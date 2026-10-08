Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल 12 से 18 अक्टूबर 2026: आपके मूलांक का सटीक राशिफल, जानें किसके खुलेंगे तरक्की के द्वार?

साप्ताहिक अंक राशिफल: 12 से 18 अक्टूबर 2026

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह आपका ध्यान इस बात पर जा सकता है कि आप अपनी ऊर्जा कहां लगा रहे हैं। कई बार हम दूसरों की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती हैं। इसलिए इस सप्ताह यह तय करना जरूरी होगा कि किन कामों में सहयोग करना है और किन मामलों में अपनी सीमा स्पष्ट रखनी है। कामकाज के दौरान कोई व्यक्ति आपकी क्षमता पर भरोसा करके आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकता है। इसे केवल काम का बोझ न समझें; सही तरीके से निभाया गया यह दायित्व आपकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। निजी जीवन में हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं होगा। कुछ बातों को समय देना ही बेहतर रहेगा।

उपाय: रविवार या नवरात्रि के किसी दिन मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह किसी रिश्ते या काम से जुड़ी ऐसी बात सामने आ सकती है जो अब तक स्पष्ट नहीं थी। मन में बात रखकर चलने से गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए जहां आवश्यक हो वहां सहजता से अपनी बात कहें। कामकाज में किसी प्रस्ताव या निर्णय को केवल उसके बाहरी रूप से न आंकें। उसके पीछे की मंशा और आगे की संभावनाओं को समझना अधिक जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं के आधार पर फैसला लेने से बचें। परिवार में यदि किसी पुराने विषय को लेकर मनमुटाव है, तो बहस बढ़ाने के बजाय उसके वास्तविक कारण को समझने की कोशिश करें।

उपाय: मां ब्रह्मचारिणी के दिन सफेद पुष्प अर्पित करें।

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

आपके पास किसी विषय को लेकर अच्छी जानकारी या अनुभव है तो अब उसे केवल अपने तक रखने का समय नहीं है। इस सप्ताह उस ज्ञान को काम में उतारने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पढ़ाई, अध्यापन, लेखन, प्रशिक्षण और सलाह से जुड़े लोगों के लिए कोई विचार व्यावहारिक रूप ले सकता है। कामकाज में आपकी बात तभी प्रभाव छोड़ेगी जब उसके पीछे स्पष्ट योजना होगी। सप्ताह के दूसरे हिस्से में किसी व्यक्ति की टिप्पणी या प्रतिक्रिया आपको थोड़ी अप्रत्याशित लग सकती है। उसे तुरंत आलोचना मानने के बजाय यह देखें कि उसमें आपके लिए कोई उपयोगी संकेत छिपा है या नहीं।

उपाय: गुरुवार को मां दुर्गा को पीले पुष्प अर्पित करें।

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

इस सप्ताह किसी पुराने तरीके को बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है। जिस व्यवस्था से अब तक काम चल रहा था, जरूरी नहीं कि वह आगे भी उतनी ही उपयोगी साबित हो। छोटी-सी तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी सामने आए तो उसे टालने के बजाय उसी समय ठीक करना बेहतर रहेगा। धन से जुड़ा कोई अवसर आकर्षक लग सकता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले उसकी वास्तविक स्थिरता देखना जरूरी होगा। निजी जीवन में अपनी बात मनवाने की कोशिश कभी-कभी अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। इस सप्ताह थोड़ा लचीलापन आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा।

उपाय: नवरात्रि के किसी दिन मां को सफेद या नीले पुष्प अर्पित करें।

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

यह सप्ताह आपको एक साथ कई दिशाओं में खींच सकता है। नए संपर्क, फोन, संदेश या अचानक हुई मुलाकात से कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपकी आगे की योजना बदल दे। व्यापार और पेशेवर मामलों में बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए अपनी शर्तों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रखें।हर नया प्रस्ताव स्वीकार करना जरूरी नहीं है। खासकर जब कोई बात केवल मौखिक आश्वासन तक सीमित हो, तब जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। खर्च के मामले में भी सुविधा और वास्तविक जरूरत के बीच अंतर समझना जरूरी होगा। निजी जीवन में आपकी व्यस्तता किसी करीबी को खटक सकती है, इसलिए समय

निकालकर बात करना अच्छा रहेगा।

उपाय: मां दुर्गा को हरे पुष्प अर्पित करें अथवा हरे रंग की वस्तु अर्पित करें।

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

इस सप्ताह अंक 6 की ऊर्जा आपके मूलांक से सीधे जुड़ती है, इसलिए संबंधों और जिम्मेदारियों से जुड़े विषय अधिक प्रमुख रह सकते हैं। दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कहीं ऐसा न हो कि आप अपनी सुविधा और मानसिक शांति को लगातार पीछे करते जाएँ। कार्यस्थल पर आपका व्यवहार और लोगों के साथ बना तालमेल किसी नए अवसर का कारण बन सकता है। किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से हुई बातचीत आगे चलकर उपयोगी साबित हो सकती है। घर-परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन हर समस्या अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं है। सुविधा या घर से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं।

उपाय: शुक्रवार को मां दुर्गा को सफेद या सुगंधित पुष्प अर्पित करें।

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

इस सप्ताह बाहर की हलचल से अधिक आपके भीतर चल रहा विचार महत्वपूर्ण रहेगा। किसी निर्णय को लेकर यदि लंबे समय से मन में असमंजस है, तो अब यह समझ आने लगेगा कि वास्तव में आपकी प्राथमिकता क्या है।कामकाज में किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी जानकारी लेना आपके हित में रहेगा। जो स्थिति ऊपर से सरल दिखाई दे रही है, उसके पीछे कुछ और पहलू भी हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में नया जोखिम उठाने के बजाय उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग अधिक समझदारी होगी। परिवार यदि आपकी चुप्पी को गलत समझ रहा है तो संवाद बनाए रखें।

उपाय: मां कालरात्रि के दिन दीपक जलाकर कुछ समय शांत बैठें और ध्यान करें।

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

इस सप्ताह आपको अपने पिछले प्रयासों का थोड़ा हिसाब करना पड़ सकता है। आपने जिन कामों में समय और ऊर्जा लगाई है, उनमें से कौनसे वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं और कौनसे केवल आपको व्यस्त रखे हुए हैं- यह फर्क अब साफ दिखाई दे सकता है। कोई पुरानी जिम्मेदारी या लंबित काम फिर सामने आ सकता है। उसे एक बार फिर टालने के बजाय इस बार स्थाई समाधान निकालना बेहतर होगा। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें। पुराने भुगतान, कागजात या रुके हुए वित्तीय काम पूरे करने के लिए समय अनुकूल है।

उपाय: शनिवार को मां के समक्ष दीपक जलाएं और किसी श्रमिक, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव

सहायता करें।

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

इस सप्ताह किसी पुराने मामले को लेकर अंतिम निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है। आपको यह तय करना होगा कि किसी विषय को और समय देना है या उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। हर बात को खींचते रहना जरूरी नहीं होता। कामकाज में सक्रियता रहेगी, लेकिन किसी विरोध या असहमति को व्यक्तिगत चुनौती मानने से बचें। आपकी ऊर्जा उस काम में अधिक उपयोगी होगी जो वास्तव में आपके लक्ष्य से जुड़ा है। आर्थिक रूप से पुराने दायित्व पूरे करना अधिक संतोष देगा। परिवार में आपकी स्पष्ट राय सुनी जाएगी, लेकिन उसे निर्णय के रूप में थोपने के बजाय चर्चा के रूप में रखना बेहतर रहेगा।

उपाय: मंगलवार को मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।



अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियाँ केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं।यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है,इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।