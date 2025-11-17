सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 17 नवंबर 2025 (16:41 IST)

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है, 19 या 20 नवंबर? जानें शुभ मुहूर्त

Margashirsha Amavasya
Margashirsha Amavasya and Pitru Dosh: मार्गशीर्ष अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण और अत्यंत पवित्र दिन होता है, जो विशेष रूप से पितरों की शांति, आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित होता है। यह अमावस्या, जो हर साल मार्गशीर्ष माह नवंबर-दिसंबर में आती है, विशेष रूप से व्रत, पूजा और तर्पण करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
 
इस दिन को पितरों के तर्पण और गरीबों की मदद के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है, ताकि व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत, पूजा और ध्यान के माध्यम से आशीर्वाद और पुण्य प्राप्त कर सके। मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन भगवान विष्णु की पूजा और पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
 
मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 की तिथि (उदयातिथि के अनुसार): अमावस्या पर स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बाद का समय सबसे शुभ माना जाता है। चूंकि अमावस्या तिथि का एक बड़ा हिस्सा सूर्योदय के समय 20 नवंबर को रहेगा, इसलिए इसी दिन मार्गशीर्ष अमावस्या का स्नान, दान, और व्रत किया जाएगा।

मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी इस प्रकार है:
 
मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त: 
 
मार्गशीर्ष, कृष्ण अमावस्या तिथि का आरंभ- 19 नवंबर 2025, बुधवार को सुबह 09 बजकर 43 मिनट से, 
अमावस्या तिथि का समापन- 20 नवंबर 2025, गुरुवार को दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर। 
 
शुभ मुहूर्त : 20 नवंबर 2025
 
ब्रह्म मुहूर्त- 05:01 ए एम से 05:54 ए एम।
पितृ तर्पण का समय- सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

इस दिन विशेष रूप से पूजन, पितृ तर्पण तथा उपाय करने न केवल जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती हैं, बल्कि व्यक्ति का जीवन के खुशहाली और समृद्धि से भर जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
