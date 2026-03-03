Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मार्च, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 05 March 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: आज जीवनसाथी या पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द हो तो पर्याप्त आराम करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है।
लव: सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है।
धन: निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: पेट रोग संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या मिठाई खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है।
लव: लव लाइफ में वाणी पर संयम रखें।
धन: बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान का सहारा लें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: ऑफिस में बॉस द्वारा आपकी मेहनत की तारीफ होगी।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से जुकाम या खांसी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा।
लव: डेट पर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल (अर्घ्य) दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है।
लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: बचत करने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: आज नौकरी या कारोबार में नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं।
लव: परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं।
धन: आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: घर-बाहर बढ़ते विरोधियों से सावधान रहें।
लव: प्रेमी के साथ गलतफहमी हो सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से मन शांत रहेगा।
उपाय: गरीब को लाल फल दान करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा तथा छात्रों को करियर में ग्रोथ दिखेगी।
लव: पार्टनर के साथ लंबी यात्रा का योग है।
धन: कारोबार में भाग्य का साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: काम में देरी हो सकती है, धैर्य न खोएं।
लव: प्रेमी एक-दूसरे का सम्मान करें।
धन: आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर आप टीम वर्क से बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे।
लव: प्रेमियों को परिवार की सहमति मिल सकती है।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शरीर संबंधी साफ-सफाई का ध्यान रखें।
उपाय: जरूरतमंदों को काला कंबल या जूते दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: आपको नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे।
धन: खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलने के संकेत हैं।