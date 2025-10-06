सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  धर्म-संसार
  व्रत-त्योहार
  दीपावली
  When is dhanteras in the year 2025 date time and muhurat in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (12:35 IST)

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?

When is Dhanteras in the year 2025
Dhan teras in 2025: वर्ष 2025 में धनतेरस को लेकर भी असमंजस है कि यह 18 को है या कि 19 अक्टूबर को। धनतेरस का त्योहार कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली यह तीनों पर्व रात में मनाए जाने वाले पर्व हैं इसलिए जिस समय त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि प्रदोष काल में हो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। अभ्यंग स्नान, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज दिन में मनाए जाने वाले पर्व है इसलिए इन पर्वों में उदयातिथि को ले सकते हैं। आओ जानते हैं कि धनतेरस कब है?
 
त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ- 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 बजे से।
त्रयोदशी तिथि समाप्त- 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 01:51 बजे तक।
विशेष: उपरोक्त तिथि के प्रारंभ और अंत के अनुसार 18 अक्टूबर को ही त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल व्यापिनी है इसलिए धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को ही मनाया जाता उचित है। इस दिन पूजा और खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त निम्नलिखित हैं:-
 
धनतेरस (धनत्रयोदशी): 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार शुभ मुहूर्त:
धनतेरस पूजा का समय: शाम 07:15 बजे से रात्रि 08:19 बजे तक।
प्रदोष काल: शाम 05:48 बजे से रात्रि 08:19 बजे तक। 
वृषभ काल समय: शाम 07:15 बजे से रात्रि 09:11 बजे तक।
यम दीपम (दीपदान) का समय: 18 अक्टूबर 2025 प्रदोष काल में।
पूजा के लिए लाभ का चौघड़िया: शाम 05:48 से 07:23 तक।
पूजा के लिए शुभ का चौघड़िया: रात्रि 08:57 से 10:32 तक।
 
धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त: 
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से दोपहर 12:29 तक।
लाभ का चौघड़िया: अपराह्न 01:32 से 02:57 तक।
अमृत का चौघड़िया: अपराह्न 02:57 से 04:23 तक।
लाभ का चौघड़िया: शाम 05:48 से 07:23 तक।
 
नोट: पंचांग चौघड़िया और मुहूर्त आपके स्थानीय समय और स्थान के आधार पर थोड़े भिन्न हो सकते हैं।
 
Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?Narak chaturdashi 2025: जैसा कि पहले भी बताया जाता रहा है कि हिंदू सनातन धर्म में जो त्योहार रात में मनाए जाते हैं उनकी तिथि रात में जानकार मनाते हैं। उनका उदयातिथि से कोई मतलब नहीं रहता है परंतु जो पर्व दिन में मनाए जाते हैं उनका विचार उदयातिथि अनुसार किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी रहती है। नरक चतुर्दशी की पूजा रात में होती है और रूप चौदस का अभ्यंग स्नान प्रात: काल उसी चतुर्दशी तिथि में रहता है।

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हालइन राशियों को रहना होगा सावधान! जानें अक्टूबर के नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?पाकिस्तान के खिलाफ 3 से 4 दिनों के भीतर लगातर दिए जा रहे इस तरह के बयानों से लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। वह फिर से भारत पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो क्या सच में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध? क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेख

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेखLaw of Attraction: सनातन धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूर्ण कला सिखाता है। इसमें ऐसे कई प्राचीन सिद्धांत और रहस्य छिपे हैं जो हमें न केवल आध्यात्मिक शांति, बल्कि भौतिक समृद्धि और धन वृद्धि का मार्ग भी दिखाते हैं। आइए जानते हैं सनातन धर्म में वर्णित धन बढ़ाने के 5 ऐसे ही गहरे रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं।

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपाBaba Vanga Prediction: प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2025 के आखिरी तीन से चार महीने कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान इन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा।

Sharad Purnima Remedies 2025: शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने से लाभ होता है, जानें धन, सुख पाने, रोग मुक्ति के 5 प्रभावशाली Upay

Sharad Purnima Remedies 2025: शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने से लाभ होता है, जानें धन, सुख पाने, रोग मुक्ति के 5 प्रभावशाली UpayWhat to do on Sharad Purnima: इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को है। शरद पूर्णिमा का दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ आसान और प्रभावशाली उपाय यहां दिए गए हैं, जिन्हें करने से आपको चंद्रदेव और देवी लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा:

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें खीर, जानें सही प्रक्रिया और पारंपरिक विधि

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें खीर, जानें सही प्रक्रिया और पारंपरिक विधिSharad Purnima Kheer: शरद पूर्णिमा की खीर का बहुत विशेष महत्व है। इसे धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां वेबदुनिया के पाठकों के लिये विशेष तौर पर प्रस्तुत हैं शरद पूर्णिमा की खीर बनाने की विधि, आयुर्वेद तथा ज्योतिष के अनुसार महत्व और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का सही तरीका

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 अक्टूबर, 2025)Today 06 October 2025 horoscope in Hindi : आज 06 अक्टूबर 2025, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

06 October Birthday: आपको 6 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 October Birthday: आपको 6 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
