Horoscope for January 2026: साप्ताहिक राशिफल, 05 से 11 जनवरी 2026: जानिए आपके सितारे क्या कहते हैं!

Weekly Horoscope for All Zodiac Signs: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, और हर किसी के मन में नए साल के साथ नए लक्ष्यों और योजनाओं का विचार आता है। अब समय है यह जानने का कि आगामी सप्ताह, यानी 05 से 11 जनवरी 2026, आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। क्या आपके सितारे आपके पक्ष में हैं, या आपको कोई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है?



इस राशिफल के माध्यम से हम आपको आपके आने वाले सप्ताह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस साप्ताहिक राशिफल को ध्यान से पढ़ें और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए सही निर्णय लें।



(साप्ताहिक राशिफल: 05 जनवरी से 11 जनवरी 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

धन से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है, खासकर ऐसे निवेश में जिनमें अनिश्चितता अधिक हो। सादा और सुरक्षित तरीका तनाव कम करेगा। प्रेमी के साथ यात्रा से रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। सेहत में धीरे-धीरे सुधार होगा, लेकिन वाहन चलाते समय सतर्क रहें। संपत्ति या विरासत से जुड़ी बातों में धैर्य और तटस्थ रवैया रखें। कामों की प्राथमिकता तय करने से समय और मन दोनों हल्के रहेंगे। इस सप्ताह आपकी ताकत और सहनशक्ति में बढ़ोतरी होगी। काम पर फोकस बेहतर रहेगा और जिम्मेदारियां आसान लगेंगी, बशर्ते आप एक-एक काम पर ध्यान दें। परिवार से जुड़ा कोई पुराना मतभेद फिर सामने आ सकता है, इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा उलझने से बचें, वरना थकान बढ़ सकती है।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: नीला

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

सकारात्मक सोच से ऊर्जा बनी रहेगी और सेहत स्थिर रहेगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से आगे बढ़ेगा और टीमवर्क से अच्छे नतीजे मिलेंगे। यात्रा के दौरान समान सोच वाले लोगों से मिलना होगा। किरायेदारों से जुड़ी छोटी समस्याएं शांति से सुलझाएं। किसी पुरानी आदत को छोड़ने की कोशिश सफल हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत सुकून देने वाली रहेगी। हालात धीरे-धीरे आपके पक्ष में आते दिखेंगे, हालांकि कुछ चुनौतियां आपको सतर्क रखेंगी। परिवार और करीबी लोगों का भावनात्मक सहयोग आपको मजबूती देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, जो भविष्य की सुरक्षा बढ़ाएंगे। जीवनसाथी या पार्टनर को पूरा समय देने से रिश्ते में गर्मजोशी आएगी।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीच

मिथुन (21 मई–21 जून)

पैसों को सुरक्षित रखना जरूरी है, फिजूल खर्च या जल्दबाजी से बचें। बच्चों की खानपान आदतों को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सुधार होगा। लंबी यात्रा से पहले योजना ठीक से बनाएं। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले अभी टालना बेहतर रहेगा। मुश्किल हालात में आपका साहस लोगों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ाएगा। पढ़ाई में फोकस और अनुशासन से अच्छा प्रदर्शन होगा। पहले बनाए गए संपर्क इस सप्ताह काम आएंगे। पुराने संबंधों से नए मौके मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में किसी का आकर्षण या छोटा सा इशारा मन खुश कर देगा। किसी करीबी दोस्त की सलाह से सेहत से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: ग्रे

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

इस सप्ताह सही लोगों से संपर्क आपके करियर को मजबूती देगा। मिलकर काम करने से नए विचार मिलेंगे। घर में कोई आपके व्यवहार को ध्यान से देख रहा है, इसलिए आपके काम आपकी पहचान बनाएंगे। पैसों में अनुशासन जरूरी है, बचत भविष्य में काम आएगी। प्यार में छोटे-छोटे प्रयास रिश्ते को खास बना देंगे। मानसिक मजबूती से घरेलू जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। छोटी यात्रा मन को ताजगी देगी। विवादित प्रॉपर्टी मामलों से दूरी रखें। छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: गोल्डन

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: ब्राउन

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

कार्यस्थल पर उच्च पद पर बैठे लोगों से बातचीत करते समय सोच-समझकर शब्दों का प्रयोग करें। मौसम बदलने पर ड्राइविंग में सावधानी रखें। छोटी यात्रा रोजमर्रा की थकान दूर करेगी। नए घर से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में गहराई से सोचने पर सफलता मिलेगी। परिवार या सामाजिक मेलजोल से सप्ताह खुशनुमा रहेगा। निवेश से जुड़े फैसले धीरे-धीरे लाभ देने लगेंगे। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के लिए विशेषज्ञ की सलाह काम आएगी।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: हरा

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

व्यवसाय बढ़ाने के मौके मिलेंगे। साफ बातचीत और भरोसा आपको आगे ले जाएगा। पारिवारिक मामलों में भावनाओं को अलग रखें। सही समय पर मिला लोन राहत देगा। प्यार में भावनाएं खुलकर कहें, वरना मौका निकल सकता है। ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कत वालों को गुस्से से बचना चाहिए। रोमांचक यात्रा मन को खुश करेगी। प्रॉपर्टी के मामले धैर्य से सुलझेंगे। पढ़ाई में नए तरीके अपनाने से लाभ होगा।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: सफेद

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

काम पर जिम्मेदारियां बाँटने से दबाव कम होगा। नई जगह की यात्रा मन को ताजा करेगी। संपत्ति विवाद सुलझने के करीब हैं। पढ़ाई में मेहनत रंग लाएगी। परिवार पर ध्यान देने से रिश्ते मजबूत होंगे। निवेश में सावधानी रखें। अचानक आकर्षण जीवन में नई ताजगी लाएगा। गलत आदतें छोड़ने से सेहत सुधरेगी। यात्रा की योजना बनाते समय सही इंतजाम करना जरूरी होगा। सामाजिक स्तर पर थोड़ी अनदेखी महसूस हो सकती है, लेकिन यह भावना जल्दी दूर हो जाएगी।



शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: डार्क रेड

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

मीडिया, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में नए विचार मिलेंगे। पारिवारिक उत्सव खुशी देंगे। पुराना निवेश अब फायदेमंद लग सकता है। अचानक हुई मुलाकात से रोमांटिक रुचि बढ़ेगी। फिटनेस सेहत को बेहतर बनाएगी। किसी अपने से मिलने की यात्रा सुखद रहेगी। नई चीजें खरीदने से घर में सुविधा बढ़ेगी। पढ़ाई और मनोरंजन में संतुलन रखें। कुछ लोगों को घर या संपत्ति से जुड़ा अच्छा अवसर मिल सकता है।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: क्रीम

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

अनुभवी लोगों से जुड़ाव आत्मविश्वास बढ़ाएगा। घर में शांति लौटेगी। पैसों में धीरे-धीरे सुधार होगा। प्यार में शांत व्यवहार रिश्ते को मजबूत करेगा। मालिश और खानपान से सेहत सुधरेगी। यात्रा की योजना में दूसरों की राय लें। संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर करें। अच्छी खबरें मन खुश करेंगी। विद्यार्थी ध्यान लगाकर पढ़ाई करें तो परिणाम बेहतर मिल सकते हैं।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: सफेद

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

आर्थिक सलाह से भविष्य की योजना साफ होगी। प्रेम जीवन में अपनापन बढ़ेगा। अनुशासन से तनाव कम रहेगा। काम के फैसलों में अपनी समझ पर भरोसा रखें। पारिवारिक तनाव को धैर्य से संभालें। यात्रा की तैयारियां आसान रहेंगी। बुजुर्ग की संपत्ति से जुड़ी इच्छा पूरी होने के संकेत हैं। आपका हौसला हर हालात में आपके काम आएगा।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पर्पल

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)