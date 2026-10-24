Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026, जानें क्या कहता है आपका मूलांक?

Numerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताहभर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।

साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आपके लिए नेतृत्व क्षमता को परिणामों में बदलने और अपनी कार्यशैली की प्रभावशीलता साबित करने का अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ नीतिगत मतभेद होने पर अपनी बात तथ्यों और उपलब्धियों के आधार पर रखें। आर्थिक मामलों में प्रतिष्ठा से जुड़े अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें तथा दीर्घकालिक उपयोगिता को प्राथमिकता दें। कार्यभार के बीच पर्याप्त विश्राम आवश्यक रहेगा। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ विचारों का अंतर उभरने पर अहंकार को बीच में न आने दें; उनके अनुभव का सम्मान करते हुए अपनी बात रखना संबंधों में संतुलन बनाएगा।

उपाय: रविवार को पिता का आशीर्वाद लें और उनके साथ कुछ समय बिताएं।

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक समझ और व्यावहारिक निर्णयों के बीच संतुलन स्थापित करने का संदेश लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों की अपेक्षाओं और उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बीच सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा। संवेदनशील विषयों पर प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थितियों का निष्पक्ष आकलन करें। आर्थिक पक्ष में पारिवारिक जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा के बीच संतुलन रखें। मानसिक दबाव से बचने के लिए नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद को महत्‍व दें। माता के साथ संबंधों में उनकी भावनाओं तथा आवश्यकताओं को समझना उपयोगी रहेगा। घरेलू जिम्मेदारियों में सहभागिता से आपसी विश्वास मजबूत हो सकता है।

उपाय: सोमवार को माता का आशीर्वाद लें और उनकी किसी वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग दें।

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह आपके लिए ज्ञान, अनुभव और दूरदर्शिता को ठोस उपलब्धियों में बदलने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है। शिक्षा, प्रबंधन, परामर्श और नेतृत्व से जुड़े जातकों को अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के अवसर मिल सकते हैं। किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय उसके लाभ और क्रियान्वयन की योजना स्पष्ट रखें। आर्थिक मामलों में कौशल आधारित अवसरों पर विचार करें, लेकिन विस्तार से पहले उपलब्ध संसाधनों का आकलन करें। मानसिक परिश्रम के साथ शारीरिक सक्रियता और विश्राम का संतुलन बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में गुरु, शिक्षक और वरिष्ठजनों के प्रति आदर बनाए रखना महत्त्वपूर्ण होगा। अनुभव का सम्मान करते हुए नई पीढ़ी के विचारों को भी स्थान दें।

उपाय: गुरुवार को अपने गुरु या वरिष्ठ शिक्षक का आशीर्वाद लें।

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह आपके लिए बदलती परिस्थितियों के बीच अपनी योजनाओं की मजबूती और निर्णय क्षमता परखने का अवसर बन सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी पुरानी योजना में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। तकनीकी, प्रशासनिक और योजनागत कार्यों में परिवर्तन करने से पहले संभावित परिणामों की समीक्षा करें। आर्थिक मामलों में आकर्षक किंतु अनिश्चित प्रस्तावों से सावधान रहें और अनुबंध की शर्तों को अच्छी तरह समझें। अनियमित दिनचर्या से बचना आवश्यक होगा। परिवार में पिता या बड़े भाई के साथ स्वतंत्र निर्णयों को लेकर मतभेद होने पर अपनी योजनाएं स्पष्ट करें और उनकी आशंकाओं को भी महत्‍व दें।

उपाय: किसी जरूरतमंद श्रमिक की सहायता करें।

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

यह सप्ताह आपके लिए संवाद, व्यावसायिक समझ और त्वरित निर्णयों के माध्यम से नए अवसर पहचानने की संभावना लेकर आया है। व्यापार, विपणन, संचार और व्यावसायिक संपर्कों से जुड़े जातकों के लिए बातचीत को ठोस परिणाम तक पहुंचाना महत्त्वपूर्ण रहेगा। नए प्रस्तावों में उनकी गुणवत्ता और क्रियान्वयन की संभावना पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में नियमित खर्चों तथा छोटे भुगतान का हिसाब व्यवस्थित रखें। लगातार अनेक कार्यों में उलझने से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए प्राथमिकताओं के अनुसार काम करें। छोटे भाई-बहनों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखें; किसी पुराने मतभेद को बातचीत और व्यावहारिक सहयोग से सुलझाने का प्रयास करें।

उपाय: बुधवार को छोटे भाई-बहन अथवा किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की शिक्षा या कौशल विकास में सहायता करें।

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

यह सप्ताह आपके लिए व्यक्तिगत आकांक्षाओं और पारिवारिक दायित्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। रचनात्मक कार्यों, ग्राहक सेवाओं, कला और व्यवसाय में गुणवत्ता तथा प्रतिष्ठा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी ग्राहक की अपेक्षा पूरी करते समय अपनी व्यावसायिक सीमाओं से समझौता न करें। आर्थिक मामलों में घरेलू सुविधाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े खर्चों की समीक्षा करें। नियमित भोजन, पर्याप्त विश्राम और शारीरिक सक्रियता पर ध्यान दें। जीवनसाथी के साथ समय, घरेलू जिम्मेदारियों या साझा योजनाओं को लेकर स्पष्ट संवाद लाभकारी रहेगा। संबंधों में केवल अपेक्षाएं रखने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करना आवश्यक होगा।

उपाय: जीवनसाथी के साथ किसी साझा जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्लेषण, तथ्यों की पड़ताल और सोच-समझकर अगला कदम निर्धारित करने के अनुकूल रह सकता है। शोध, विश्लेषण और रणनीतिक कार्यों में किसी पुराने निष्कर्ष की पुनर्समीक्षा आवश्यक हो सकती है। स्वतंत्र विचारों को निर्णय में बदलने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें। आर्थिक मामलों में निवेश और साझेदारी से जुड़ी शर्तों को सावधानीपूर्वक समझें। मानसिक विश्राम और नियमित दिनचर्या को प्राथमिकता दें, ताकि कार्य संबंधी चिंताएं निजी समय पर हावी न हों। परिवार के वरिष्ठजनों के साथ संपर्क बनाए रखना उपयोगी होगा। अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता को संवादहीनता में परिवर्तित न होने दें।

उपाय: गणेशजी का स्मरण करें और परिवार के किसी बुजुर्ग की सहायता करें।

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

यह सप्ताह आपके लिए धैर्य, अनुशासन और दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता को व्यवहार में उतारने का समय है। सप्ताहांक 8 का आपके मूलांक से साम्य होने के कारण लंबित मामलों की समीक्षा और कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर विशेष ध्यान रहेगा। प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय भूमिकाओं में प्रगति का आकलन करना आवश्यक होगा। वर्षांक 1 की नेतृत्वकारी प्रवृत्ति आपको पहल करने के लिए प्रेरित करेगी, किंतु प्रत्येक निर्णय के परिणामों की जवाबदेही स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में बकाया भुगतान, ऋण संबंधी प्रतिबद्धताओं और दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करें। लगातार कार्यभार के बीच पर्याप्त विश्राम रखें। परिवार में पिता, बड़े भाई और अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ धैर्य तथा सम्मान बनाए रखें; जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद हों तो संवाद से समाधान खोजें।

उपाय: किसी श्रमिक की आवश्यकता के अनुसार सहायता करें।

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

यह सप्ताह आपके लिए साहस, पहल और निर्णायक कार्रवाई की ऊर्जा को सही दिशा देने का अवसर है। संयुक्त अंक 9 की मंगल प्रधान ऊर्जा आपके मूलांक के स्वभाव से मेल खाती है। प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों, नेतृत्व और चुनौतीपूर्ण कार्यों में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। शीघ्र परिणाम पाने की इच्छा में कार्ययोजना और संसाधनों की अनदेखी न करें। आर्थिक मामलों में नई योजनाओं अथवा व्यावसायिक विस्तार पर खर्च करने से पहले संभावित लाभ और जोखिम का आकलन करें। शारीरिक सक्रियता के साथ पर्याप्त विश्राम आवश्यक रहेगा। पारिवारिक जीवन में छोटे भाई-बहनों के साथ मतभेद होने पर क्रोध के बजाय समाधान को प्राथमिकता दें और निर्णय थोपने से बचें।

उपाय: किसी सिक्यूरिटी गार्ड जो यूनिफार्म पहने हो उसको जलपान कराएं।



अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है। अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।