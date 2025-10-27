गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 28 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 28 October 2025 horoscope in Hindi
मेष (Aries)
 
Today 28 October horoscope in Hindi 2025: करियर: कार्यस्थल पर निर्णय लेने में स्पष्ट रहें। आपकी नेतृत्व क्षमता उभर सकती है।
लव: साथी से सहयोग मिलेगा, पर जल्दबाज़ी से बचें।
धन: आय सामान्य, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा रहेगी, पर मानसिक थकान हो सकती है।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्य में स्थिरता रहेगी, रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा।
लव: पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं। संयम रखें।
स्वास्थ्य: शारीरिक आराम की ज़रूरत है। संतान पक्ष से आरोग्य संबंधी चिंता रहेगी। 
उपाय: सफेद मिठाई दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नए अवसर सामने आएंगे, बौद्धिक काम में लाभ मिलेगा।
लव: रोमांटिक बातों से रिश्ता मज़बूत होगा।
धन: अपार लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: श्वसन या गले की समस्या से सतर्क रहें।
उपाय: हरे फल या सब्ज़ी का दान करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: सीनियर्स से सराहना मिल सकती है।
लव: भावुकता के कारण उलझन हो सकती है।
धन: घर से जुड़ी खरीदारी संभव है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी तनाव ला सकती है।
उपाय: चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें।ALSO READ: Chhath puja upay: छठ पूजा पर ज्योतिष और लाल किताब के अचूक उपाय
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आत्मविश्वास से काम करें, नेतृत्व दिखाएं। काफी समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं।
लव: साथी की भावनाओं को समझें।
धन: आय बढ़ सकती है। नई योजना बनेगी। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान संभव।
उपाय: गुड़ और गेहूं का दान करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: संगठन क्षमता से लाभ मिलेगा। लोगों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा। 
लव: ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण से बचें।
धन: छोटे लाभ, पर धीरे-धीरे बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य: पेट की गड़बड़ी हो सकती है।
उपाय: सादा भोजन करें, तुलसी के पास दीप जलाएं।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाकर चलना ज़रूरी है।
लव: सामंजस्य बढ़ेगा, रिश्ते में मधुरता रहेगी।
धन: आमदनी व खर्च बराबर रहेंगे। धन की कमी महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा या पीठ में समस्या हो सकती है।
उपाय: शुद्ध जल में गुलाब मिलाकर स्नान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर तीव्रता से काम करेंगे, लेकिन संयम ज़रूरी।
लव: प्रेमी साथी जलन या शंका से बचें।
धन: धन में उतार-चढ़ाव रहेगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे।
स्वास्थ्य: पेट या मूड स्विंग का असर रह सकता है।
उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: अध्ययन, यात्रा या नई योजना शुभ। छात्रों के अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है। 
लव: खुलापन और विश्वास बढ़ेगा।
धन: व्यापार में नई योजना से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान। चिंता तथा तनाव रहेंगे। 
उपाय: पीले कपड़े पहनें, मंदिर में केला चढ़ाएं।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: छात्र वर्ग समय की कीमत समझें। अनुशासन सफलता देगा।
लव: व्यस्तता के कारण दूरी आ सकती है।
धन: खर्च नियंत्रित करें। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है।
स्वास्थ्य: हड्डियों या पीठ की तकलीफ।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं, काली चीजें दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में फायदा होगा।
लव: मित्रवत रिश्ता मज़बूत होगा।
धन: कहीं से पुराना अटका पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों या नींद की समस्या होगी।
उपाय: नीले वस्त्र धारण करें, जरूरतमंद को छाता या चप्पल दें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: अध्ययनरत छात्रों को रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति के संकेत।
लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: खर्चों की तुलना में आय कम हो सकती है। बचत पर ध्यान दें। 
स्वास्थ्य: पाचन में गड़बड़ी संभव। बासी भोजन न लें। 
Sahasrabahu Jayanti: कौन थे सहस्रबाहु अर्जुन, उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, जानें जीवन परिचय और योगदान

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणाम

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणामNavapancham Raj Yoga: 24 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह के वृश्‍चिक में गोचर के कारण बुध और गुरु (बृहस्पति) के विशिष्ट संबंध से ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ राजयोग 'नवपंचम योग' बन रहा है। इस योग के चलते मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क और मीन राशियों को लाभ होगा लेकिन 2 राशियों के लिए यह योग मिश्रित परिणाम देगा। कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार, जिन राशियों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव या अधिक मेहनत की आवश्यकता हो सकती है, वे हैं:-

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगा

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगाBudh gochar 2025: 24 अक्टूबर 2025 से बुध ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिल रहा है परंतु 3 राशियों को संभलकर रहना होगा अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 3 राशियां।

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेत

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेतMars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल के इस गोचर से 7 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लाभ मिलागे जबकि 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचें

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचेंKartik Month 2025 Date and Significance: कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार आठवां महीना है, जिसे चातुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि "मासानां कार्तिकः श्रेष्ठः" अर्थात सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और पवित्रता के लिए समर्पित है। इस माह की पवित्रता का मुख्य कारण यह है कि यह देवोत्थानी एकादशी के साथ समाप्त होता है, जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इस मास में किए गए धार्मिक कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं।

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Amla Navami: आंवला नवमी पर करें ये 7 विशेष उपाय, मिलेंगे अनगिनत फायदे

Amla Navami: आंवला नवमी पर करें ये 7 विशेष उपाय, मिलेंगे अनगिनत फायदेAmla Navami 2025 Remedies: आंवला नवमी का दिन विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसके माध्यम से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का दिन माना जाता है। आंवला या अक्षय नवमी पर किए जाने वाले 7 विशेष उपाय इस प्रकार हैं, जो अनगिनत फायदे देते हैं:

Amla Navami: आंवला नवमी के संबंध में 9 रोचक तथ्‍य

Amla Navami: आंवला नवमी के संबंध में 9 रोचक तथ्‍यAmla Navami Interesting Facts: आंवला नवमी का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी भी है। यह दिन चातुर्मास की समाप्ति और देव उठनी एकादशी अर्थात् जिस दिन शुभ कार्य शुरू होते हैं से ठीक पहले आता है, जिससे यह नए मांगलिक कार्यों के लिए ऊर्जा और पुण्य संचित करने का समय बन जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 अक्टूबर, 2025)Today 30 October 2025 horoscope in Hindi : आज 30 अक्टूबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

30 October Birthday: आपको 30 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

30 October Birthday: आपको 30 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!30 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 30 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 30 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
