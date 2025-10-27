Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 28 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 28 October horoscope in Hindi 2025: करियर: कार्यस्थल पर निर्णय लेने में स्पष्ट रहें। आपकी नेतृत्व क्षमता उभर सकती है।

लव: साथी से सहयोग मिलेगा, पर जल्दबाज़ी से बचें।

धन: आय सामान्य, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा रहेगी, पर मानसिक थकान हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्य में स्थिरता रहेगी, रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा।

लव: पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं। संयम रखें।

स्वास्थ्य: शारीरिक आराम की ज़रूरत है। संतान पक्ष से आरोग्य संबंधी चिंता रहेगी।

उपाय: सफेद मिठाई दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नए अवसर सामने आएंगे, बौद्धिक काम में लाभ मिलेगा।

लव: रोमांटिक बातों से रिश्ता मज़बूत होगा।

धन: अपार लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: श्वसन या गले की समस्या से सतर्क रहें।

उपाय: हरे फल या सब्ज़ी का दान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: सीनियर्स से सराहना मिल सकती है।

लव: भावुकता के कारण उलझन हो सकती है।

धन: घर से जुड़ी खरीदारी संभव है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी तनाव ला सकती है।

सिंह (Leo)

करियर: आत्मविश्वास से काम करें, नेतृत्व दिखाएं। काफी समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं।

लव: साथी की भावनाओं को समझें।

धन: आय बढ़ सकती है। नई योजना बनेगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान संभव।

उपाय: गुड़ और गेहूं का दान करें।

कन्या (Virgo)

करियर: संगठन क्षमता से लाभ मिलेगा। लोगों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा।

लव: ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण से बचें।

धन: छोटे लाभ, पर धीरे-धीरे बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य: पेट की गड़बड़ी हो सकती है।

उपाय: सादा भोजन करें, तुलसी के पास दीप जलाएं।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाकर चलना ज़रूरी है।

लव: सामंजस्य बढ़ेगा, रिश्ते में मधुरता रहेगी।

धन: आमदनी व खर्च बराबर रहेंगे। धन की कमी महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य: त्वचा या पीठ में समस्या हो सकती है।

उपाय: शुद्ध जल में गुलाब मिलाकर स्नान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर तीव्रता से काम करेंगे, लेकिन संयम ज़रूरी।

लव: प्रेमी साथी जलन या शंका से बचें।

धन: धन में उतार-चढ़ाव रहेगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे।

स्वास्थ्य: पेट या मूड स्विंग का असर रह सकता है।

उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: अध्ययन, यात्रा या नई योजना शुभ। छात्रों के अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है।

लव: खुलापन और विश्वास बढ़ेगा।

धन: व्यापार में नई योजना से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान। चिंता तथा तनाव रहेंगे।

उपाय: पीले कपड़े पहनें, मंदिर में केला चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: छात्र वर्ग समय की कीमत समझें। अनुशासन सफलता देगा।

लव: व्यस्तता के कारण दूरी आ सकती है।

धन: खर्च नियंत्रित करें। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है।

स्वास्थ्य: हड्डियों या पीठ की तकलीफ।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं, काली चीजें दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में फायदा होगा।

लव: मित्रवत रिश्ता मज़बूत होगा।

धन: कहीं से पुराना अटका पैसा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों या नींद की समस्या होगी।

उपाय: नीले वस्त्र धारण करें, जरूरतमंद को छाता या चप्पल दें।

मीन (Pisces)

करियर: अध्ययनरत छात्रों को रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति के संकेत।

लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।

धन: खर्चों की तुलना में आय कम हो सकती है। बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: पाचन में गड़बड़ी संभव। बासी भोजन न लें।