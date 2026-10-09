शारदीय नवरात्रि 2026: तिथि, योग, घटस्थापना एवं पूजा के मुहूर्त और खास उपाय

घटस्थापना के साथ शक्ति की देवी मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना से नवरात्रि का पावन महोत्सव प्रारंभ होगा। ज्योतिर्विद डॉ. पं. सोमेश्वर जोशी के अनुसार, आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को होगा। प्रतिपदा तिथि रात्रि 9 बजकर 32 मिनट तक रहेगी। पद्म एवं वैधृति योग लगभग रात्रि पर्यंत प्रभावी रहेंगे, इसलिए इनके उतरने के उपरांत व्रत का संकल्प एवं अनुष्ठान प्रारंभ करना श्रेष्ठ रहेगा।

नवरात्रि के नौ पावन दिवस: 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक

विजयादशमी (दशहरा): मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026

नौ देवियों का तिथि एवं दिनवार पूजन

प्रथम नवरात्रि (11 अक्टूबर, रविवार): प्रतिपदा तिथि— मां शैलपुत्री पूजन (पद्म एवं वैधृति योग)

द्वितीय नवरात्रि (12 अक्टूबर, सोमवार): द्वितीया तिथि— मां ब्रह्मचारिणी पूजन (छत्र, विषकुंभ एवं सर्वार्थ सिद्धि योग)

तृतीय नवरात्रि (13 अक्टूबर, मंगलवार): तृतीया तिथि— मां चंद्रघंटा पूजन (श्रीवत्स एवं प्रीति योग)

चतुर्थ नवरात्रि (14 अक्टूबर, बुधवार): चतुर्थी तिथि— मां कूष्मांडा पूजन (सौम्या एवं आयुष्मान योग)

पंचम नवरात्रि (15 अक्टूबर, गुरुवार): पंचमी तिथि— मां स्कंदमाता पूजन (कालदंड एवं सौभाग्य योग)

षष्ठ नवरात्रि (16 अक्टूबर, शुक्रवार): षष्ठी तिथि— मां कात्यायनी पूजन (चर एवं शोभन योग)

सप्तम नवरात्रि (17 अक्टूबर, शनिवार): सप्तमी तिथि— मां कालरात्रि पूजन (गद एवं अतिगंड योग)

विशेष सप्तमी (18 अक्टूबर, रविवार): सप्तमी तिथि— मां कालरात्रि पूजन (शुभ एवं सुकर्मा योग)

महाअष्टमी व महानवमी (19 अक्टूबर, सोमवार): अष्टमी/नवमी तिथि— मां महागौरी एवं मां सिद्धिदात्री पूजन (सर्वार्थसिद्धि, मृत्यु एवं धृति योग)

विजयादशमी (20 अक्टूबर, मंगलवार): दशमी तिथि— विजयादशमी / दशहरा (कुंभक एवं शूल योग)

इस वर्ष के विशेष योग एवं स्थितियां

सप्तमी तिथि दो दिन: इस वर्ष सप्तमी तिथि दो सूर्योदयों को स्पर्श कर रही है, अतः 17 और 18 अक्टूबर दोनों दिन सप्तमी तिथि का पूजन होगा।

महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को महाअष्टमी तथा महानवमी का विशेष संयोग बन रहा है। इसी दिन मां महागौरी एवं मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना संपन्न होगी।

विजयादशमी: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) को विजयादशमी एवं पर्वराज दशहरा धूमधाम से मनाया जाएगा।

मां दुर्गा का आगमन

इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन हो रहा है। पौराणिक एवं शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार रविवार को नवरात्रि शुरू होने पर मां दुर्गा का आगमन गज (हाथी) पर होता है। हाथी पर माता रानी का आगमन सुख, समृद्धि, स्थिरता और सर्वत्र शुभता का प्रतीक माना जाता है।

घटस्थापना के शुभ चौघड़िया मुहूर्त (11 अक्टूबर 2026)

लाभ चौघड़िया: प्रातः 09:17 बजे से 10:45 बजे तक

अमृत चौघड़िया: प्रातः 10:45 बजे से दोपहर 12:13 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 01:41 बजे से 03:09 बजे तक

शुभ चौघड़िया (सायंकाल): शाम 06:05 बजे से रात्रि 07:37 बजे तक

अमृत चौघड़िया (रात्रि): रात्रि 07:37 बजे से 09:09 बजे तक

नवरात्रि में क्या करें विशेष उपाय?

शनिवार दुर्गा पाठ: नवरात्रि में शनिवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अनंत गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है।

सिद्ध कुंजिका स्तोत्र: यदि समय का अभाव हो, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है।

व्रत विधान: अपनी क्षमतानुसार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या पूरे 9 दिन का व्रत रखने से भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।

कन्या पूजन नियम: कन्या भोज के लिए आमंत्रित की जाने वाली कन्याओं की आयु किशोरावस्था से कम (10 वर्ष से कम) होनी चाहिए।

संपुटित पाठ: किसी विशेष या बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए योग्य एवं विद्वान ब्राह्मणों से संपुटित दुर्गा सप्तशती पाठ करवाना चाहिए।