Weekly Horoscope 10-16 November 2025: नवंबर का यह सप्ताह बदलेगा 4 राशियों की किस्मत, क्या आप हैं उनमें?

Weekly Horoscope 2025: नवंबर महीने का नया हफ्ता इस बार 10 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 16 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

(साप्ताहिक राशिफल : 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

काम में टीमवर्क के अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहीं बढ़ती आय आपके आत्मविश्वास और योजनाओं को गति देगी। सेहत में हल्की परेशानी या भूख की कमी हो सकती है, इसलिए आराम और पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। प्रेम संबंधों में खुशियां बढ़ेंगी और कोई प्रस्ताव मिल सकता है। छोटी यात्रा मन को ताजगी देगी, जबकि संपत्ति से जुड़े कार्य धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में व्यावहारिक सोच से प्रगति मिलेगी। धैर्य और सकारात्मकता से भरा यह समय आपके प्रयासों को फलदायी बना सकता है। परिवार में गहरी बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: भूरा

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी जिससे आपके लक्ष्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। पेशेवर जीवन में नए सहयोग या नेटवर्किंग से विकास संभव है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा टालना बेहतर होगा, लेकिन संपत्ति से जुड़े कार्य बिना रुकावट आगे बढ़ सकते हैं। संतुलित खानपान और नींद से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर कदम बढ़ाएं, प्रगति निश्चित है।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मरून

मिथुन (21 मई – 21 जून)

सकारात्मक सोच और सुकूनभरा मन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और काम में स्थिर प्रगति आत्मविश्वास बढ़ाएगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा और प्रेम जीवन में नए सिरे से निकटता महसूस होगी। सुखद यात्राएं संभव हैं, जबकि संपत्ति में निवेश लाभदायक रहेगा। पढ़ाई में निरंतर प्रयास आवश्यक रहेंगे। आत्म-संतुलन और व्यावहारिक निर्णयों से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: लाल

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

व्यवसाय या नौकरी में नई रणनीति और विस्तार से आपकी स्थिति मजबूत होगी। स्थिर आय से आर्थिक योजनाओं में स्पष्टता आएगी। परिवार में सुकून और भावनात्मक संतुलन रहेगा। प्रेम जीवन में धैर्य और विनम्रता अपनाने से रिश्ता मजबूत होगा। हल्की थकान या निर्जलीकरण से बचने के लिए आराम जरूरी है। छोटी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी और संपत्ति के मामलों में प्रगति दिखेगी। पढ़ाई में अनुशासन और ध्यान सफलता दिलाएगा।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: बेज

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

संपत्ति से जुड़े मामलों में परिणाम मिलने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें। अनियमित धन प्रवाह आपको योजनाओं पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर सकता है। काम में लंबित परियोजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। परिवार से जुड़ाव सुकून देगा और प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा। छोटी यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं। शिक्षा में निरंतर प्रयास प्रगति दिलाएंगे। सेहत बेहतर रखने के लिए आराम और इम्यूनिटी पर ध्यान दें।

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा ताकि रिश्ता और गहरा हो सके। आर्थिक रूप से सामान्य आय बनी रहेगी और पेशेवर जीवन स्थिर रहेगा। परिवार में गलतफहमी से बचने के लिए समझदारी जरूरी है। सुकूनभरी ड्राइव या छोटी यात्रा मन प्रसन्न करेगी। संपत्ति के मामलों में धीमी प्रगति संभव है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखें। स्वास्थ्य के लिए खानपान और सर्दी-जुकाम से बचाव पर ध्यान दें।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, लेकिन अनुशासन से आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे। संतुलित भोजन और सुबह का योग स्वास्थ्य बेहतर करेगा। आय में विलंब संभव है, इसलिए बजट पर ध्यान दें। काम में उलझनें बेहतर योजना से सुलझेंगी। परिवार में उतार-चढ़ाव रहेगा पर हालात नियंत्रण में रहेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और विवाह की चर्चा संभव है। घर की मरम्मत या बदलाव योजनाएं आगे बढ़ेंगी।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: रॉयल ब्लू

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

इस सप्ताह यात्रा आनंददायक रहेगी और नई यादें बनाएगी। आर्थिक स्थिति में स्थिरता और बढ़ोतरी संभव है। पेशेवर रूप से काम सुचारू रहेगा। घर में भावनात्मक गर्मजोशी बढ़ेगी, हालांकि प्रेम जीवन थोड़ा धीमा चल सकता है। संवाद से रिश्ता फिर से मजबूत हो सकता है। संपत्ति के मामले सुरक्षित रहेंगे और शिक्षा में निरंतरता से प्रगति मिलेगी। नियमित व्यायाम से शारीरिक क्षमता बढ़ेगी।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: क्रीम

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

संतुलित खर्च और बढ़ती बचत से आर्थिक सुकून मिलेगा। व्यापारिक साझेदारी धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा और प्रेम संबंध सहज रहेंगे। यात्रा कार्यक्रम थकाने वाले हो सकते हैं, इसलिए आराम जरूरी है। संपत्ति के सौदे लाभदायक होंगे और पढ़ाई में मेहनत का फल मिलेगा। हर्बल उपचार और विश्राम से स्वास्थ्य चमकेगा। जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर कदम उठाना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: केसरिया

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

परिवार का साथ भावनात्मक मजबूती देगा और डिटॉक्स रूटीन से स्वास्थ्य बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी पर स्थिरता बनी रहेगी। करियर में पदोन्नति या पहचान मिल सकती है। प्रेम जीवन में ठहराव रहेगा, पर बातचीत से निकटता बढ़ेगी। आनंददायक यात्राएं मनोबल बढ़ाएंगी। संपत्ति में निवेश लंबे समय के लिए लाभदायक रहेगा। पढ़ाई में नियमित प्रयास से सफलता संभव है।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: गुलाबी

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

काम में टीमवर्क से उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और परिवार में शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में निष्ठा बढ़ेगी और विवाह की संभावना रहेगी। संपत्ति से जुड़ी छोटी दिक्कतों में सावधानी रखें। छोटी यात्राएं मन को तरोताजा करेंगी। पढ़ाई में निरंतर प्रयास फल देंगे। तनाव नियंत्रण और पर्याप्त नींद से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: मैजेंटा

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

अच्छी नींद और भावनात्मक स्थिरता से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। काम में रचनात्मक संतोष मिलेगा और संपत्ति की कीमत बढ़ सकती है। यात्रा के अनुभव आपके दृष्टिकोण को विस्तार देंगे। परिवार में आपसी सम्मान से सौहार्द बना रहेगा। प्रेम जीवन में कुछ भ्रम दूर करने के लिए धैर्य रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और पढ़ाई में निरंतरता लाभ देगी। काम और भावनाओं में संतुलन बनाए रखें, सफलता निश्चित है।