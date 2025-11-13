गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (17:00 IST)

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

Margashirsha Month 2025
Margashirsha Month Remedies: हिंदू पंचांग का नौवां महीना, मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अत: मार्गशीर्ष माह का धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस महीने में धार्मिक कर्म और उपवास से न केवल व्यक्ति का संसारिक जीवन बेहतर होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति तथा मोक्ष प्राप्ति की दिशा में भी गति मिलती है। ध्यान, योग, साधना, दान, और पवित्र कर्मों के माध्यम से इस माह को और अधिक पुण्य और साधना से परिपूर्ण किया जा सकता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है।ALSO READ: Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय
 
1. सत्संग और भक्ति में वृद्धि:
इस माह में सत्संग में भाग लेने से आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही, भगवान के नाम का जप करना और श्रीमद्भगवद्गीता या रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करने से आत्मा के सांसारिक बंधन टूटते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति होकर मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मदद मिलती है।
 
2. रुद्राक्ष और तुलसी के पौधे का उपयोग:
रुद्राक्ष की माला से महादेव का जाप और तुलसी के पौधे की पूजा से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्ति की राह आसान होती है। तुलसी का पौधा घर में रखने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और यह आध्यात्मिकता में मन लगाने तथा वैकुंठ प्राप्ति की दिशा में सहायक होता है।
 
3. पुण्य कार्यों का महत्व:
इस माह दान पुण्य और गोपनीय कार्य, जैसे निर्धनों को भोजन देना, पुराने कपड़े या वस्त्र दान करना मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है। विशेषकर मार्गशीर्ष माह में किए गए दान और अर्चना से आपके पापों का नाश होता है और आपके कर्मों का वजन हल्का होता है, जिससे आत्मा के मुक्ति के रास्ते खुलते हैं।
 
4. प्राणायाम और ध्यान:
मार्गशीर्ष माह में ध्यान और प्राणायाम करना आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति की दिशा में अहम कदम है। यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम और साक्षात्कारी ध्यान आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं।
 
5. सच्चे आचार्य से मार्गदर्शन:
किसी सच्चे आचार्य से आध्यात्मिक शिक्षा और मोक्ष का मार्ग जानना भी इस माह का प्रमुख उपाय है। एक संत-महापुरुष के मार्गदर्शन में जीवन के सत्पथ पर चलने से आत्मा के बंधन टूटते हैं और मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं।
 
6. गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा:
गंगा स्नान और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष रूप से मार्गशीर्ष माह में पुण्य की प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। साथ ही, तीर्थ यात्रा पर जाना और वहां पर पद यात्रा करना भी मोक्ष दिलाने में सहायक होता है।ALSO READ: Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी
Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय

Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष मास को धर्म, भक्ति और मोक्ष का महीना कहा गया है। यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन या मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्‍गीता में कहा है — 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्' अर्थात् 'महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं'।

कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्यों कहते हैं कालाष्टमी?

कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्यों कहते हैं कालाष्टमी?Krishna Paksha Kalashtami: हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है तथा अमावस्या से पूर्णिमा तक आने वाले दिनों को शुक्ल पक्ष कहा गया है। इस दौरान कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि कालभैरव को समर्पित तिथि है। आइए जानते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बारे में...

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपाBaba Vanga Prediction: प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2025 के आखिरी तीन से चार महीने कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान इन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्थाBaba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।

और भी वीडियो देखें

Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धि

Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धिUtpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह एकादशी व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं या जो धन, सुख, और समृद्धि की कामना करते हैं। उन व्यक्तियों को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधि

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधिSuns entry into Scorpio sign: हिन्दू शास्त्रों के अनुसार वृश्चिक संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करते हैं। साल 2025 में, वृश्चिक संक्रांति मुख्य रूप से 16 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं...

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्वUtpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत अनुशासन, आत्म-संयम और भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जो लोग पहली बार एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। यहां जानें मुहूर्त और महत्व के बारे में...

Utpanna Ekadashi Katha Kahani: उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कहानी

Utpanna Ekadashi Katha Kahani: उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कहानीUtpanna Ekadashi Story: हिंदू धर्म के 24 एकादशी व्रतों में से उत्पन्ना एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगहन मास भगवान कृष्‍ण और विष्णु की भक्ति का मास है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से एक सौ एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। इस दिन श्रीविष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थी अत: इस दिन अह कथा पढ़ने का विशेष महत्व है...
