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Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (19:12 IST)

Weekly Numerology Horoscope: 5 से 11 अक्टूबर तक मूलांक के अनुसार जानें अपना साप्ताहिक भविष्यफल

Weekly Numerology Horoscope 5 October to 11 October 2026
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (19:16 IST)
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साप्ताहिक अंक राशिफल: 5 से 11 अक्टूबर 2026

Weekly Numerology Horoscope: 11 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है और घटस्थापना के साथ नौ दिवसीय साधना का आरंभ होता है। अंकशास्त्रीय दृष्टि से यह दिन विशेष रूप से नई शुरुआत के संकल्प के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस दिन कोई एक ऐसा लक्ष्य चुनें जिसे अगले 9 दिनों तक निरंतरता के साथ आगे बढ़ाना हो।
 

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और किसी लंबित विषय को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय में नए संपर्क उपयोगी रहेंगे, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें। आर्थिक मामलों में नई योजना बन सकती है; बड़े खर्च या निवेश से पहले उसकी वास्तविक उपयोगिता जांच लें। अनियमित दिनचर्या के कारण थकान हो सकती है, इसलिए नींद और भोजन का ध्यान रखें। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा, लेकिन हर निर्णय अपने अनुसार करवाने की कोशिश से बचें। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति के साथ खुला संवाद संबंधों को सहज रखेगा।
उपाय: अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निर्णय न लें।
 

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में किसी पुराने संवाद या लंबित विषय को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। सहकर्मी या साझेदार के साथ स्पष्ट बातचीत से काम आसान होगा। आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए इस सप्ताह खर्चों की प्राथमिकता तय करना उपयोगी रहेगा। परिवार में किसी करीबी से मन की बात साझा करने का अवसर मिलेगा। भावनाओं को दबाकर रखने के बजाय सहज संवाद करें। मानसिक थकान से बचने के लिए दिनचर्या में थोड़ा शांत समय अवश्य रखें।
उपाय: किसी की चुप्पी का अर्थ अपनी धारणा के आधार पर निर्धारित न करें।
 

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

इस सप्ताह किसी नई जानकारी, सलाह या सीख को व्यावहारिक काम में लगाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी अभिव्यक्ति और ज्ञान उपयोगी साबित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी, लेकिन दिखावे से जुड़े खर्चों से बचना बेहतर होगा।परिवार में किसी युवा सदस्य के भविष्य या शिक्षा को लेकर बातचीत हो सकती है। सलाह देते समय उसकी परिस्थितियों को भी समझें। लंबे समय तक बैठकर काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए थोड़ी शारीरिक सक्रियता रखें।
उपाय: अपनी जानकारी को अंतिम सत्य मानने के बजाय दूसरों के विचारों को भी उचित महत्व दें।
 

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

इस सप्ताह कार्य करने के पुराने तरीके में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो सकती है। तकनीक, समय- सारणी या कार्य-विभाजन को व्यवस्थित करने से परिणाम बेहतर हो सकते हैं। धन से जुड़े लंबित भुगतान या दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए समय अच्छा है। परिवार में किसी व्यावहारिक विषय पर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अपनी बात रखते समय दूसरे पक्ष की सुविधा को भी ध्यान में रखें। लगातार एक ही मुद्रा में काम करने से बचें।
उपाय: किसी असामान्य परिस्थिति को तुरंत गंभीर समस्या मानकर प्रतिक्रिया देने से बचें।
 

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

इस सप्ताह संपर्कों और बातचीत के माध्यम से नए अवसर सामने आ सकते हैं। एक से अधिक विकल्प मिलने पर केवल आकर्षण के आधार पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक संभावना देखकर निर्णय लें। आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार को समय कम मिल सकता है, इसलिए व्यस्तता के बीच भी संवाद बनाए रखें। खान-पान और सोने के समय में अनियमितता ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है।
उपाय: एक साथ आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां स्वीकार करने से बचें।
 

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

इस सप्ताह आपकी उपयोगिता कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती है और किसी व्यक्ति को आपके सहयोग या अनुभव की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें। परिवार या सुविधा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए आवश्यकता और इच्छा में अंतर करें। रिश्तों में सामने वाले की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करें और स्वयं पर अनावश्यक दबाव न डालें। पर्याप्त विश्राम लेना भी जरूरी रहेगा।
उपाय: प्रत्येक समस्या का समाधान स्वयं करने का दायित्व अपने ऊपर न लें।
 

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण विषय में गहराई से जानकारी जुटाना आपके लिए उपयोगी रहेगा। शोध, अध्ययन, लेखन या विश्लेषण से जुड़े कार्यों में एकाग्रता बनी रह सकती है। आर्थिक निर्णय लेते समय कागजात और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।परिवार से कुछ समय अपने लिए लेने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने पर गलतफहमी कम होगी। मानसिक व्यस्तता के कारण नींद प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखें।
उपाय: अधूरी जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति या परिस्थिति के संबंध में निष्कर्ष निकालने से बचें।
 

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

इस सप्ताह आपका ध्यान किसी बड़े परिणाम से पहले व्यवस्था मजबूत करने पर रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक सुधार का अवसर मिल सकता है। पुराने भुगतान या वित्तीय दायित्वों की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा। परिवार में आपकी गंभीरता को कभी-कभी दूरी समझा जा सकता है, इसलिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच न करें। काम के दबाव के बीच छोटे-छोटे विश्राम लेते रहें।
उपाय: किसी परिणाम में देरी को तत्काल नकारात्मक संकेत के रूप में न लें।
 

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में गति और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ सकती हैं। अपनी ऊर्जा को बहस के बजाय परिणाम प्राप्त करने में लगाना अधिक उपयोगी रहेगा। काम या यात्रा से जुड़ा अतिरिक्त खर्च संभव है, इसलिए बड़े खर्च में जल्दबाजी न करें।परिवार में आपकी स्पष्ट भाषा कभी-कभी कठोर लग सकती है। बातचीत में शब्दों का चयन सावधानी से करें। अत्यधिक सक्रियता के बीच पर्याप्त आराम भी जरूरी रहेगा।
उपाय: छोटी असहमति को व्यक्तिगत चुनौती के रूप में न लें।

अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है। अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।
लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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