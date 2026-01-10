Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 जनवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 12 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज की मुख्य जानकारी:

12 जनवरी 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

तिथि: नवमी (दोपहर 12:43 तक), उसके बाद दशमी प्रारंभ। पक्ष: कृष्ण पक्ष मास: माघ (पूर्णिमांत), पौष (अमान्त)

वार: सोमवार नक्षत्र: स्वाति (रात्रि 09:05 तक), उसके बाद विशाखा नक्षत्र।

योग: धृति (शाम 06:11 तक), उसके बाद शूल योग। करण: गर (दोपहर 12:43 तक), फिर वणिज। चंद्र राशि: तुला

शुभ और अशुभ मुहूर्त शुभ समय (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:09 से 12:50 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)

अमृत काल: सुबह 11:14 से दोपहर 01:01 तक ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:14 से 02:56 तक अशुभ समय (Avoid for New Tasks) राहुकाल: सुबह 08:34 से 09:52 तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: सुबह 11:11 से दोपहर 12:29 तक गुलिक काल: दोपहर 01:48 से 03:07 तक विशेष नोट: सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है।

