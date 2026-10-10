सूर्य का चित्रा नक्षत्र में गोचर 2026: जानें 12 राशियों पर कैसा होगा प्रभाव

Sun's entry into Chitra Nakshatra 2026: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन दोपहर बाद 02 बजकर 25 मिनट पर सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक सेवा का कारक माना जाता है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि के प्रतीक हैं। चित्रा नक्षत्र के देवता शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा (त्वष्टा) हैं।

चित्रा नक्षत्र का स्वभाव रचनात्मक, शिल्पकला से परिपूर्ण और निखार लाने वाला होता है। इसके पहले दो चरण कन्या राशि में आते हैं, जो बुध की व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक राशि है, जबकि अंतिम दो चरण तुला राशि में आते हैं, जो शुक्र की कलात्मक और संतुलन प्रिय राशि है। सूर्य का यह गोचर आपकी ऊर्जा, आत्म-विश्वास और कार्यशैली में बड़े बदलाव लाएगा। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

Aries– मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए चित्रा नक्षत्र का गोचर मिश्रित फलदायी रहेगा। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य का यह गोचर आपके भीतर जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। हालांकि, तुला राशि के प्रभाव के कारण व्यापारिक साझेदारियों और वैवाहिक जीवन में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। छोटी-छोटी बातों पर अहंकार टकराव का कारण बन सकता है। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें।

Taurus– वृषभ/वृष राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपके प्रतिस्पर्धी और शत्रु परास्त होंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा या कोर्ट-कचहरी के मामले में उलझे हैं, तो निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत की बदौलत पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें, विशेष रूप से खान-पान का ध्यान रखें। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।

Gemini– मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए चित्रा नक्षत्र में सूर्य का गोचर बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता में वृद्धि लाएगा। कला, लेखन, डिजाइनिंग और शोध कार्यों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है, बातचीत में स्पष्टता रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा।

Cancer– कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर पारिवारिक जीवन और सुख-सुविधाओं में फेरबदल ला सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। घर के नवीनीकरण या किसी नई संपत्ति की खरीदारी का योग बन रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी, लेकिन सहकर्मियों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें। मानसिक रूप से कभी-कभी बेचैनी या तनाव महसूस हो सकता है, इसके लिए योग और ध्यान का सहारा लें।

Leo – सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए मंगल के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र में इनका गोचर आपके पराक्रम और साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। आपके संचार कौशल और निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, हालांकि उनके साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा। यदि आप मीडिया, मार्केटिंग या लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपको विशेष ख्याति दिला सकता है।

Virgo– कन्या राशि

चित्रा नक्षत्र के शुरुआती चरण कन्या राशि में ही आते हैं, इसलिए सूर्य का यह गोचर आपकी वाणी और वित्तीय स्थिति पर सीधा प्रभाव डालेगा। आपकी बोली में थोड़ा तीखापन आ सकता है, जिससे बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग करें। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। आर्थिक रूप से यह समय संचय करने के लिए उत्तम है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, इसलिए संयम से काम लें।

Libra – तुला राशि

चित्रा नक्षत्र के अंतिम दो चरण तुला राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य का यह गोचर आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार और आकर्षण देखने को मिलेगा। आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर और केंद्रित होंगे। हालांकि, स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या जिद्दीपन आ सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे।

Scorpio– वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का चित्रा नक्षत्र में गोचर खर्चीला साबित हो सकता है। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। यदि आप लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है। कोर्ट-कचहरी या विवादों से दूर रहने में ही भलाई है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आंख या पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।

Sagittarius– धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद लाभप्रद और फलदायी सिद्ध होगा। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने निवेशों से बड़ा लाभ मिल सकता है। समाज में आपका मान-सम्मान और दायरा बढ़ेगा। बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे, जो भविष्य में काम आएंगे। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर मिल सकता है।

Capricorn (या Capricornus) – मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का चित्रा नक्षत्र में गोचर कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा। आपके करियर में एक नया मोड़ आ सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके मार्गदर्शन से कोई बड़ा फैसला ले सकेंगे। व्यस्तता के कारण व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना थोड़ा कठिन हो सकता है।

Aquarius– कुम्भ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य भाव को प्रभावित करेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके अटके हुए कार्य धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का योग बन सकता है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। पिता या गुरुजनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

Pisces– मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए चित्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। अचानक धन लाभ या अचानक किसी नुकसान की स्थिति बन सकती है। शोध, गूढ़ विद्याओं और ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए यह समय ज्ञानवर्धक रहेगा। अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, विशेषकर त्वचा या पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के अनैतिक या जोखिम भरे निवेश से बचें।