Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेत

Mars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल के इस गोचर से 7 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लाभ मिलागे जबकि 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

मेष राशि (Aries):

प्रभाव: मंगल का गोचर आठवें भाव में होगा, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है।

संभावित परिणाम: पित्त असंतुलित होने से संबंधित रोग, वाद-विवाद, चोट, पाचन की कमजोरी, आग/बिजली का भय और भाई/मित्र से अनबन की संभावना है।

सलाह: अपने आचार-व्यवहार और खान-पान को संयमित रखें।

तुला राशि (Libra):

प्रभाव: मंगल का गोचर दूसरे भाव में होगा, जिसे अच्छा नहीं माना जाता।

संभावित परिणाम: सरकारी कार्यों से भय, वाणी में कठोरता के कारण स्वजनों से कलह, प्रतिस्पर्धियों द्वारा कमजोर करने की कोशिश, आग/चोरी का भय, बिजली के उपकरणों से परेशानी, मुख या नेत्र संबंधी कष्ट। विद्यार्थियों को शिक्षा पर ध्यान देना होगा। पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।

नियंत्रण: मंगल अपनी राशि में है और बृहस्पति के प्रभाव में है, इसलिए प्रयासों से नकारात्मक परिणामों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। खान-पान पर नियंत्रण रखें।

धनु राशि (Sagittarius):

प्रभाव: मंगल का गोचर बारहवें भाव में होगा, जिसे शुभ नहीं माना जाता है।

संभावित परिणाम: व्यर्थ के खर्चे, स्थान हानि (घर या स्वजनों से दूर जाना), स्त्री संबंधी मामलों में कष्ट (स्वास्थ्य या विवाद), शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंता और गलत कामों के प्रति रुचि बढ़ना।

सलाह: व्यर्थ के खर्चों से बचें, विवादों को टालें और गलत रुचियों पर शीघ्र नियंत्रण पाने का प्रयास करें।