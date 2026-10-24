13 नवंबर तक वक्री रहेंगे बुध: इन 5 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट, खुलेगा तरक्की का रास्ता!

ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, संवाद, तर्कशक्ति और व्यापार के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 24 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:14 बजे अपनी मित्र राशि 'तुला' में वक्री (उल्टी चाल) हो चुके हैं। बुध ग्रह तुला राशि में 13 नवंबर 2026 तक इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे। वैसे तो बुध की वक्री चाल से निर्णयों और संचार में कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन मित्र राशि में होने के कारण यह वक्री गोचर कई राशियों के लिए करियर, नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं कि 13 नवंबर तक बुध की यह स्थिति किन-किन राशियों को बंपर लाभ देने जा रही है:

1. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं। आपके पांचवें भाव (शिक्षा, बुद्धि, निवेश और करियर) में बुध का यह वक्री गोचर मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग और आईटी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और रणनीतियों की तारीफ होगी। पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा गति पकड़ेंगे।

व्यापार: अगर आप नए विचारों या पुराने बिजनेस मॉडल पर दोबारा काम करना चाहते हैं, तो यह समय बड़े मुनाफे का आधार बनेगा।

2. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे भाव (धन, वाणी और परिवार) में वक्री हुए हैं। यह गोचर आपके आर्थिक मोर्चे को मजबूती प्रदान करेगा।

करियर व नौकरी: आपकी बातचीत की शैली (Communication Skill) से सीनियर्स प्रभावित होंगे। लंबे समय से रुका हुआ इंक्रीमेंट या प्रमोशन का रास्ता साफ हो सकता है।

व्यापार: जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, उन्हें नए और बड़े क्लाइंट्स मिलने से तगड़ा धन लाभ होगा।

3. तुला राशि (Libra)

बुध का यह वक्री गोचर आपकी अपनी ही राशि यानी पहले भाव (लग्न भाव) में हो रहा है। मित्र राशि में होने के कारण आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त निखार आएगा।

करियर व नौकरी: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां या लीडरशिप रोल मिल सकता है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

व्यापार: बिजनेस में साझेदारी से बड़ा फायदा होगा। अगर आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो पुरानी योजनाओं को लागू करने का यह सबसे सही समय है।

4. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह वक्री गोचर ग्यारहवें भाव (लाभ, आय और नेटवर्क) में हो रहा है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है।

करियर व नौकरी: जॉब में स्थान परिवर्तन या मनचाहा ट्रांसफर मिलने के योग बन रहे हैं। सैलरी में बढ़ोतरी की अच्छी खबर मिल सकती है।

व्यापार: व्यापारिक संपर्कों और नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा। पुराने निवेश या किसी डील से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है।

5. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए बुध दसवें भाव (कर्म, करियर और पद-प्रतिष्ठा) में वक्री हुए हैं। यह स्थिति आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहद शानदार साबित होगी।

करियर व नौकरी: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे या उच्च पदों पर कार्यरत लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। अधिकारियों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे।

व्यापार: व्यापार में नए सौदे फाइनल होंगे। विदेशों या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ा काम करने वाले मकर जातकों को 13 नवंबर तक बंपर मुनाफा हो सकता है।