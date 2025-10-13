सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

Diwali 2025: धनतेरस से लेकर दिवाली तक, जानें हर दिन के लिए 5 खास वास्तु टिप्स

Dhanteras to Diwali Top Vastu Tips
Dhanteras to Diwali 5 day Festival: दीपावली का त्योहार सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का पर्व है। धनतेरस से शुरू होने वाला यह पंचदिवसीय उत्सव मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव को समर्पित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इन दिनों में किए गए छोटे-छोटे बदलाव और उपाय घर में स्थायी सुख-समृद्धि ला सकते हैं। घर की सही दिशा में सफाई, पूजा और दीपदान से नकारात्मकता दूर होती है और लक्ष्मी जी का स्थाई वास होता है।ALSO READ: Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

आइए यहां जानते हैं 5 दिवसीय दीपावली पर्व पर वास्तु के अनुसार पावरफुल टिप्स: 
 
1. धनतेरस (धनत्रयोदशी): यह दिन भगवान धन्वंतरि, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को समर्पित है। जानें वास्तु टिप, इस दिन क्या करें...
 
* खरीदारी की दिशा: धनतेरस के दिन सोने-चांदी, बर्तन या झाड़ू को घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) की दिशा में रखें। यह दिशा धन और कुबेर जी से जुड़ी है।
 
* झाड़ू: नई झाड़ू (लक्ष्मी का प्रतीक) अवश्य खरीदें। इसे हमेशा छिपाकर और ज़मीन पर ही रखें, खड़ी करके या मंदिर के पास न रखें।
 
* मुख्य द्वार: मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें और सजाएं। आम या अशोक के पत्तों की तोरण (Bandanwar) लगाएं।
 
* यम दीपदान: शाम को घर के दक्षिण दिशा में चार मुख वाला मिट्टी का दीया (यम दीपक) जलाएं। यह यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए किया जाता है।
 
* धन संग्रह: धनतेरस पर खरीदे गए सिक्के, कौड़ी या कमलगट्टे को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा के बाद अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें।
 
2. नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली): छोटी दिवाली तथा नरक चतुर्दशी यह दिन नकारात्मकता को दूर करने और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है।
 
* तेल मालिश: इस दिन सूर्योदय से पहले शरीर पर तेल मालिश करके स्नान करना शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
 
* दीयों की रोशनी: घर के सभी कोनों और खिड़कियों को दीयों या मोमबत्तियों से प्रकाशित करें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कोना अंधेरे में न रहे।
 
* घर से गंदगी हटाना: घर की बची हुई छोटी-मोटी गंदगी और कबाड़ को आज ही बाहर फेंक दें। 
 
* ईशान कोण: घर का ईशान कोण (North-East) पूरी तरह स्वच्छ और हवादार होना चाहिए।
 
* रंगोली: घर के प्रवेश द्वार पर छोटी सी रंगोली बनाएं। यह माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है।
 
3. दीपावली (लक्ष्मी पूजा): यह महापर्व का मुख्य दिन है, जो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का दिन है। दिवाली के दिन शाम को सोने से बचें। यह वह समय है जब देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं।
 
* पूजा की दिशा: लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में स्थापित करें और पूजा करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें।
 
* अखंड दीया: पूजा स्थान पर घी का अखंड दीप पूरी रात जलता रहना चाहिए। इसके अलावा एक दीया आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) में भी ज़रूर जलाएं।
 
* कलश स्थापना: पूजा में जल से भरा कलश ईशान कोण में रखें।
 
* तिजोरी का स्थान: अगर संभव हो तो इस दिन अपनी तिजोरी या धन का स्थान उत्तर दिशा में रखें या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करें।
 
* शंख और घंटी: पूजा के दौरान शंख और घंटी बजाएं। इनकी ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।ALSO READ: Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?
 
4. गोवर्धन पूजा/अन्नकूट: यह प्रकृति और गोवर्धन पर्वत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। 
 
* गोवर्धन पूजा: जिसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, दीपावली के अगले दिन यह पर्व मनाया जाता है। मान्यतानुसार इस दिन घर में पूजा-पाठ करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है। 
 
* गोबर का उपयोग: इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। 
 
* गोबर लीपना: गाय के गोबर को वास्तु में बहुत शुभ माना जाता है। अत: इस दिन घर में यदि कच्ची जगह यानी मिट्‍टी वाला स्थान, जो प्राकृतिक अवस्था हो तो उसे गोबर से लिपें। 
 
* भोजन की दिशा: घर के रसोईघर की सफाई करें और अन्नकूट (कई प्रकार के भोजन) बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोजन बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ होता है।
 
* पेड़-पौधे: घर में लगे तुलसी के पौधे या अन्य शुभ पौधों को पानी दें और उनकी देखभाल करें।
 
5. भाई दूज (यम द्वितीया): यह भाई-बहन के रिश्ते को समर्पित दिन है।
 
* मुख की दिशा: इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें।
 
* मिठाई का रंग: भाई को खिलाई जाने वाली मिठाई में पीले रंग का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति (गुरु) का रंग है जो सौभाग्य और ज्ञान लाता है।
 
* संबंधों को मजबूत करने का दिन: इस दिन घर के परिवारिक चित्र उत्तर दिशा में लगाने से आपसी संबंध मजबूत होते हैं।
 
* शुभता और समृद्धि: भाई को उपहार देते समय पीले या लाल रंग का कपड़ा साथ दें, ये शुभता और समृद्धि बढ़ाता है।

* स्वच्छता: पांच दिवसीय पर्व के बाद भी घर को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?
Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेतDiwali ke upay: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हर घर में सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में, दीवाली से पहले घर की स्वच्छता का बहुत महत्व है। यह परंपरा घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालने और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के हर कोने को तैयार करने का एक आध्यात्मिक विधान है। मान्यता है कि सफाई के दौरान जब हम वर्षों से बंद पड़ी जगहों को खोलते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें कुछ विशेष संकेत देती हैं।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

Diwali 2025: धनतेरस से लेकर दिवाली तक, जानें हर दिन के लिए 5 खास वास्तु टिप्स

Diwali 2025: धनतेरस से लेकर दिवाली तक, जानें हर दिन के लिए 5 खास वास्तु टिप्सDhanteras to Diwali Top Vastu Tips: दिवाली का पांच दिवसीय महापर्व बहुत शुभ होता है, और इन दिनों वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि और धन का स्थायी वास होता है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक हर दिन के लिए खास वास्तु टिप्स इस प्रकार हैं:

Diwali 2025 Date: दिवाली पर कैसे और कब करें लक्ष्मी पूजन, जानें पूजन का सही समय और विधि

Diwali 2025 Date: दिवाली पर कैसे और कब करें लक्ष्मी पूजन, जानें पूजन का सही समय और विधिLaxmi Puja Shubh Muhurat Timing 2025: दीपावली का पर्व सुख-समृद्धि और प्रकाश का प्रतीक है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और बुद्धि के देवता श्री गणेश का पूजन किया जाता है। यहां पाठकों की सुविधा के लिए दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का सही समय/ मुहूर्त और पूजा विधि की जानकारी दी जा रही है...

Diwali 2025: सोना, चांदी नहीं, धनतेरस पर मात्र 5 रूपये की ये चीज करेगी आर्थिक तंगी दूर

Diwali 2025: सोना, चांदी नहीं, धनतेरस पर मात्र 5 रूपये की ये चीज करेगी आर्थिक तंगी दूरBuying coriander seeds on dhanteras: धनतेरस, धन और समृद्धि का महापर्व है। इस दौरान हर कोई चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा उनके घर पर बनी रहे और जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाए। वैसे तो दिवाली पर सोना, चांदी, आभूषण या बर्तन खरीदने का चलन है लेकिन शास्त्रों और लोक मान्यताओं में धनतेरस पर कई सरल और अचूक उपाय बताए गए हैं, जिनमें सूखे धनिया का प्रयोग विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। धनिया जिसे संस्कृत में 'धन्यक' कहा जाता है, को धन और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। आइए, जानते हैं कि धनतेरस पर धनिया के कौन से उपाय आपकी आर्थिक समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और कैसे करें इनका सही प्रयोग:

Dhanteras 2025: कौन हैं धन्वंतरि जिनकी होती है धनतेरस पर पूजा, जानें भगवान धन्वंतरि का रहस्य

Dhanteras 2025: कौन हैं धन्वंतरि जिनकी होती है धनतेरस पर पूजा, जानें भगवान धन्वंतरि का रहस्यWhy do we pray to Dhanvantari: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व भारतीय संस्कृति में धन, समृद्धि और आरोग्य के महत्व को दर्शाता है। इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है और यह पांच दिवसीय दीपावली उत्सव का शुभ शुभारंभ होता है। इस वर्ष, हिंदू पंचांग के अनुसार, धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन तीन मुख्य देवों, भगवान धन्वंतरि, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है। इन तीनों की आराधना से भक्तों को न केवल धन-संपदा, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य का भी वरदान मिलता है।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?Narak chaturdashi 2025: जैसा कि पहले भी बताया जाता रहा है कि हिंदू सनातन धर्म में जो त्योहार रात में मनाए जाते हैं उनकी तिथि रात में जानकार मनाते हैं। उनका उदयातिथि से कोई मतलब नहीं रहता है परंतु जो पर्व दिन में मनाए जाते हैं उनका विचार उदयातिथि अनुसार किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी रहती है। नरक चतुर्दशी की पूजा रात में होती है और रूप चौदस का अभ्यंग स्नान प्रात: काल उसी चतुर्दशी तिथि में रहता है।
