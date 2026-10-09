शारदीय नवरात्रि 2026: ग्रहों का गोचर बदलेगा इन 5 राशियों की किस्मत, मां दुर्गा की रहेगी विशेष कृपा

11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान ग्रहों की अपनी विशिष्ट स्थिति रहेगी। इस बार माता दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। इस स्थिति के चलते 5 राशियों को लाभ होगा और माता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। चलिए जानते हैं कि कहीं आपकी राशि इसमें शामिल है या नहीं।

सूर्य और बुध का गोचर (बुधादित्य योग):

नवरात्रि की शुरुआत में सूर्य और बुध का मिलाजुला प्रभाव रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या और तुला राशि में सूर्य-बुध का यह गोचर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता, बौद्धिक स्पष्टता, व्यापारिक समझ और उच्च प्रशासनिक सफलता मिलेगी।

शुक्र का प्रभाव (शुक्रादित्य राजयोग):

तुला राशि में शुक्र और सूर्य का योग शुक्रादित्य राजयोग निर्मित करेगा। यह योग व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य, कलात्मक क्षमता, भौतिक सुख-सुविधाएं, आकर्षण और धन-धान्य की अपार वृद्धि कराता है।

चंद्रमा का गोचर (गजकेसरी व अन्य योग):

प्रतिपदा (11 अक्टूबर) के दिन चंद्रमा की शुभ स्थिति से गजकेसरी योग का प्रभाव दिखेगा। 11 से 21 अक्टूबर तक चंद्रमा तुला राशि से यात्रा शुरू करते हुए वृश्चिक, धनु और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का यह निरंतर गोचर मन की शांति, भावनात्मक मजबूती और त्वरित धन लाभ के अवसर पैदा करेगा।

अन्य प्रमुख ग्रहों की स्थिति:

वर्तमान में शनि अपनी स्वराशि/मित्र राशि के प्रभाव के साथ मीन में, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में (अपनी उच्च स्थिति के निकट), राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं। ग्रहों का यह ढांचा धार्मिक कार्यों में रुचि और बड़े आर्थिक सुधारों के लिए अत्यंत अनुकूल है।

किन राशियों को मिलेगा माता रानी का विशेष आशीर्वाद?

ग्रहों के इस सकारात्मक फेरबदल और माता के शुभ आगमन से 5 विशेष राशियों के लिए भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं:

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों पर मां शक्ति की विशेष कृपा बरसेगी। आपके जो काम सालों से अटके हुए थे या धन किसी वजह से फंसा हुआ था, वह इस दौरान वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति की खुशखबरी मिल सकती है, जबकि व्यापारियों के लिए बड़ा निवेश करने का यह सबसे सटीक समय है। पारिवारिक जीवन में चल रही अनबन खत्म होगी और घर में मांगलिक कार्य आयोजित होंगे।

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं और नवरात्रि के शुभ योग आपके लिए वरदान साबित होंगे। नौकरी में अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी। जो लोग नया बिजनेस शुरू करने या किसी नई डील को फाइनल करने की सोच रहे हैं, उन्हें अप्रत्याशित आर्थिक लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी।

3. कन्या राशि (Virgo)

बुधादित्य योग का सीधा असर कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आपकी आय के नए-नए स्रोत खुलेंगे, जिससे बैंक बैलेंस में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आपने पूर्व में कोई निवेश किया है तो उससे भारी मुनाफा हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को उनकी मनपसंद कंपनी में बड़ा अवसर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं।

4. तुला राशि (Libra)

चूंकि सूर्य, बुध और शुक्र का मुख्य गोचर आपकी ही राशि के आसपास केंद्रित है, इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह नवरात्रि भाग्य बदलने वाली साबित होगी। व्यापार में अचानक बड़ा मुनाफा या नया ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी बदलने की कोशिश सफल होगी। समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लंबे समय से चल रहा मानसिक तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी।

5. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को इस अवधि में करियर की नई दिशा और बड़ा विस्तार मिलेगा। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे जातकों को राहत मिलेगी। आप कुछ नए और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे, जिनसे भविष्य में बड़ा व्यावसायिक लाभ पहुंचेगा। विदेश से जुड़े काम या उच्च शिक्षा के प्रयास में सफलता मिलेगी।

शुभ फल प्राप्ति के आसान ज्योतिषीय उपाय

माता दुर्गा और शुभ ग्रहों की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान इन उपायों को अवश्य अपनाएं:

ईशान कोण में कलश स्थापना: 11 अक्टूबर को घटस्थापना करते समय पूजा स्थल के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) को अच्छी तरह साफ करें और वहां रोली व अक्षत से शुभ स्वास्तिक बनाकर ही कलश स्थापित करें।

दुर्गा सप्तशती व देवी कवच का पाठ: प्रतिदिन पूरे नियम से दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या देवी कवच का पाठ करें। इससे कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।

कन्या पूजन और दान: अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनके पैर धोएं, भोजन कराएं और लाल वस्त्र या उपहार देकर आशीर्वाद लें। इससे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं।