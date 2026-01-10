मंगलवार, 13 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 11 January 2026
मेष (Aries)
 
Today 11 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: आपके नेतृत्व और साहसी निर्णयों की वजह से कार्यस्थल पर आपको प्रशंसा मिल सकती है।
लव: आपके प्रेम और निजी संबंध आज उत्साह से भरे रहेंगे। 
धन: आज अनावश्यक खरीदारी और अन्य खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यस्थल पर अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके काम में सुधार आएगा।
लव: लव रिलेशन में रह रहे व्यक्ति को प्रियजन से उपहार मिल सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्यतः अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।
उपाय: गाय को हरी घास या रोटी खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कारोबार या नौकरी से संबंधित मीटिंग्स, इंटरव्यू और यात्रा के लिए दिन बहुत शुभ है। 
लव: पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की और मजेदार बातचीत से संबंध मधुर होंगे।
धन: अचानक किसी छोटे निवेश से लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे।
उपाय: हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज बढ़ते कामकाज के बीच घरेलू जिम्मेदारियों के कारण काम पर ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है।
लव: परिवार और साथी के साथ समय बिताना आज आपकी प्राथमिकता होगी। 
धन: घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 
स्वास्थ्य: भावनात्मक तनाव से बचने के लिए अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। 
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आपके काम और प्रयासों को वरिष्ठों द्वारा सराहा जाएगा। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और नाटकीयता रहेगी। 
धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: दिन ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। 
उपाय: सूर्य नमस्कार करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी योजना ठीक से बनाएं। 
लव: छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर की आलोचना करने से बचें। 
धन: कर्ज़ चुकाने या वित्तीय देनदारियों को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। 
स्वास्थ्य: पाचन और पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। 
 
तुला (Libra)
करियर: व्यावसायिक साझेदारी और टीम वर्क आज फलदायी रहेगा। 
लव: वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। 
धन: कारोबारी को साझेदारी से लाभ मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: तनाव दूर करने के लिए कोई कलात्मक हॉबी अपनाएं।
उपाय: इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर किसी गुप्त जानकारी का पता चल सकता है।
लव: आपके संबंध आज भावनात्मक रूप से बहुत गहन रहेंगे। 
धन: पुराने समय के उधार दिए गए पैसे वापस मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान की मदद से अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius) 
 
करियर: लंबी दूरी की यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम रिश्ते में स्पष्टता और विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन लाभ का प्रबल योग है। 
स्वास्थ्य: बाहरी मित्रों के साथ समय बिताना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
उपाय: अपने गुरु या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आज कारोबार या नौकरी में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है।
लव: अपने पार्टनर को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराएं।
धन: आपकी बचत और निवेश की योजनाएं मजबूत होंगी। 
स्वास्थ्य: पौष्टिक आहार लें और ठंड से बचें।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नौकरीपेशा के कार्यस्थल पर अप्रत्याशित तरीके से किसी समस्या का समाधान मिलेगा।
लव: प्रेमी के साथ मिलकर कोई योजना बनाएंगे। 
धन: कारोबार में किसी मित्र की मदद से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: अपने गैजेट्स और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर मन को शांत रखें।
उपाय: गरीब लोगों को दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: अपने सहकर्मियों के साथ समूह में काम करना फलदायी रहेगा। 
लव: प्रेम जीवन की कल्पनाओं में खोने से बचें और वास्तविकता पर ध्यान दें।
धन: आय के नए और असामान्य स्रोत खुल सकते हैं। 
स्वास्थ्य: कार्य की थकान के बीच मन की शांति बनाए रखें। 
