Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 19 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 19 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: किसी नई दिशा में काम करने का मौका मिलेगा। रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी।

धन: व्यापार से आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज क्रोध और तनाव से दूर रहें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: वरिष्ठों से मतभेद को शांति से सुलझाएं, वर्ना कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करें।

धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखें।

उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। व्यापारी जल्दबाज़ी में वित्तीय निर्णय न लें।

लव: प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा दिन है।

धन: आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति के लिये ध्यान करें।

उपाय: पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी कार्य व्यवस्था पर ध्यान दें। बॉस की डांट खानी पड़ सकती है।

लव: प्रेमी अपनी बढ़ती भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में दखल बना रहेगा।

स्वास्थ्य: कुछ समय से चल रही पेट संबंधी परेशानी दूर होने से खानपान में सुधार आएगा।

उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी।

लव: प्रेमियों के रिलेशन में स्नेह के मामलों में गति आएगी।

धन: कारोबार में योजनानुरूप आगे बढ़ने से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: कारोबार तथा करियर में कार्यगति थोड़ी धीमी रहेगी।

लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: कारोबार में रुका पैसा प्राप्त होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: कुछ दिन हल्का और संतुलित आहार लें।

उपाय: गौ माता को हरा चारा या रोटी खिलाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: कारोबार बढ़ाने को लेकर बुद्धिमानी और कूटनीतिक ढंग से निर्णय लेंगे।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। रोमांच और नयापन आएगा।

धन: कारोबार के आय में वृद्धि के बेहतर योग हैं।

स्वास्थ्य: माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: देवी मंदिर में गुलाब के फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा जातक आज जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।

लव: रिश्तों में तीव्रता रहेगी। पार्टनर के साथ खुलकर बातें करें, समस्या हल होगी।

धन: कारोबार से अचानक लाभ के योग हैं। बाहरी ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर ध्यान और विश्राम ज़रूरी है।

उपाय: हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: करियर के क्षेत्र में नई योजनाएं सफल होंगी। साहस और उत्साह बना रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। जल्द ही विवाह की सोचेंगे।

धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। बाहरी अवसरों का लाभ उठाएं।

स्वास्थ्य: सेहत में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: सरकारी कार्य से जुड़े जातक पेशेवर मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे।

लव: अपने लाइफ पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें।

धन: धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कारोबार में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। नए विचारों पर काम करें।

लव: मित्रवर्ग के साथ-साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे।

धन: आज आपके रुके आर्थिक मामलों को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य: स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा लोग वाणी पर संयम रखें। कार्यस्थल पर विरोधी प्रबल हो सकते हैं, सावधान रहें।

लव: प्रेम जीवन में हर्ष और आनंद के अवसर बनेंगे।

धन: अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें।

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार आएगा और स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा।