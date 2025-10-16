गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खे

Diwali festival 2025
- डॉ. अभय गुप्ता (अंकशास्त्री), संस्थापक रूडेस्टिनी डिजिटस्स
 
How to attract money on Diwali: दिवाली सिर्फ दीयों का त्योहार नहीं, बल्कि अंकों की शक्ति के माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करने का महापर्व है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे गोपनीय उपाय बताए गए हैं, जो सामान्यतः सार्वजनिक नहीं होते, लेकिन धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं।ALSO READ: Diwali 2025: दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी जी की तस्वीर लेते समय रखें इन 4 बातों का विशेष ध्यान, जानिए नियम
 
अपने मूलांक के अनुसार ये गूढ़ उपाय करके आप वर्ष भर के लिए अपने जीवन में समृद्धि को स्थायी बना सकते हैं।
 
1. अपना मूलांक कैसे जानें?
अपनी जन्म की तारीख का एकल अंक योग करें। उदाहरण के लिए, 24 तारीख = 2+4 = '6' मूलांक
 
2. मूलांक के अनुसार धन आकर्षण के गूढ़ उपाय:
 
मूलांक, स्वामी ग्रह अचूक और गोपनीय नुस्खा (केवल दिवाली की रात करें) 
 
1. सूर्य: दिवाली की रात, अशोक के पेड़ की जड़ का एक छोटा-सा टुकड़ा गंगाजल से धोकर लाल चंदन लगाकर अपनी तिजोरी में रखें। यह आपके सरकारी कार्यों, व्यापार में सफलता और नेतृत्व क्षमता से धन लाभ सुनिश्चित करेगा।
 
2. चंद्रमा: एक चांदी का सिक्का लें, उसे केसर मिश्रित दूध में डुबोकर रखें, पूजन के बाद इसे गंगाजल से धोकर अपने पर्स में सफेद रेशमी कपड़े में लपेटकर रखें। यह मानसिक शांति और तरल धन के निरंतर प्रवाह में वृद्धि करेगा।
 
3. बृहस्पति: दिवाली की रात पीले रंग की हकीक की माला को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें, अगले दिन इसे अपने कार्यस्थल पर उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। यह ज्ञान, भाग्य और निवेश से लाभ और रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाएगा।
 
4. राहु: एक लोहे की छोटी अंगूठी को गंगाजल में धोकर मां लक्ष्मी के पास रखें, पूजन के बाद इसे अपनी मध्यमा ऊंगली में धारण करें। यह अचानक आने वाली बाधाओं को दूर कर आकस्मिक लाभ और अप्रत्याशित धन प्राप्ति के योग बनाएगा।ALSO READ: Diwali 2025: हर साल दिवाली पर क्यों खरीदते हैं लक्ष्मी-गणेश की नई मूर्ति, जानिए परंपरा का महत्व
 
5. बुध: एक पीतल का छोटा पिरामिड लें और उसे पूजा में रखें, पूजन के बाद इसे अपनी तिजोरी के अंदर रखें। यह व्यापार करियर में वृद्धि लाने और संचार से जुड़े कार्यों में धन लाभ दिलाने का अत्यंत शक्तिशाली उपाय है।  
 
6. शुक्र: सात सफेद कौड़ियां और तीन हरी इलायची को एक गुलाबी कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें, पूजन के बाद इस पोटली को घर की दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में छिपाकर रखें। यह भौतिक सुख, ऐश्वर्य और वाहन सुख दिलाएगा।  
 
7. केतु: लहसुन की सात कलियों को एक काला धागा लपेटकर (इसे छूने से बचें) मां लक्ष्मी के पास रखें, पूजन के बाद इसे घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यह बुरी नजर और नकारात्मकता को खत्म कर धन को स्थायी बनाता है।  
8. शनि: दिवाली की रात, आठमुखी रुद्राक्ष को गंगाजल से धोकर मां लक्ष्मी के पास रखें, पूजन के बाद इसे धारण करें या अपने धन स्थान पर रखें। यह दीर्घकालिक स्थिरता, बचत और निवेश में भारी लाभ दिलाता है। 
 
9. मंगल: एक तांबे का सिक्का लें और उसे लाल गुंजा के 9 दानों के साथ एक नारंगी कपड़े में बांधकर पूजा करें। इस पोटली को घर के दक्षिण दिशा में छिपाकर रखें, यह ऋण मुक्ति और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता दिलाएगा।ALSO READ: Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स
 
सभी के लिए एक महा-आकर्षण प्रयोग: अंकशास्त्र का यह प्रयोग सभी मूलांकों के लिए समान रूप से लाभकारी है और इसे धन को चुम्बकीय रूप से खींचने वाला माना जाता है।
 
अमावस्या का शक्तिशाली समय: दिवाली की अमावस्या की रात को, एक मिट्टी का दीपक लें।
- सामग्री: इसमें गाय का घी, चार लौंग, और थोड़ी-सी हल्दी डालकर जलाएं।
- स्थापना: इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ (दाएं हाथ पर) रखें।
- मंत्र: शक्ति दीपक जलाते समय मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें।
- परिणाम: यह उपाय मां लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा बिंदु बनाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी कभी नहीं होती और वर्ष भर समृद्धि बनी रहती है।
 
इन गूढ़ और अचूक उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं और इस दिवाली अपने जीवन में धन और सौभाग्य के लिए एक नया अध्याय खोलें।
 
लेख में दी गई जानकारी अंकशास्त्र की सामान्य जानकारी है, विस्तृत विश्लेषण के लिए आप किसी अनुभवी अंक शास्त्री से परामर्श लेवें। 
 
आपकी दिवाली शुभ और मंगलमय हो!ALSO READ: Diwali October 2025: 20 अक्टूबर को ही क्यों मनाएं दीपावली?
Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?October Rashi Bhavishya 2025: अक्टूबर माह के अंतर्गत आ रहा नवीन सप्ताह करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में 12 राशियों के लिए क्या बड़े बदलाव ला सकती है। ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर के कारण यह समय विशेष महत्व रखता है। यहां पढ़ें आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 अक्टूबर, 2025)Today 16 October 2025 horoscope in Hindi : 16 अक्टूबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

16 October Birthday: आपको 16 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

16 October Birthday: आपको 16 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!16 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 16 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Diwali October 2025: 20 अक्टूबर को ही क्यों मनाएं दीपावली?

Diwali October 2025: 20 अक्टूबर को ही क्यों मनाएं दीपावली?Diwali 2025 Date: शास्त्रानुसार दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जानी चाहिए। दीपावली के दिन प्रदोषकाल में लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए किन्तु इस वर्ष पंचांग अनुसार दो दिन अमावस्या होने से श्रद्धालुओं में दीपावली पर्व की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है...

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफल

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफलSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ को यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का संभावित प्रभाव दिया गया है:-
