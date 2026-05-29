Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज 30 मई 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। आज ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी तिथि मनाई जा रही है। आज पूर्णिमा व्रत का दिन है।
आज का पंचांग: 30 मई 2026
वार: शनिवार
तिथि: चतुर्दशी
पक्ष: शुक्ल पक्ष (पूर्णिमा तक)
नक्षत्र: विशाखा (रात 11:03 पीएम तक), उसके बाद अनुराधा
योग: परिघ (शाम 05:33 पीएम तक), उसके बाद शिव
करण: बालव (सुबह 06:55 एएम तक), उसके बाद कौलव
सूर्य राशि: वृषभ
चंद्र राशि: तुला (शाम 04:36 पीएम तक), उसके बाद वृश्चिक
शुभ और अशुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:56 एएम से 04:40 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 एएम से दोपहर 12:49 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 08:52 एएम से 10:37 एएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 02:03 पीएम से 03:47 पीएम
गुलिक काल- सुबह 05:24 एएम से 07:08 एएम
आज का विशेष और उपाय
शनि देव की पूजा: आज शनिवार है और चंद्रमा शाम को वृश्चिक राशि (शनि की ढैया वाली राशि) में प्रवेश करेंगे। आज शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और 'शनि चालीसा' का पाठ करना मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा।
विशाखा नक्षत्र: रात 11:03 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र धैर्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जाना जाता है। इस दौरान किए गए व्यापारिक निर्णय भविष्य में लाभदायक हो सकते हैं।
अभिजीत मुहूर्त: किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:53 से 12:49 के बीच का समय सबसे प्रभावशाली और शुभ है।