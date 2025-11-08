शनिवार, 8 नवंबर 2025
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 8 नवंबर 2025 (09:57 IST)

weekly ank jyotish: कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए नया सप्ताह, जानें साप्ताहिक अंक राशिफल (10 से 16 नवंबर 2025)

Weekly Numerology Prediction 10 To 16 November
मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)
 
Weekly Numerology: यह सप्ताह आपके नेतृत्व और निर्णायक कदम उठाने का है। आपके रुके हुए कार्य आगे बढेंगे, लेकिन जोखिम सोच-समझकर उठाएं। परिवार में सम्मान और सहयोग मिलेगा किन्तु अहंकार से बचें और शांत रहें। वित्तीय नियोजन ध्यान से करे एवं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।ALSO READ: Numerology: अंक शास्त्र, संख्याओं के रहस्य में छिपा जीवन का विज्ञान
 
उपाय: लाल, नारंगी या सुनहले रंग का अधिक उपयोग करें। महत्वपूर्ण कार्यों में निकलने से पहले गुड़ खाकर पानी पीएं।
 
मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)
 
इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखे, किसी निकट व्यक्ति से मतभेद संभव है। अनावश्यक दबाव लेने से बचें, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। कला और लेखन के क्षेत्र में कार्य करने वालो को नए प्रस्ताव मिल सकते है।
 
उपाय: चांदी का आभूषण धारण करें और सोमवार को किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें।
 
मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)
 
यह सप्ताह रचनात्मकता और बातचीत से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाने वाला होगा, आत्मविश्वास से काम लें, कार्य के नए अवसर मिल सकते हैं। आपके सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें।
 
उपाय: किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लें।
 
मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)
 
यह सप्ताह का प्रारंभ में आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है बाद में स्थिती अनुकूल हो जाएगी सयंम से काम करें। वित्तीय मामलों में सतर्कता आवश्यक है, जल्दबाजी में निर्णय न लें।
 
उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।
 
मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)
 
यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर ले कर आएगा। व्यापार में लाभ और संपर्क बढ़ेंगे, यात्रा के योग हैं। विद्यार्थियों को सफलता के संकेत हैं। वित्तीय निर्णय सोच समझ कर या किसी अनुभवी की सलाह ले कर करें। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं।ALSO READ: Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय
 
उपाय: बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं। 
 
मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)
 
यह सप्ताह प्रेम और आकर्षण से भरपूर रहेगा। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। सुंदरता, डिजाइन और कला से जुड़े कार्यों में लाभ। यह सप्ताह में आपको अपने कार्यक्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखना ज़रूरी होगा। सहयोगी से सहयोग प्राप्त होगा। नए निवेश के लिए समय अनुकूल हैं। रिश्तों में प्रेम और क्षमा का भाव रखें।
 
उपाय: सफेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े का प्रयोग अधिक करें और गरीबों को सफ़ेद वास्तु का दान करें। 
 
मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)
 
आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। एकांत और आत्म-चिंतन से लाभ मिलेगा। कोई पुराना कार्य अचानक पूर्ण हो सकता है। किसी रहस्यमय ज्ञान की ओर आकर्षण रहेगा। यह सप्ताह आपके चिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। आपके काम में विलंब हो सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। अत्यधिक तनाव लेने से बचें। योग और ध्यान लाभकारी होंगे।
 
उपाय: ध्यान करें और केसर या चंदन का तिलक लगाएं। मंगलवार को किसी मंदिर में ध्वजा (झंडा) दान करें। 
 
मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)
 
इस सप्ताह आपके आर्थिक लाभ और पदोन्नति के योग हैं। किसी वरिष्ठ का सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक लाभ और मान-सम्मान मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें।
 
उपाय: किसी श्रमिक या गरीब व्यक्ति की सहायता करें। छल कपट से बचें और ईमानदार रहें।
 
मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)
 
यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और जोश से भरा रहेगा। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। जल्दबाजी से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। यात्रा लाभकारी होगी। सेवा-भाव से किए गए कार्य लाभ देंगे।
 
Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर लिया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफल

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफलSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर किया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ को यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का संभावित प्रभाव दिया गया है:-

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)Saptahik Rashifal 03-09 November 2025: नवंबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 03 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 09 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 नवंबर, 2025)Today 08 November horoscope in Hindi 2025 : कैसा रहेगा आज 08 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़े एकदम सटीक जानकारी...

08 November Birthday: आपको 8 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 November Birthday: आपको 8 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 08 November 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 नवंबर, 2025 का...

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपाय

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपायVivah Panchami Shadi Remedies: विवाह पंचमी एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी में देरी हो रही हो। इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की याद में मनाया जाता है। विवाह पंचमी पर जल्दी शादी के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं:

Ganadhipa Chaturthi 2025: कब है गणाधिप संकष्टी चतुर्थी 08 या 09 नवंबर? नोट करें शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि

Ganadhipa Chaturthi 2025: कब है गणाधिप संकष्टी चतुर्थी 08 या 09 नवंबर? नोट करें शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधिMargashirsha Sankashti Chaturthi: धार्मिक शास्त्रों में मार्गशीर्ष या अगहन मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने को भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में आने वाली इस चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है।
