बुधवार, 4 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Holi Special Horoscope 04 March 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

रंगबिरंगी होली के राशिफल का सुंदर फोटो
Horoscope for Holi 2026: होलिका दहन और होली का पर्व न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और प्रेम का संचार भी करता है। इस दिन का राशिफल आपके आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहां जानें होली-धुलेंड़ी के दिन का राशिफल हर के लिए, ताकि आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकें।ALSO READ: Holi Numerology Horoscope: अपने मूलांक के अनुसार जानें किन रंगों से खेलें होली, (पढ़ें साप्ताहिक अंक राशिफल 2 से 8 मार्च 2026)
 
 

1. मेष (Aries)

करियर: आज काम से छुट्टी लेकर उत्सव का आनंद लेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ रंगों की मस्ती रिश्तों में नई ऊर्जा भरेगी।
धन: त्योहार के उपहारों पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: उत्साह अधिक रहेगा, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखें।
उपाय: हनुमान जी को लाल गुलाल चढ़ाएं।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। ऑफिस के साथियों से फोन पर बधाई संदेश मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आज प्रपोज करने के लिए अच्छा दिन है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सुख-साधनों पर खर्च करेंगे।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें, गले में समस्या हो सकती है।
उपाय: राधा-कृष्ण को सफेद चंदन और गुलाल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नेटवर्किंग के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होली के बाद मिल सकता है।
लव: दोस्तों और पार्टनर के साथ दिन यादगार बीतेगा। वाणी में मधुरता रखें।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। आज धन का आगमन सुखद रहेगा।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे। ज्यादा भागदौड़ से थकान संभव है।
उपाय: गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज मानसिक शांति मिलेगी। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है।
लव: परिवार के साथ होली मनाना सुखद रहेगा। आपसी मतभेद दूर होंगे।
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: पानी वाले रंगों से बचें, त्वचा में जलन हो सकती है।
उपाय: शिवजी पर सफेद गुलाल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। आपके काम की चर्चा आज सामाजिक जगहों पर होगी।
लव: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा। पार्टनर के साथ यात्रा का योग है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। शॉपिंग पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें, गुलाल आंखों में न जाने दें।
उपाय: सूर्य देव को जल दें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बैंकिंग और हिसाब-किताब के कार्यों में लाभ होगा। काम का बोझ कम रहेगा।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। रिश्ते सुधरेंगे।
धन: निवेश लाभदायक रहेगा। किसी को उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: पेट खराब रह सकता है। तली-भुनी चीजों से परहेज करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और हरा रंग चढ़ाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आज का दिन आनंददायक रहेगा। सहयोगियों से मधुर संबंध बनेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में रंगों की फुहार रहेगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे। योग और ध्यान को समय दें।
उपाय: महालक्ष्मी को गुलाबी गुलाल और इत्र अर्पित करें।ALSO READ: March 2026 weekly horoscope: साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 मार्च, जानें आपके लिए क्या खास लाया है नया सप्ताह
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कड़ा संघर्ष रंग लाएगा। विरोधियों पर आपकी जीत होगी।
लव: गुप्त संबंधों में सावधानी बरतें। पार्टनर के साथ ईमानदारी रखें।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। आज हर्बल रंगों का प्रयोग करें।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूरी गुलाल चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए दिन मान-सम्मान वाला है।
लव: सिंगल लोगों की तलाश पूरी हो सकती है। रिश्तों में नयापन आएगा।
धन: भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान का संतुलन बनाए रखें। 
उपाय: विष्णु जी को पीले रंग के फूल और अबीर चढ़ाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा। नए अवसर मिलेंगे।
लव: घर में मेहमानों का आगमन होगा। परिवार के साथ खुशियां बांटेंगे।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: धूल और धुएं से एलर्जी हो सकती है। सावधानी बरतें।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर में नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे।
लव: पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे। आपसी विश्वास और गहरा होगा।
धन: आय के साधनों में वृद्धि होगी। व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। गहरी नींद लेने का प्रयास करें।
उपाय: पक्षियों को सात तरह का अनाज डालें।

 

12. मीन (Pisces)

करियर: रचनात्मक प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। दूर के मित्रों से लाभ होगा।
लव: दिन खुशियों भरा रहेगा। पार्टनर के साथ रंगों की मस्ती में डूबेंगे।
धन: निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: पैर में चोट या थकान संभव है। संभलकर चलें।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल चढ़ाएं।ALSO READ: क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्यTotal Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्ति

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्तिजैसा कि ज्योतिषियों ने आशंक जताई थी कि मंगल के कुंभ में जाने से राहु के साथ जब उसकी युति बनेगी तो 'अंगारक योग' का निर्माण होगा जो आग और विस्फोट को जन्म देता है। इसी के साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच कम अंतराल होने के कारण फिर से देश और दुनिया में बड़े युद्धका आगाज होगा। हम देख रहे हैं कि इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आगे क्या होगा?

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ता

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ताHolika Dahan 2026: जयपुर के 'गुलाल गोटे' का इतिहास और इसके पीछे की गंगा-जमुनी तहजीब वाकई में भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उदाहरण है। होली के दिन यह परंपरा निभाई जाती है जिसके पीछे मु्स्लिमों का बड़ा योगदान रहता है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मार्च, 2026)Aries to Pisces Holi horoscope: होली का दैनिक राशिफल। यहां जानें करियर, लव, धन, स्वास्थ्य और उपायों के साथ, होली या धुलेंड़ी के दिन का दैनिक राशिफल। यह दिन आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। रंगों के पर्व और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक इस दिन का स्वागत करें और अपने जीवन को नई दिशा दें...

साल 2026 का अगला चंद्र ग्रहण कब होगा?

साल 2026 का अगला चंद्र ग्रहण कब होगा?साल 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण होंगे। पहला चंद्र ग्रहण आज (3 मार्च 2026) हो रहा है, और इसके बाद साल का अगला चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च 2026 को था और अब दूसरा चंद्र ग्रहण अगस्त में होगा।

Israel iran war: ब्लड मून के बाद रौद्र संवत्सर, नरसंहार का साल होगा शुरू, 5 घटनाओं को रोकना मुश्किल

Israel iran war: ब्लड मून के बाद रौद्र संवत्सर, नरसंहार का साल होगा शुरू, 5 घटनाओं को रोकना मुश्किलisrael iran war: 19 मार्च 2026 से हिंदू नव संवत्सर 2083 प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक संवत्सर का एक अलग नाम होता है। उसी नाम के अनुरूप वर्ष का फल भी माना गया है। जैसे इस बार के नव संवत्सर का नाम रौद्र है। इसका अर्थ है भयंकर क्रोध। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह समय अपने साथ भीषण विनाश और नरसंहार लेकर आ सकता है। हिंदू वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल है। इससे धर्म योद्धा योग बन रहा है। मध्य एशिया में जारी हिंसा की लपटें दक्षिण एशिया तक पहुँचने की आशंका है, जिससे पूरी दुनिया में भय का वातावरण बनेगा। यह 5 घटनाओं के घटने की संभावना है प्रबल।

04 March Birthday: आपको 04 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 March Birthday: आपको 04 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय04 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 मार्च, 2026 का विशेष...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com