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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 10 October 2026 (09:17 IST)

शुक्र-मंगल का केंद्र योग: किन राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और लाभ के रास्ते

Shukra Mangal kendra yog
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (09:21 IST)
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शुक्र और बुध तुला राशि में है और मंगल एवं गुरु कर्क  राशि में गोचर कर रहे हैं जिसके चलते वर्गदृटि योग और केंद्र योग बना है। इस योग के चलते सभी 12 राशियों पर होगा इसका असर। जब कोई ग्रह एक दूसरे  से  90 डिग्री कोण पर होते है तब यह योग बनता है। इस योग के चलते व्यक्ति के भीतर प्रेम, ऊर्जा, वासना और आवेग के बीच टकराव पैदा करता है। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर इस चुनौतीपूर्ण लेकिन ऊर्जावान योग का प्रभाव इस प्रकार रहेगा।
 

1. मेष (Aries)

प्रभाव: मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। शुक्र-मंगल का वर्ग योग आपके प्रेम जीवन में अचानक आकर्षण और विवाद दोनों ला सकता है।
सलाह: पार्टनर के साथ बातचीत में अपने गुस्से और आक्रामकता पर नियंत्रण रखें। धन के मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें।
 

2. वृषभ (Taurus)

प्रभाव: शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। मंगल का 90 डिग्री का कोण आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और खर्चों को प्रभावित कर सकता है।
सलाह: भौतिक सुख-सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च करने से बचें। जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और इगो (अहंकार) को बीच में न आने दें।
 

3. मिथुन (Gemini)

प्रभाव: यह योग आपकी सोशल लाइफ, दोस्तों और प्रेम संबंधों में अचानक कोई गलतफहमी या तनाव पैदा कर सकता है।
सलाह: लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचें। अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक या नए बिजनेस प्रोजेक्ट में लगाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

प्रभाव: आपके कार्यक्षेत्र (Career) और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों से अनबन हो सकती है।
सलाह: पेशेवर जिंदगी के गुस्से को घर में न लाएं। काम के दबाव में आकर जल्दबाजी में नौकरी या बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें।
 

5. सिंह (Leo)

प्रभाव: भाग्य और पिता के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। आपकी योजनाएं या धार्मिक यात्राएं अचानक बाधित हो सकती हैं।
सलाह: अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचें। अपनी ऊर्जा का उपयोग अपनी स्किल्स सुधारने और पढ़ाई/ज्ञान बढ़ाने में करें।
 

6. कन्या (Virgo)

प्रभाव: यह समय आपके लिए वित्तीय मामलों में सतर्क रहने का है। गुप्त शत्रुओं या अनपेक्षित खर्चों के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
सलाह: लेन-देन या निवेश में बहुत सावधानी बरतें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनैतिक/जोखिम भरे कामों से दूर रहें।
 

7. तुला (Libra)

प्रभाव: शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। यह योग आपके वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप और लव लाइफ पर सीधा असर डालेगा।
सलाह: पार्टनर पर अधिकार जमाने की कोशिश न करें। बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों को लेकर स्पष्टता रखें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

प्रभाव: मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। स्वास्थ्य समस्याएं (विशेषकर पाचन या रक्त से जुड़ी) और कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धियों से तनाव मिल सकता है।
सलाह: अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें और वर्कप्लेस पर किसी भी प्रकार की राजनीति या विवाद में पड़ने से बचें।
 

9. धनु (Sagittarius)

प्रभाव: लव लाइफ और शिक्षा के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आ सकता है। रिश्तों में अत्यधिक आकर्षण या अचानक ब्रेकअप जैसी स्थितियां बन सकती हैं।
सलाह: सिंगल हैं तो नए रिश्ते में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। शेयर मार्केट या सट्टेबाज़ी में जोखिम उठाने से बचें।
 

10. मकर (Capricorn)

प्रभाव: घर-परिवार के माहौल में अशांति या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में अड़चन आ सकती है।
सलाह: घरेलू मामलों में संयम से काम लें। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

प्रभाव: भाई-बहनों से विवाद हो सकता है। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे बने-बनाये काम बिगड़ सकते हैं।
सलाह: कम्यूनिकेशन में मधुरता बनाए रखें। छोटी-मोटी यात्राओं के दौरान अपने सामान और सुरक्षा का ध्यान रखें।
 

12. मीन (Pisces)

प्रभाव: धन और वाणी के भाव प्रभावित होंगे। पैसों का आवक-जावक बना रहेगा, लेकिन बजट से बाहर जाकर खर्च करने की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचा सकती है।
सलाह: परिवार के सदस्यों के साथ बोलते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। बचत पर ध्यान केंद्रित करें।
 

सामान्य उपाय

यदि शुक्र-मंगल का यह योग आपके लिए अधिक तनाव पैदा कर रहा हो, तो भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें, ॐ नमः शिवाय का जप करें, और शुक्रवार या मंगलवार को दान दें। इससे दोनों ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा संतुलित होती है।
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