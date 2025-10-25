October Horoscope 2025: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल: जानें किन राशियों पर होगी धन-वर्षा, आएगा करियर में बड़ा उछाल!

Weekly Horoscope 2025 : अक्टूबर महीने का अंतिम हफ्ता इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 27 अक्टूबर से शुरू होकर 02 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस हफ्ते में कैसा रहेगा आपका भाग्य....

(साप्ताहिक राशिफल : 27 अक्टूबर से 02 नवंबर 2025 तक)

मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)

बजट बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा और सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से नए अवसर सामने आएंगे। घर में निजी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में गहराई आएगी। यात्रा के दौरान छोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन लचीला रवैया सब कुछ आसान कर देगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें, समय लेकर सोच-समझकर आगे बढ़ें तो लाभ होगा। पढ़ाई में पढ़ने के तरीके पर दोबारा ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिलेंगे और विद्यार्थियों को आत्मविश्वास मिलेगा। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च से बचना समझदारी होगी।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: पीला

वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)

कामकाज में व्यावहारिक सोच आपकी मदद करेगी और रोजमर्रा की चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकेगा। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा, वहीं प्रेम जीवन बातचीत और स्पष्टता से और गहरा होगा। छोटी यात्राएं संभव हैं, लेकिन संपत्ति से जुड़े कागजात या कानूनी प्रक्रियाओं में समय लग सकता है। पढ़ाई में साथियों या समूह अध्ययन का सहारा लेने से पढ़ाई आसान होगी और समझ भी गहरी होगी। यह सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है। इस सप्ताह सेहत संभली रहेगी अगर आप खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखें। समय पर खाना और आराम आपको स्वस्थ रखेगा। पैसों के मामले में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए जरूरी खर्चों पर ही ध्यान दें और बाकी मामलों में पहले से योजना बनाकर आगे बढ़ें।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: सफेद

मिथुन (21 मई - 21 जून)

कामकाज में बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना है, जिससे आपके आत्मविश्वास और पहचान दोनों में बढ़ोतरी होगी। परिवार में एक साथ समय बिताने से खुशी और आत्मीयता का अनुभव होगा। प्रेम जीवन में गलतफहमियों से बचने के लिए साफ-साफ बातचीत करना जरूरी होगा। छोटी यात्राएं आपको हल्कापन और ताजगी देंगी। संपत्ति का मूल्य बढ़ने की संभावना है, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। पढ़ाई में चर्चाओं और बहस से आपकी सोच और समझ बेहतर होगी। यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास और नए अवसरों से भरा रहेगा। इस सप्ताह थोड़ी थकान या आलस्य महसूस हो सकता है, इसलिए आराम को प्राथमिकता दें। पैसों की स्थिति भरोसेमंद रहेगी और नियमित आय से आत्मविश्वास मिलेगा।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: बेबी पिंक

कर्क (22 जून - 22 जुलाई)

पैसों की स्थिति लंबी योजनाओं में मददगार होगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें। कामकाज में छोटे बदलाव धीरे-धीरे आपको और सक्षम बनाएंगे और नए अनुभव देंगे। परिवार में बड़ों की सलाह आपके लिए भावनात्मक सहारा साबित होगी और घर का माहौल सुकूनदायक रहेगा। प्रेम जीवन में कभी-कभी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन समझदारी और संवाद से स्थिति सुधर जाएगी। घूमने-फिरने की योजना आपके मन को हल्का और प्रसन्न बनाएगी। संपत्ति से जुड़ा निवेश समय लेकर किया जाए तो लाभकारी होगा। पढ़ाई-लिखाई में देरी से बचने के लिए पहले से योजना बनाना सही रहेगा। यह सप्ताह आपको धैर्य और अनुकूलन सिखाएगा। इस सप्ताह आपको अपनी दिनचर्या और आदतों में संतुलन बनाए रखना होगा। नियमित व्यायाम और समय पर आराम सेहत को बेहतर बनाएगा।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: सुनहरा

सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)

कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप परिपक्वता और ईमानदारी से उन्हें संभाल लेंगे। घर में छोटे मतभेद सामने आ सकते हैं, जिन्हें धैर्य और समझदारी से हल करना संभव होगा। प्रेम जीवन में गलतफहमी की संभावना है, इसलिए साथी की बात सुनना और शांत रहना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। यात्रा सामान्य रहेगी, लेकिन संपत्ति से जुड़े फैसले आपके पक्ष में साबित होंगे। पढ़ाई और रिसर्च में मेहनत रंग लाएगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह सप्ताह संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण से सफलता दिलाएगा। आपके लिए यह सप्ताह सेहत और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित होगा। नियमित व्यायाम और अनुशासित दिनचर्या से आप फिट महसूस करेंगे। पैसों के मामले में योजनाबद्ध खर्च करना जरूरी रहेगा ताकि अनावश्यक तनाव न हो।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: बेज

कन्या (24 अगस्त - 23 सितम्बर)

पैसों से जुड़ा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आप संसाधनों का सही उपयोग कर पाएंगे। कामकाज में नियमित कार्य व्यस्त रखेंगे, लेकिन आपकी निरंतरता और धैर्य आपके लिए ताकत बनेगी। परिवार में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आपसी रिश्ते और मधुर होंगे। प्रेम जीवन में अपेक्षाएं पूरी करने के लिए धैर्य रखना जरूरी होगा। यात्रा के दौरान कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ निकलें। संपत्ति से जुड़े किराए या अनुबंध आपके लिए लाभकारी रहेंगे। पढ़ाई-लिखाई में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और आप लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। यह सप्ताह आपको दृढ़ता और व्यावहारिक सोच का महत्व सिखाएगा। यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास और सेहत को मजबूत बनाएगा। सही खानपान और अनुशासन आपको ऊर्जा से भर देगा।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: मैजेंटा

तुला (24 सितम्बर - 23 अक्टूबर)

पैसों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचें। करियर में नए अवसर सामने आएंगे और आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और छोटे-छोटे उत्सव रिश्तों में नजदीकियां लाएँगे। प्रेम जीवन में तनाव संभव है, लेकिन विनम्रता और संवाद से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। यात्रा सुखद अनुभव देगी और मन को हल्का करेगी। विदेश से जुड़े संपत्ति निवेश के अवसर मिल सकते हैं। पढ़ाई-लिखाई में लक्ष्य स्पष्ट रखना जरूरी है ताकि ध्यान न भटके। यह सप्ताह संतुलन और सावधानी से आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। इस सप्ताह नियमित दिनचर्या आपको शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रखेगी।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: लाल

वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवम्बर)

कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार में छोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक समझ और धैर्य से सब ठीक हो जाएगा। प्रेम जीवन में अपनापन और गहराई बढ़ेगी और रिश्ते में संतोष मिलेगा। यात्रा आरामदायक रहेगी और आपको रिफ्रेश करेगी। संपत्ति की देखरेख जरूरी होगी, लेकिन बड़ी समस्या नहीं आएगी। पढ़ाई धीरे-धीरे प्रगति करेगी और धैर्य से अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह सप्ताह शांति और व्यावहारिक सोच से सफल रहेगा। आपको इस सप्ताह सेहत पर ध्यान देना होगा। थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करना जरूरी होगा। पैसों की स्थिति लाभकारी रहेगी और आपकी आय में सुधार दिखेगा।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: हरा

धनु (23 नवम्बर - 21 दिसम्बर)

कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं, फिर भी आपकी मेहनत और धैर्य आपको अच्छे परिणाम दिलाएंगे। परिवार का साथ आपको मानसिक सुकून देगा और रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में अपनापन और खुशी बनी रहेगी। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है, जो आपके लिए नए अनुभव लेकर आएगी। घर या संपत्ति में बदलाव की योजना बन सकती है। पढ़ाई में आपकी लगन से कौशल मजबूत होंगे और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। इस सप्ताह सेहत को बेहतर रखने के लिए अच्छी आदतें अपनाना आवश्यक है। खानपान पर ध्यान देना और आराम करना आपके लिए लाभकारी होगा। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बचत कम लग सकती है।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: क्रीम

मकर (22 दिसम्बर - 21 जनवरी)

कामकाज में परियोजनाओं पर ध्यान देने से आपकी स्थिति मजबूत बनेगी और लोग आपके प्रयासों को सराहेंगे। परिवार की जिम्मेदारियां कभी भारी लग सकती हैं, लेकिन धैर्य और संतुलन से सब कुछ संभल जाएगा। प्रेम जीवन मधुर रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी। छोटी यात्राएं संभव हैं जो मन को तरोताजा करेंगी। संपत्ति के बड़े फैसले अभी टालना समझदारी होगी। पढ़ाई-लिखाई में दबाव रहेगा, लेकिन नियमितता और सही समय प्रबंधन से आप सफलता पाएंगे। यह सप्ताह आपके खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देने का है। नियमित देखभाल से सेहत में सुधार होगा। पैसों की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी और भविष्य की योजनाएं आसान होंगी।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीच

कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)

कामकाज में उन्नति या बड़ी उपलब्धि का योग है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। घर में कामकाज अधिक रहेगा, लेकिन परिवार का सहयोग दबाव कम कर देगा। प्रेम जीवन में सहयोग और समझ रिश्ते को मजबूत बनाएगी। यात्रा में मौसम से जुड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, इसलिए तैयार रहना अच्छा होगा। संपत्ति से जुड़े कामों में देरी संभव है, लेकिन धीरे-धीरे प्रगति होगी। पढ़ाई-लिखाई में शुरुआत में कठिनाई आ सकती है, मगर धैर्य और निरंतरता से सुधार होगा। इस सप्ताह सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। थकान से बचने के लिए आराम करें। पैसों की स्थिति भरोसेमंद रहेगी और आय आपको आत्मविश्वास देगी।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: नारंगी

मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)

कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और आपके काम को पहचान मिलेगी। परिवार में माहौल सामान्य रहेगा और अपनापन बना रहेगा। प्रेम जीवन संतोष देगा और रिश्ते में गहराई लाएगा। यात्रा से मन प्रसन्न होगा और नए अनुभव मिलेंगे। संपत्ति से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी और लाभकारी साबित होंगी। पढ़ाई-लिखाई में नई कौशल सीखने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। यह सप्ताह आपको आत्मविश्वास और शांति दोनों प्रदान करेगा। यह सप्ताह आपके लिए सेहत में सुधार और संतुलन लाएगा। जल्दबाजी से बचें और पर्याप्त आराम करें। पैसों की स्थिति भरोसेमंद रहेगी और लंबी योजनाओं को पूरा करने में मदद करेगी।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: भूरा