सूर्य का चित्रा नक्षत्र में गोचर 2026: 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

11 अक्टूबर 2026, रविवार को दोपहर बाद 02:25 बजे सूर्य देव का मंगल के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है। चित्रा नक्षत्र ऊर्जा, रचनात्मकता, निखार और शिल्पकला का प्रतीक है। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए यह गोचर विशेष रूप से अत्यंत शुभ, फलदायी और आर्थिक लाभ दिलाने वाला सिद्ध होगा।

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपके प्रतिस्पर्धी और शत्रु पूरी तरह परास्त होंगे। यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी या प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा है, तो निर्णय आपके पक्ष में आने के प्रबल योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत का फल पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के रूप में मिलेगा। आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और रचनात्मकता में जबरदस्त वृद्धि लाएगा। विशेषकर कला, लेखन, डिजाइनिंग और शोध कार्य से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति काफी अनुकूल और मजबूत रहेगी तथा संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा।

3. सिंह राशि (Leo)

सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं। मंगल के नक्षत्र में उनका प्रवेश आपके पराक्रम, साहस और आत्म-विश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। आपके संचार कौशल में गजब का निखार आएगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होंगी। मीडिया, मार्केटिंग और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष मान-सम्मान और ख्याति मिलेगी। आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभ के अवसर बनेंगे।

4. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। इस अवधि में आपकी आय के नए-नए स्रोत खुलेंगे और पुराने किए गए निवेशों से बड़ा वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। समाज में आपका मान-सम्मान और दायरा बढ़ेगा। बड़े अधिकारियों व प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा और आकर्षक अवसर मिल सकता है।

5. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके कर्म और करियर के भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। आपके करियर में एक नया और सकारात्मक मोड़ आ सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने के योग हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके मार्गदर्शन से आर्थिक तरक्की के द्वार खुलेंगे।

6. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य भाव को जागृत करेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलने से लंबे समय से अटके या रुके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत शुभ परिणाम लेकर आएगा। लंबी दूरी की लाभदायक यात्राएं होंगी तथा पिता एवं गुरुजनों के सहयोग से बड़ी उपलब्धि हासिल होगी।