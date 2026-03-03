गुरुवार, 5 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का रंगीन फोटो

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 05 March 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: आज जीवनसाथी या पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द हो तो पर्याप्त आराम करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है।
लव: सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है।
धन: निवेश के लिए दिन शुभ है। 
स्वास्थ्य: पेट रोग संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या मिठाई खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है। 
लव: लव लाइफ में वाणी पर संयम रखें।
धन: बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान का सहारा लें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस में बॉस द्वारा आपकी मेहनत की तारीफ होगी। 
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से जुकाम या खांसी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। 
लव: डेट पर जाने का प्लान बन सकता है। 
धन: शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। 
उपाय: सूर्य देव को जल (अर्घ्य) दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है। 
लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। 
धन: बचत करने की कोशिश करें। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।

 

7. तुला (Libra)

करियर: आज नौकरी या कारोबार में नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं।
लव: परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं।
धन: आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: घर-बाहर बढ़ते विरोधियों से सावधान रहें। 
लव: प्रेमी के साथ गलतफहमी हो सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से मन शांत रहेगा।
उपाय: गरीब को लाल फल दान करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा तथा छात्रों को करियर में ग्रोथ दिखेगी।
लव: पार्टनर के साथ लंबी यात्रा का योग है। 
धन: कारोबार में भाग्य का साथ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम में देरी हो सकती है, धैर्य न खोएं। 
लव: प्रेमी एक-दूसरे का सम्मान करें।
धन: आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। 
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आप टीम वर्क से बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे। 
लव: प्रेमियों को परिवार की सहमति मिल सकती है।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: शरीर संबंधी साफ-सफाई का ध्यान रखें।
उपाय: जरूरतमंदों को काला कंबल या जूते दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आपको नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे।
धन: खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलने के संकेत हैं।
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मार्च, 2026)Today 05 March 2026 horoscope in Hindi : आज 05 मार्च 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

