18 जनवरी 2026 का भविष्यफल

(साप्ताहिक अंक राशिफल: 12 से 18 जनवरी, 2026)

मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह आपका धन योग बन रहा है जो सरकारी नौकरी और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए 'पदोन्नति' के अवसर लेकर आएगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश से लाभ होगा। पित्त संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: सूर्योदय के समय 'गायत्री मंत्र' का 24 बार जाप करें।

मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)

कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय सामान्य रहेगी, बचत पर ध्यान दें। सर्दी-जुकाम और कफ की समस्या हो सकती है। रिश्तों में मधुरता रखें।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं।

मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)

व्यापार, व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे है। शिक्षक, लेखक, कंसल्टेंसी या वकील हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए खास रहने की संभावना है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संपत्ति में निवेश शुभ रहेगा। सेहत का ध्यान रखे। वैवाहिक जीवन सुखद है।

उपाय: गुरुवार को मंदिर में गुड़ का दान करें।

मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)

तकनीकी क्षेत्र के लोगों को अच्छे ऑफर मिल सकते है। अचानक धन लाभ की संभावना बनते दिखती है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। गलतफहमी से बचे और वाणी पर नियंत्रण रखें।

उपाय: नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं।

मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)

इस सप्ताह आप बहुत कैलकुलेटिव रहेंगे। आपकी तर्क शक्ति चरम पर होगी। व्यापार में कोई बड़ा सौदा होने की संभावना है, अटका हुआ धन मिल सकता हैं। यात्रा लाभदायक रहेगी। भाई बहनों का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नसों से संबंधित समस्या हो सकती है। जीवन साथी से संबंध मजबूत होंगे।

उपाय: तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं।

मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)

इस सप्ताह आपको महिलाओं के सहयोग से कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी। महिलाओ से संबंधित वस्तुओं के कार्य करने वालों को लाभ होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। गुर्दे/यूरिन इन्फेक्शन संबंधित समस्या हो सकती है, पानी अधिक पिए। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते है।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)

इस सप्ताह आप अपनी योजनाएं किसी से भी साझा न करें, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते है। महत्वपूर्ण निर्णय किसी की सलाह ले कर करें। खर्चे पर नियंत्रण रखें। अनिंद्रा की समस्या हो सकती है। मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं। रिश्तों में दूरी आ सकती है।

उपाय: गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं।

मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)

यह सप्ताह आपके कार्य में रुकावट आ सकती है, धैर्य रखें। मित्रों से सहयोग मिलेगा, पुराने मतभेद दूर होंगे। दीर्घकालिक निवेश से लाभ प्राप्त होगा। हड्डी रोग तकलीफ दे सकता है। रिश्तों में तालमेल बनाए रखें।

उपाय: शनिवार को हनुमान जी के दर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)

इस सप्ताह आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। अचल संपत्ति से लाभ हो सकता हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग है। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद का हल निकल सकता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और रक्तचाप का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाए, चोट लग सकती है।