Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 फरवरी, 2026)

बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  Today 25 February horoscope in Hindi 2026
Written By WD Feature Desk

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 25 February 2026: करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाएं, काम समय पर पूरा होगा।
लव: पार्टनर के साथ आउटिंग की योजना बन सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: बहते जल में रेवड़ियां प्रवाहित करें।ALSO READ: Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: साथी के साथ चल रहा मनमुटाव आज समाप्त होगा।
धन: भौतिक सुख-साधनों पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: व्यापारियों के लिए मुनाफे वाला दिन है।
लव: लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है।
धन: अचानक खर्च आने से बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, सफलता के योग हैं।
लव: परिवार और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: निवेश के लिए आज का दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: चांदी के पात्र में जल पिएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा।
लव: साथी के प्रति वफादार रहें, विश्वास बढ़ेगा।
धन: पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत ज्यादा करना पड़ सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में आज गंभीरता आएगी।
धन: शेयर बाजार से जुड़े लोग सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी परेशान कर सकती है।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में शुभ परिणाम कम मिल सकते हैं, निराश न हों।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत विकसित होंगे।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या फल दें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान दें।
लव: किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो सकता है।
धन: उधार लेने-देने से बचें।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों में सुधार देखने को मिलेगा।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा या विदेश जाने के प्रयास सफल होंगे।
लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत सुखद रहेगी।
धन: भूमि या भवन से लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा कौ टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा।
लव: जीवनसाथी की सलाह आज काम आएगी।
धन: पैसा निवेश करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लें।
स्वास्थ्य: आज सिर भारी रह सकता है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर के साथ किसी सरप्राइज ट्रिप पर जा सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, फिजूलखर्ची न करें।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा।
धन: पुराने रुके हुए काम आज पूरे होंगे और धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: हल्का भोजन लें, पेट से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी।
होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?When is Holi 2026: होलिका दहन 2026 पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जानिए सही तारीख 2 मार्च है या 3 मार्च, साथ ही शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 फरवरी, 2026)Today 25 February 2026 horoscope in Hindi : आज 25 फरवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

25 February Birthday: आपको 25 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 February Birthday: आपको 25 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 25 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...

Khagras Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण कब लगेगा? भारत में दिखेगा या नहीं, राशियों पर प्रभाव, जानिए पूरी जानकारी

Khagras Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण कब लगेगा? भारत में दिखेगा या नहीं, राशियों पर प्रभाव, जानिए पूरी जानकारीLlunar eclipse time in India 2026: चंद्र ग्रहण कब लगेगा: इस वर्ष 2026 में 2 चंद्र ग्रहण रहेंगे। पहले चंद्र ग्रहण 03 मार्च को और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण खण्डग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण 2026 की तारीख और समय क्या है? भारत में यह नजर आएगा या नहीं, जानिए ग्रहण से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी यहां।
