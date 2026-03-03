बुधवार, 4 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

05 March Birthday: आपको 5 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

जन्मदिन पर कलरफुल बलून्स के साथ केक का सुंदर फोटो
05 March Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 5 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

 

आपका जन्मदिन: 5 मार्च

आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है। 5 का मूलांक भी 5 ही होता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं।
 
आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 5 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं।

 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23
 
शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50
 
शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052
 
ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे।
 
शुभ रंग : हरा, गुलाबी, जामुनी, क्रीम

 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

रिश्ते और परिवार: दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। परिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। यह वर्ष सफलताओं भरा रहेगा। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी। 
 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा।

 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
सौरभ शुक्ला (Saurabh Shukla): एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारतीय अभिनेता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं जो हिंदी और कुछ तमिल और तेलुगु में काम करते हैं।
 
शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan ): एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।
 
वसंत साठे (Vasant Sathe): पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोकसभा के सदस्य वसंत साठे का जन्म हुआ था।
 
बीजू पटनायक (Biju Patnaik): राज्य विधान सभा के विपक्ष नेता।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: March 2026 weekly horoscope: साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 मार्च, जानें आपके लिए क्या खास लाया है नया सप्ताह
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मार्च, 2026)

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्यTotal Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्ति

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्तिजैसा कि ज्योतिषियों ने आशंक जताई थी कि मंगल के कुंभ में जाने से राहु के साथ जब उसकी युति बनेगी तो 'अंगारक योग' का निर्माण होगा जो आग और विस्फोट को जन्म देता है। इसी के साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच कम अंतराल होने के कारण फिर से देश और दुनिया में बड़े युद्धका आगाज होगा। हम देख रहे हैं कि इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आगे क्या होगा?

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ता

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ताHolika Dahan 2026: जयपुर के 'गुलाल गोटे' का इतिहास और इसके पीछे की गंगा-जमुनी तहजीब वाकई में भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उदाहरण है। होली के दिन यह परंपरा निभाई जाती है जिसके पीछे मु्स्लिमों का बड़ा योगदान रहता है।

और भी वीडियो देखें

05 March Birthday: आपको 5 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

05 March Birthday: आपको 5 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!05 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 05 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय05 March 2026 Today Shubh Muhurat: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मार्च, 2026)Aries to Pisces Holi horoscope: होली का दैनिक राशिफल। यहां जानें करियर, लव, धन, स्वास्थ्य और उपायों के साथ, होली या धुलेंड़ी के दिन का दैनिक राशिफल। यह दिन आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। रंगों के पर्व और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक इस दिन का स्वागत करें और अपने जीवन को नई दिशा दें...

साल 2026 का अगला चंद्र ग्रहण कब होगा?

साल 2026 का अगला चंद्र ग्रहण कब होगा?साल 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण होंगे। पहला चंद्र ग्रहण आज (3 मार्च 2026) हो रहा है, और इसके बाद साल का अगला चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च 2026 को था और अब दूसरा चंद्र ग्रहण अगस्त में होगा।

Israel iran war: ब्लड मून के बाद रौद्र संवत्सर, नरसंहार का साल होगा शुरू, 5 घटनाओं को रोकना मुश्किल

Israel iran war: ब्लड मून के बाद रौद्र संवत्सर, नरसंहार का साल होगा शुरू, 5 घटनाओं को रोकना मुश्किलisrael iran war: 19 मार्च 2026 से हिंदू नव संवत्सर 2083 प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक संवत्सर का एक अलग नाम होता है। उसी नाम के अनुरूप वर्ष का फल भी माना गया है। जैसे इस बार के नव संवत्सर का नाम रौद्र है। इसका अर्थ है भयंकर क्रोध। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह समय अपने साथ भीषण विनाश और नरसंहार लेकर आ सकता है। हिंदू वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल है। इससे धर्म योद्धा योग बन रहा है। मध्य एशिया में जारी हिंसा की लपटें दक्षिण एशिया तक पहुँचने की आशंका है, जिससे पूरी दुनिया में भय का वातावरण बनेगा। यह 5 घटनाओं के घटने की संभावना है प्रबल।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com