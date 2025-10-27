Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अक्टूबर, 2025)

मेष (Aries)
Today 28 October horoscope in Hindi 2025: करियर: कार्यस्थल पर निर्णय लेने में स्पष्ट रहें। आपकी नेतृत्व क्षमता उभर सकती है।
लव: साथी से सहयोग मिलेगा, पर जल्दबाज़ी से बचें।
धन: आय सामान्य, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा रहेगी, पर मानसिक थकान हो सकती है।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्य में स्थिरता रहेगी, रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा।
लव: पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं। संयम रखें।
स्वास्थ्य: शारीरिक आराम की ज़रूरत है। संतान पक्ष से आरोग्य संबंधी चिंता रहेगी।
उपाय: सफेद मिठाई दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नए अवसर सामने आएंगे, बौद्धिक काम में लाभ मिलेगा।
लव: रोमांटिक बातों से रिश्ता मज़बूत होगा।
धन: अपार लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: श्वसन या गले की समस्या से सतर्क रहें।
उपाय: हरे फल या सब्ज़ी का दान करें।
कर्क (Cancer)
करियर: सीनियर्स से सराहना मिल सकती है।
लव: भावुकता के कारण उलझन हो सकती है।
धन: घर से जुड़ी खरीदारी संभव है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी तनाव ला सकती है।
सिंह (Leo)
करियर: आत्मविश्वास से काम करें, नेतृत्व दिखाएं। काफी समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं।
लव: साथी की भावनाओं को समझें।
धन: आय बढ़ सकती है। नई योजना बनेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान संभव।
उपाय: गुड़ और गेहूं का दान करें।
कन्या (Virgo)
करियर: संगठन क्षमता से लाभ मिलेगा। लोगों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा।
लव: ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण से बचें।
धन: छोटे लाभ, पर धीरे-धीरे बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य: पेट की गड़बड़ी हो सकती है।
उपाय: सादा भोजन करें, तुलसी के पास दीप जलाएं।
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाकर चलना ज़रूरी है।
लव: सामंजस्य बढ़ेगा, रिश्ते में मधुरता रहेगी।
धन: आमदनी व खर्च बराबर रहेंगे। धन की कमी महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा या पीठ में समस्या हो सकती है।
उपाय: शुद्ध जल में गुलाब मिलाकर स्नान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर तीव्रता से काम करेंगे, लेकिन संयम ज़रूरी।
लव: प्रेमी साथी जलन या शंका से बचें।
धन: धन में उतार-चढ़ाव रहेगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे।
स्वास्थ्य: पेट या मूड स्विंग का असर रह सकता है।
उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: अध्ययन, यात्रा या नई योजना शुभ। छात्रों के अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है।
लव: खुलापन और विश्वास बढ़ेगा।
धन: व्यापार में नई योजना से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान। चिंता तथा तनाव रहेंगे।
उपाय: पीले कपड़े पहनें, मंदिर में केला चढ़ाएं।
मकर (Capricorn)
करियर: छात्र वर्ग समय की कीमत समझें। अनुशासन सफलता देगा।
लव: व्यस्तता के कारण दूरी आ सकती है।
धन: खर्च नियंत्रित करें। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है।
स्वास्थ्य: हड्डियों या पीठ की तकलीफ।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं, काली चीजें दान करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में फायदा होगा।
लव: मित्रवत रिश्ता मज़बूत होगा।
धन: कहीं से पुराना अटका पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों या नींद की समस्या होगी।
उपाय: नीले वस्त्र धारण करें, जरूरतमंद को छाता या चप्पल दें।
मीन (Pisces)
करियर: अध्ययनरत छात्रों को रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति के संकेत।
लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: खर्चों की तुलना में आय कम हो सकती है। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पाचन में गड़बड़ी संभव। बासी भोजन न लें।