Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 05 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 05 March 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: आज जीवनसाथी या पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: सिरदर्द हो तो पर्याप्त आराम करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है।

लव: सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है।

धन: निवेश के लिए दिन शुभ है।

स्वास्थ्य: पेट रोग संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या मिठाई खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है।

लव: लव लाइफ में वाणी पर संयम रखें।

धन: बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान का सहारा लें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस में बॉस द्वारा आपकी मेहनत की तारीफ होगी।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से जुकाम या खांसी हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा।

लव: डेट पर जाने का प्लान बन सकता है।

धन: शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल (अर्घ्य) दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है।

लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

धन: बचत करने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: आज नौकरी या कारोबार में नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं।

लव: परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं।

धन: आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: घर-बाहर बढ़ते विरोधियों से सावधान रहें।

लव: प्रेमी के साथ गलतफहमी हो सकती है।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से मन शांत रहेगा।

उपाय: गरीब को लाल फल दान करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा तथा छात्रों को करियर में ग्रोथ दिखेगी।

लव: पार्टनर के साथ लंबी यात्रा का योग है।

धन: कारोबार में भाग्य का साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम में देरी हो सकती है, धैर्य न खोएं।

लव: प्रेमी एक-दूसरे का सम्मान करें।

धन: आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है।

स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आप टीम वर्क से बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे।

लव: प्रेमियों को परिवार की सहमति मिल सकती है।

धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: शरीर संबंधी साफ-सफाई का ध्यान रखें।

उपाय: जरूरतमंदों को काला कंबल या जूते दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: आपको नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे।

धन: खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा।

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलने के संकेत हैं।