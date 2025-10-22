बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. The Science of Life Hidden in the Mystery of Numbers Numerology
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता

Numerology: अंक शास्त्र, संख्याओं के रहस्य में छिपा जीवन का विज्ञान

Numerology
Numerology : हमारे जीवन का हर पहलू, जन्म की तिथि, नाम, उम्र, घर का नंबर, मोबाइल नंबर, वाहन का नंबर, यहां तक कि हमारी सफलता और असफलता, सब कुछ संख्याओं से प्रभावित होता है। अंक शास्त्र (Numerology) इसी रहस्य को उजागर करने वाली विद्या है। यह केवल कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन (vibration) और मानव जीवन के बीच के संबंध को समझाता है। हर अंक का अपना एक विशेष तरंग क्षेत्र होता है, जो हमारी सोच, निर्णय और परिस्थितियों को प्रभावित करता है।
 
अंक शास्त्र की उत्पत्ति और विकास: अंक शास्त्र का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसका उल्लेख प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, ग्रीस, चीन, भारत और बेबिलोनिया में मिलता है। भारत में वेदों और उपनिषदों में अंकों को दैवीय शक्ति का प्रतीक माना गया है। 'शून्य' की खोज और दशमलव पद्धति का जनक भी भारत ही है, जो दर्शाता है कि हमारे ऋषि-मुनि अंकों की गूढ़ता को भलीभांति जानते थे। पश्चिम में, यूनानी दार्शनिक पायथागोरस (Pythagoras) ने अंक शास्त्र को गणित और दर्शन का मिश्रण बताते हुए यह सिद्धांत दिया कि 'हर संख्या में एक आत्मा और एक स्पंदन होता है'।
 
इस प्रकार अंक शास्त्र, ज्योतिष और विज्ञान का संगम बनकर सामने आया, जो व्यक्ति के जीवन पथ, भाग्य और स्वभाव को संख्याओं के आधार पर समझने में सहायता करता है।
 
मुख्य अंकीय सूत्र जीवन का नक्शा:
 
अंक शास्त्र में कुछ प्रमुख सूत्र व्यक्ति के जीवन को समझने में मदद करते हैं:
 
जीवन पथ अंक: यह जन्मतिथि से निकलता है और व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य, स्वभाव और दिशा को दर्शाता है।
 
भाग्यांक: नाम के अक्षरों के संख्यात्मक योग से बनता है। यह व्यक्ति के बाहरी प्रभाव और कर्म-फल को बताता है।
 
नामांक: यह हमारे व्यक्ति और सामाजिक छवि को प्रभावित करता है। शुभ नामांक होने पर सफलता और अवसर बढ़ते हैं।
 
वर्षांक: यह बताता है कि किसी विशेष वर्ष में व्यक्ति के जीवन में कौन-सी ऊर्जा या घटनाएं सक्रिय होंगी।
 
नाम सुधार: संख्याओं से नियति परिवर्तन: कई बार व्यक्ति का जीवन पथ शुभ होता है, परंतु उसका नामांक असंतुलित होने से अड़चनें आती हैं, जैसे बार-बार असफलता, धन हानि या मानसिक तनाव। नाम सुधार के माध्यम से अक्षरों और अंकों का सामंजस्य बैठाकर व्यक्ति की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जाती है।
 
उदाहरण के लिए: यदि किसी व्यक्ति का जन्मांक 1 है (सूर्य की ऊर्जा) और नामांक 8 (शनि की ऊर्जा) है, तो यह विरोधाभास तनाव पैदा कर सकता है। उचित नाम सुधार से इन ऊर्जाओं में संतुलन लाकर सफलता और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।
 
आधुनिक जीवन में अंक शास्त्र का योगदान: आज अंक शास्त्र केवल आध्यात्मिक विद्या नहीं, बल्कि व्य￿गित और व्यावसायिक सफलता की रणनीति बन चुका है।
 
व्यक्तिगत जीवन में :
* करियर, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, और निर्णय लेने में दिशा देता है।
 
* व्यक्ति को अपने स्वभाव और क्षमता की पहचान कराता है।
 
व्यवसाय और ब्रांडिंग में:
 
* कंपनी का नाम, लोगो, लॉन्च तिथि या मोबाइल नंबर चयन के लिए उपयोगी।
 
* कई प्रसिद्ध ब्रांड्‌स (जैसे Reliance, Infosys, TATA आदि) के नाम भी अंकीय सिद्धांतों से मेल खाते हैं।
 
डिजिटल युग में: 
* सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट नाम या ऑनलाइन पहचान के लिए शुभ अंक चुनना सफलता की संभावना बढ़ाता है।
 
अंक शास्त्र और ज्योतिष का सामंजस्य: अंक शास्त्र ज्योतिष का पूरक है। जहां ज्योतिष ग्रहों की स्थिति से भविष्य बताता है, वहीं अंक शास्त्र ऊर्जात्मक सुधार का मार्ग दिखाता है। दोनों का संगम जीवन के हर क्षेत्र में अद्‌भुत परिवर्तन ला सकता है, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या स्वास्थ्य।
 
विज्ञान और ऊर्जा के दृष्टिकोण से अंक शास्त्र: आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हर वस्तु ऊर्जा से बनी है और हर ऊर्जा एक विशेष तरंग दीर्घता पर कार्य करती है। जब हम किसी अंक, अक्षर या नाम का उच्चारण करते हैं, तो वह कंपन उत्पन्न करता है। अंक शास्त्र इन्हीं तरंगों को समझकर व्य￿क्ति की ऊर्जा को सकारात्मक रूप में संचालित करने का कार्य करता है।
 
निष्कर्ष: अपनी संख्याओं से साक्षात्कार: अंक शास्त्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर घटना, हर मुलाकात और हर अवसर के पीछे संख्याओं का एक अदृश्य सूत्र कार्य कर रहा है। जब हम इन अंकों को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक जागरूक, संतुलित और सफल बना सकते हैं। अंक शास्त्र न तो अंधविश्वास है और न ही भविष्यवाणी का खेल, यह स्वयं की ऊर्जा और नियति को समझने का विज्ञान है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Bhai dooj 2025: भाई दूज का पर्व कैसे मनाते हैं जानिए संपूर्ण विधि

Bhai dooj 2025: भाई दूज का पर्व कैसे मनाते हैं जानिए संपूर्ण विधिBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मध्यान्ह काल में ही मनाया जाएगा। भाई को तिलक लगाने का शुभ दिन में मुहूर्त 11:43 से 12:28 के बीच है।

Bhai dooj 2025: आरती की थाली मैं सजाऊं, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं... इन संदेशों को भेजकर मनाइए भाईदूज का पर्व

Bhai dooj 2025: आरती की थाली मैं सजाऊं, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं... इन संदेशों को भेजकर मनाइए भाईदूज का पर्वBhai dooj wishes in hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का पर्व 22 अक्टूबर, 2025 को मनाया जा रहा है। यह त्योहार दीपावली के बाद आता है और भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए उनका तिलक करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व रिश्तों को मजबूत करने का खास मौका है। इस पावन अवसर पर, शुभकामना संदेशों के साथ अपने भाई-बहन को स्नेह भेजें और इस दिन को यादगार बनाएं!

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदान

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदानWeekly Horoscope 20-26 October 2025: अक्टूबर का नया हफ्ता इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 20 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में कैसा रहेगा आपका समय....

और भी वीडियो देखें

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेश

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेशChhath Puja Messages: छठ पूजा 2025 के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं! आप अपने प्रियजनों को भेजने के लिए यहां नीचे दिए गए शुभकामना संदेशों और कोट्स का उपयोग करके त्योहार का आनंद दुगुना कर सकते हैं:

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?Bhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com