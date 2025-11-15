Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल, नवंबर 2025: जानें किस्मत, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य का सटीक भविष्यफल

Weekly Horoscope 2025: नवंबर महीने का नया सप्ताह इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 17 नवंबर से शुरू होकर 23 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस हफ्ते में कैसा रहेगा आपका भाग्य....

(साप्ताहिक राशिफल : 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

खर्चों पर नियंत्रण से आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में सुकून और अपनापन बढ़ेगा। छोटी यात्रा ताजगी लाएगी और मानसिक संतुलन देगी। पौष्टिक भोजन और सुबह की सैर से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पढ़ाई में सक्रियता से विषयों पर पकड़ मजबूत होगी। त्वरित परिणाम की बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान दें। संपत्ति से जुड़ा कोई लंबित निर्णय आगे बढ़ सकता है, जिससे भविष्य के निवेश की बेहतर योजना बनेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी, जो प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाएगी।

शुभ अंक : 18

शुभ रंग : सफेद

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

प्रेम जीवन में सौम्यता और भरोसे का नया दौर आएगा। कार्यक्षेत्र में रचनात्मक विचारों से स्थिर प्रगति संभव है। अनुशासित बचत से आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी। सप्ताहांत में छोटी यात्रा या सैर ताजगी लाएगी। संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य सकारात्मक रहेगा, जबकि पढ़ाई में मन लगने से स्पष्टता मिलेगी। पर्याप्त पानी पीना और व्यायाम करना सेहत को लाभ देगा। परिवार में विनम्र संवाद से सामंजस्य बढ़ेगा। यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और स्थिर प्रगति का रहेगा।

शुभ अंक : 2

शुभ रंग : पर्पल

मिथुन (21 मई – 21 जून)

परिवार का सहयोग आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी और रोमांस में उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक योजनाओं पर ध्यान दें और संतुलन बनाए रखें। रोजमर्रा की यात्राएं थकान भरी होंगी लेकिन उपयोगी साबित होंगी। संपत्ति से आंशिक लाभ मिलेगा। हर्बल डिटॉक्स और पर्याप्त नींद सेहत को बेहतर रखेगी। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने से मनचाहे परिणाम मिलेंगे। अनुकूल दृष्टिकोण अपनाएं, छोटी प्रगति ही बड़ी सफलता की नींव बनेगी।

शुभ अंक : 1

शुभ रंग : हल्का लाल

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

छात्रों को कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी। समझदारी से किया गया निवेश आर्थिक रूप से लाभ देगा। कार्यक्षेत्र में स्थिर प्रगति संभव है। पारिवारिक आयोजन मन को सुकून देंगे और प्रेम जीवन मधुर रहेगा। यात्रा योजनाएं सुचारू रहेंगी, संपत्ति से जुड़ा मामला अनुकूल रहेगा। प्रोटीन युक्त आहार और व्यायाम से ताजगी बनी रहेगी। नई बातें सीखने की उत्सुकता आगे बढ़ने के अवसर देगी।

शुभ अंक : 6

शुभ रंग : भूरा

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

शुभ अंक : 8

शुभ रंग : ब्लू

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

कार्यक्षेत्र में नई परियोजनाएं प्रगति लाएंगी। पारिवारिक माहौल स्थिर रहेगा और प्रेम संबंधों में निष्ठा बढ़ेगी। छोटी यात्रा या प्राकृतिक स्थल प्रेरणा देगा। संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता संभव है। पढ़ाई में एकाग्रता से उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। अनुशासन और धैर्य आपकी सफलता का मार्ग बनाएंगे। सांस से जुड़ी कसरतें और अनुशासित दिनचर्या सेहतमंद रखेंगी। स्थिर आय वित्तीय योजना को मजबूत बनाएगी।

शुभ अंक : 3

शुभ रंग : बेज

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

कार्यस्थल पर होने वाली मीटिंग्स आपके पक्ष में रहेंगी और परियोजनाएं सफलता की ओर बढ़ेंगी। परिवार संग बिताया समय आनंददायक रहेगा। योजनाबद्ध बचत आर्थिक स्थिरता लाएगी। प्रेम जीवन में सौम्यता बनी रहेगी। लंबी यात्रा फिलहाल टालना उचित रहेगा। पौष्टिक भोजन और स्वस्थ दिनचर्या आपको ऊर्जावान रखेंगी। संपत्ति से जुड़ी कोई खबर खुशी दे सकती है। पढ़ाई में निरंतरता सफलता दिलाएगी। व्यवस्थित रहना नए अवसर खोलेगा।

शुभ अंक : 5

शुभ रंग : हरा

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

नए निवेशों से वित्तीय लाभ की संभावना है। कार्यक्षेत्र में काम सुचारु रूप से चलेंगे। परिवार में सम्मानजनक संवाद से सौहार्द बना रहेगा। प्रेम जीवन में विश्वास और आत्मीयता बढ़ेगी। संपत्ति से जुड़े कार्यों में थोड़ी देरी संभव है, धैर्य रखें। सही मुद्रा और पर्याप्त विश्राम से सेहत अच्छी रहेगी। पढ़ाई में स्पष्ट समझ सफलता दिलाएगी। यात्रा योजनाएं इस सप्ताह स्फूर्ति और खुशी लाएंगी।

शुभ अंक : 22

शुभ रंग : केसरिया

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, संपत्ति से जुड़े कार्य सकारात्मक रहेंगे। प्रेम संबंध सहज और मधुर रहेंगे। यात्रा सहज होगी पर कोई बड़ा रोमांच नहीं होगा। पाचन और मानसिक संतुलन सेहत में सुधार लाएगा। पढ़ाई में रणनीतिक दृष्टिकोण सफलता देगा। यह स्थिरता भविष्य के बड़े कदमों की तैयारी है। परिवार में शांति और संतुलन बना रहेगा, जिससे भावनात्मक सुरक्षा मिलेगी। व्यापार में विस्तार या नए क्लाइंट्स के अवसर मिल सकते हैं।

शुभ अंक : 18

शुभ रंग : पिंक

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होगा। परिवार संग बिताए पल यादगार बनेंगे। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से परहेज करें। कार्यक्षेत्र में काम सामान्य रहेगा, पर आपकी निरंतरता अच्छे परिणाम देगी। पढ़ाई में प्रदर्शन संतोषजनक रहेगा। कार्डियो एक्सरसाइज और शांत मन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेंगे। यात्रा से सोच और दृष्टिकोण दोनों में नयापन आएगा। धैर्य बनाए रखें, मेहनत का फल जल्द मिलेगा।

शुभ अंक : 3

शुभ रंग : पीला

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स और रचनात्मक प्रयास प्रगति लाएंगे। यात्रा से ताजगी मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम में दूरी संवाद से कम होगी। परिवार में धैर्यपूर्ण बातचीत आपसी समझ बढ़ाएगी। सोच-समझकर उठाए गए कदम भविष्य में सफलता देंगे। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेगा, सोच और निष्पादन दोनों मजबूत होंगे। संतुलित धन संचय से वित्तीय स्थिति बेहतर रहेगी। संपत्ति से जुड़ी योजनाएं अनुकूल रहेंगी।

शुभ अंक : 22

शुभ रंग : ऑरेंज

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

शुभ अंक : 11

शुभ रंग : सिल्वर