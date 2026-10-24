Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, राशि के अनुसार करें उपाय तो चमकेगा अगला वर्ष

आश्विन माह की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा (25 अक्टूबर 2026) का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस बार शरद पूर्णिमा पर ग्रहों का बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा और महालक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ अगर अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष और सरल उपाय किए जाएं, तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और तरक्की से भरा रहता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पावन रात राशि अनुसार किए जाने वाले अचूक उपाय:

1. मेष राशि

उपाय: शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को लाल फूल (गुलाब या कमल) और खीर में थोड़ा सा केसर मिलाकर अर्पित करें।

लाभ: आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।

2. वृषभ राशि

उपाय: गाय के शुद्ध दूध और चावल की खीर बनाकर चांदी के बर्तन या कटोरी में रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। फिर मां लक्ष्मी को इसका भोग लगाएं।

लाभ: धन-धान्य की वृद्धि होगी और आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी।

3. मिथुन राशि

उपाय: मां लक्ष्मी को 5 छोटी इलायची और हरी सुपारी चढ़ाएं और फिर उन्हें लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें।

लाभ: व्यापार में बड़ा लाभ होगा और आय के नए रास्ते खुलेंगे।

4. कर्क राशि

उपाय: चंद्रमा को दूध, अक्षत (चावल) और जल मिलाकर अर्घ्य दें और 'ॐ सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

लाभ: मानसिक तनाव दूर होगा और सेहत में सुधार आएगा।

5. सिंह राशि

उपाय: शरद पूर्णिमा की रात तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी के सामने कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

लाभ: करियर में जबरदस्त तरक्की मिलेगी और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा।

6. कन्या राशि

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ियों और मखाने का उपयोग करें। खीर का प्रसाद सबसे पहले छोटी कन्याओं को बांटें।

लाभ: लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा और बचत बढ़ेगी।

7. तुला राशि

उपाय: शरद पूर्णिमा की रात सफेद रंग के वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं।

लाभ: पारिवारिक जीवन में मिठास आएगी और आपकी लग्जरी और सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा।

8. वृश्चिक राशि

उपाय: इस रात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें और किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या चीनी का दान करें।

लाभ: गुप्त शत्रुओं और पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा।

9. धनु राशि

उपाय: खीर में थोड़ा सा केसर और हल्दी मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें।

लाभ: शिक्षा, प्रतियोगिता और नौकरी के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी।

10. मकर राशि

उपाय: शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या घी के दो दीपक जलाएं।

लाभ: शनिदेव और मां लक्ष्मी की कृपा से नौकरी-बिजनेस की रुकावटें दूर होंगी।

11. कुंभ राशि

उपाय: खुले आसमान के नीचे रखी खीर का सेवन परिवार के सभी सदस्यों के साथ करें और पीपल के वृक्ष के पास जल और दीपक अर्पित करें।

लाभ: पारिवारिक कलेश समाप्त होगा और नए वित्तीय अवसर मिलेंगे।

12. मीन राशि

उपाय: मां लक्ष्मी को केले और पीले फूल चढ़ाएं, साथ ही लक्ष्मी चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

लाभ: आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी और हर काम में सफलता मिलेगी।

विशेष टिप: अपनी राशि का उपाय करने के साथ-साथ रात भर खुले आसमान में रखी खीर को अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में पूरा परिवार जरूर ग्रहण करे। इससे शरीर आरोग्य रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।