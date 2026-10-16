Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल 19 से 25 अक्टूबर 2026: आपके मूलांक का सटीक राशिफल

अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमें अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने, आत्मबल जागृत करने और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता के नए अवसर लेकर आए। माँ दुर्गा की कृपा तथा प्रभु श्रीराम के आदर्शों से आपका जीवन साहस, सद्बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो।

अंकशास्त्र में समय की गणना और अंकों के पारस्परिक प्रभाव को किसी अवधि की संभावनाओं के विश्लेषण का आधार माना जाता है। इसी दृष्टिकोण से 19 से 25 अक्टूबर 2026 का सप्ताह अपने विशिष्ट अंक-संकेतों के साथ उपस्थित है। प्रत्येक मूलांक के लिए यह अवधि कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने, आर्थिक प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और संबंधों में संतुलन बनाए रखने के अलग-अलग संकेत प्रस्तुत करती है। आइए, अपने मूलांक के माध्यम से जानें इस सप्ताह की संभावित परिस्थितियाँ, ध्यान देने योग्य पक्ष और ऐसे व्यावहारिक उपाय, जो आपको अधिक विवेकपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं।

आप सभी को सपरिवार विजयादशमी की हार्दिक मंगलकामनाएँ।



साप्ताहिक अंक राशिफल: 19 से 25 अक्टूबर 2026

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों के सामने कुछ बाधाएँ आ सकती हैं। आवेश में प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लें। आर्थिक मामलों में बड़े निवेश और गैर-जरूरी खर्चों से बचें। रिश्तों में अपनी बात थोपने के बजाय दूसरे पक्ष को भी सुनें। व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

उपाय: रविवार को किसी बुजुर्ग व्यक्ति को गेहूँ या तांबे की वस्तु दान करें।

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह किसी करीबी के व्यवहार को लेकर मन में उठ रहे सवाल आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान लगाने के बजाय अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। आर्थिक मामलों में घर की जरूरतों और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच अंतर समझें तथा भावनाओं में बहकर किसी को धन देने से बचें। कामकाज में सहयोग लेते समय अपनी अपेक्षाएँ पहले ही स्पष्ट कर दें। मानसिक सुकून के लिए पर्याप्त नींद लें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएँ।

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

इस सप्ताह आपकी योजनाएँ तभी परिणाम देंगी, जब विचारों के साथ काम पूरा करने की समय-सीमा भी तय होगी। नए काम शुरू करने की तुलना में अधूरे कामों को प्राथमिकता देना अधिक उपयोगी रहेगा। आर्थिक पक्ष में छोटे-छोटे खर्च बचत को कम कर सकते हैं, इसलिए नियमित खर्चों की समीक्षा करें। परिवार या मित्रों के साथ बातचीत में केवल सलाह देने के बजाय उनकी बात भी समझें। लगातार व्यस्त रहने के कारण भोजन और आराम का समय प्रभावित न होने दें।

उपाय: गुरुवार को माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएँ और पीले फल दान करें।

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

इस सप्ताह आपके काम में बार-बार आ रही रुकावटों का कारण समझे बिना आगे बढ़ना समय और संसाधनों की बर्बादी कर सकता है। प्रक्रिया, दस्तावेजों और जिम्मेदारियों की समीक्षा पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में पुरानी देनदारियों तथा किस्तों का हिसाब व्यवस्थित रखें। रिश्तों में किसी पुरानी शिकायत को दोबारा उठाने से पहले विचार करें कि उससे समाधान निकलेगा या तनाव बढ़ेगा। लगातार दबाव में काम करने के बजाय छोटे-छोटे विराम लेते रहें।

उपाय: शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले चने या कंबल का दान करें और पक्षियों को दाना डालें।

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

इस सप्ताह तेजी से बदलती परिस्थितियों में हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश आपका ध्यान मुख्य लक्ष्य से हटा सकती है। काम चुनते समय उसकी उपयोगिता और समय की उपलब्धता को प्राथमिकता दें। ऑनलाइन खरीदारी या अचानक लिए गए फैसले बजट बिगाड़ सकते हैं। बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि जल्दबाजी में कही गई बात का गलत अर्थ निकल सकता है। लगातार स्क्रीन पर काम करने से होने वाली थकान को नजरअंदाज न करें।

उपाय: संभव हो तो किसी किन्नर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें कुछ रुपये दें।

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

इस सप्ताह घर की खुशियों और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में अपने बजट तथा निजी समय की सीमा न भूलें। त्योहार की तैयारियों और सामाजिक आयोजनों पर खर्च करते समय जरूरी तथा वैकल्पिक खर्च अलग रखें। दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी शिकायतों को मन में जमा करने के बजाय समय रहते बातचीत करें। कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए भी समय निकालना जरूरी है। भोजन, नींद और आराम की अनदेखी आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है।

उपाय: शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को रसगुल्ला खिलाएँ।

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

इस सप्ताह किसी निर्णय के सभी पहलुओं को समझने की आपकी कोशिश उपयोगी है, लेकिन लगातार विचार करते रहने से अवसर हाथ से निकल सकता है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय की समय-सीमा तय करें। निवेश या किसी नए समझौते से पहले लिखित शर्तों की जाँच करना जरूरी होगा। रिश्तों में मौन को समाधान न मानें; जो बात परेशान कर रही है, उसे शांत ढंग से सामने रखें। मानसिक थकान से बचने के लिए काम के बीच विश्राम और पर्याप्त नींद को महत्व दें।

उपाय: भगवान शिव की उपासना करें और कुत्ते को रोटी खिलाएँ।

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

धीमी प्रगति के बावजूद इस सप्ताह आपकी जिम्मेदारियाँ कम नहीं होंगी, इसलिए मेहनत बढ़ाने से पहले काम करने का तरीका जाँचना उपयोगी रहेगा। लंबित कार्यों में वास्तविक बाधा को पहचानें और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार योजना बनाएँ। आर्थिक मामलों में कर्ज, किस्तों और अटके भुगतानों की अनदेखी न करें। परिवार के लोग आपकी व्यस्तता को दूरी समझ सकते हैं, इसलिए उनके लिए समय निकालना संबंधों में सहजता बनाए रखेगा। लगातार काम करते रहने के बजाय अपनी शारीरिक थकान को भी महत्व दें।

उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएँ।

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

इस सप्ताह किसी की असहमति या विरोध आपके भीतर तुरंत जवाब देने की इच्छा पैदा कर सकता है। प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझना अधिक प्रभावी रहेगा। आर्थिक मामलों में आवेश में खरीदारी करने या बिना पूरी जानकारी के धन देने से बचें। परिवार और करीबी संबंधों में अपनी अपेक्षाएँ स्पष्ट रखें, लेकिन बातचीत को बहस में न बदलने दें। शारीरिक सक्रियता बनाए रखें और थकान होने पर आराम के लिए समय निकालें।

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ।

अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियाँ केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है। अधिक जानकारी के लिए किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।