बुधवार, 19 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 16 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 16 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope Today
मेष (Aries)
 
Today 16 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज के दिन आपके लिए नये अवसर आ सकते हैं। 
लव: आप संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: हल्की थकावट महसूस हो सकती है।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: आज का दिन व्यापारियों और नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए अच्छा है। 
लव: प्रेम संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है,।
उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नौकरी या व्यापार में थोड़ा तनाव हो सकता है
लव: साथी के साथ रिश्ते में मिठास आएगी। 
धन: आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक स्थिति में स्थिरता आएगी।
उपाय: सुबह के समय 5 बत्तियों का दीपक जलाएं, यह अच्छा रहेगा।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, जो आपके करियर को आगे बढ़ाएगा।
लव: रिश्तों में थोड़ा अनबन हो सकती है, लेकिन बातचीत से स्थिति ठीक हो जाएगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: चंद्रमा की पूजा करें, आपके लिए शुभ रहेगा।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में स्नेह बढ़ेगा। 
धन: धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: काम में सफलता प्राप्त होगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार और साथी से प्यार और समर्थन मिलेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा। थोड़ा आराम लें।
उपाय: नीम के पत्ते रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी।
 
तुला (Libra)
 
करियर: नौकरी और व्यापार में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे आसानी से संभाल लेंगे।
लव: रिश्तों में थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन बातचीत से हल निकलेगा।
धन: अचानक से लाभ होने की संभावना कम है।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी। थोड़ी देर के लिए योग करें।
उपाय: देवी को सफेद फूल चढ़ाएं, इससे जीवन में शांति आएगी।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें पार कर पाएंगे।
लव: प्यार में थोड़ी जटिलताएं आ सकती हैं, 
धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, छोटी-मोटी बीमारियां हो सकती हैं।
उपाय: लाल कपड़े पहनें, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज का दिन कार्यस्थल पर नये अवसर ला सकता है। 
लव: प्रेम में समर्पण और विश्वास बढ़ेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी, और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, लेकिन मानसिक शांति की आवश्यकता है।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति मिल सकती हैं। 
लव: रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
धन: धन के मामले में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन सही दिनचर्या से फायदा होगा।
उपाय: ताम्बे के सिक्के का दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नौकरी या व्यापार में आपके कार्यों की सराहना होगी। 
लव: रिश्तों में बेहतर समझ और सामंजस्य होगा।
धन: धन की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आराम की आवश्यकता है।
उपाय: जल में एक चुटकी हल्दी डालकर घर में छिड़कें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: आज का दिन आपके लिए नौकरी में अनुकूल रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी असहमति हो सकती है।
धन: धन की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियां

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियांSurya grah gochar 2026: वर्ष 2026 में कौन कौन से ग्रह करें राशि परिवर्तन और कब चलेंगे वे अपनी वक्री चाल। सूर्य और चंद्र कभी वक्री चाल नहीं चलते हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री गति ही करते हैं। सूर्य के राशियों में गोचर को संक्रांति कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी सूर्य ग्रह की गति अर्थात वे कौनसे राशि में कब करेंगे प्रवेश।

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफलBudh vakri ka fal: बुध ग्रह 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 03 मिनट पर वृश्चिक राशि में वक्री हो गए हैं। बुध ग्रह जब वक्री होता है, तो विचार, संवाद, तकनीक और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों में रुकावटें या कंफ्‍यूजन पैदा कर सकता है। हालांकि यह समय अपने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा का भी होता है।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मत

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मतSwapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय यानी भाग्योदय शुरू होने वाला है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह स्वप्न हमें उन अदभुत संकेतों की दुनिया में ले जाते है जो आपकी जीवनधारा को बदलने की क्षमता रखते हैं।

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मतSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर के चलते 5 राशि के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

और भी वीडियो देखें

Birthday 20 November | 20 नवंबर 2025 : आपका जन्मदिन

Birthday 20 November | 20 नवंबर 2025 : आपका जन्मदिन20 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 नवंबर, 2025...

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्व

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्वPradosh Vrat in December: दिसंबर माह में आने वाले दोनों प्रदोष व्रतों (2 दिसंबर और 17 दिसंबर) का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जो जीवन को आशीर्वाद और समृद्धि से भर देते हैं। दिसंबर महीने में भी दो प्रदोष पड़ेंगे, जिनका महत्व बहुत अधिक है।

Mesh Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: मेष राशि 2026 राशिफल: बृहस्पति से मिलेगा साढ़ेसाती को काबू में रखने का उपाय

Mesh Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: मेष राशि 2026 राशिफल: बृहस्पति से मिलेगा साढ़ेसाती को काबू में रखने का उपायAries zodiac sign Mesh Rashi bhavishyafal 2026 : मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है। शनि मीन राशि में है, तब तक यह चरण चलेगा। बृहस्पति का गोचर आपके पराक्रम अर्थात तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में होगा फिर पंचम भाव में होगा जिसकी नवम दृष्टि एकादश भाव के राहु और द्वादश भाव के शनि पर रहेगी। जिसके चलते आपको शनि और राहु दोनों से भी अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर सबकुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। चलिये जानते हैं संपूर्ण वर्ष का हाल।

Agahan Maas: पुण्य फलदायक है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें इस माह से जुड़ी पौराणिक कथा, जानकारी

Agahan Maas: पुण्य फलदायक है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें इस माह से जुड़ी पौराणिक कथा, जानकारीMargashirsha month: मार्गशीर्ष अमावस्या की पौराणिक कथा इस दिन के महत्व को समझाती है। इसके अनुसार, यह दिन भगवान श्रीकृष्‍ण के पूजन तथा पितरों की पूजा और तर्पण के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है, और इसे पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। यहां एक पौराणिक जानकारी का उल्लेख किया गया है:
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com