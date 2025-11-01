शनिवार, 1 नवंबर 2025
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता

मूलांक 1 से 9: साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी (Numerology Weekly Horoscope 2025)

2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9
मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)
 
Horoscope of the Week: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतुलन रहेगा, इस सप्ताह आपको अहंकारी या गलत दिशा में जाने वाले किसी से मुलाकात करनी पड़ सकती है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है वरना विवाद संभव है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तनाव को कम करने की ज़रूरत है।ALSO READ: Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल
 
उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें। सोने या तांबे के रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहेगा।
 
मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)
 
आपका यह सप्ताह बहुत व्यस्त हो सकता है, आपको काम और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है। मन अस्थिर रहेगा, प्रमुख निर्णयों को लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेवे। किसी प्रियजन की सहायता से पुराने काम पूरे होंगे। इस सप्ताह आपका खर्च अधिक रहने की सम्भावना है। परिवारजनों से आपका भावनात्मक रिश्ता और मजबूत होगा, गलतफहमी से बचने का प्रयास करें।
 
उपाय: पर्याप्त नींद लें और विश्राम करें। मानसिक शांति के लिए योग करे या चाँदी या हल्के नीले रंग का उपयोग करें। 
 
मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)
 
यह सप्ताह विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए शुभ है, किसी लंबित कार्य की पूर्ति के योग हैं। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, कोई बड़ा निर्णय या नया कार्य आरंभ होना संभव है। निवेश के लिए शुभ समय, पारिवारिक सहयोग से संबंध प्रगाढ़ होंगे, जल्दबाजी से बचे।
 
उपाय: बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें पीला या सफेद रंग का प्रयोग करें।
 
मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)
 
आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, जो आगे चलकर शुभ परिणाम देंगी। तकनीकी या प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल समय। इस सप्ताह आपको अनपेक्षित लाभ संभव है, पुराने मतभेद खत्म होंगे। इस सप्ताह आपको स्थिरता और धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। संपत्ति या वित्त से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेवें।
 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक लगाएं। ज़मीन से जुड़ी गतिविधियों में समय बिताएं, हरा या हल्का नीला रंग शुभ रहेगा।
 
मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)
 
व्यापार और संचार क्षेत्र वालों के लिए सप्ताह लाभदायक रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, नए सौदे फायदेमंद रहेंगे, रिश्ते में उत्साह बढ़ेगा। अविवाहित लोगो को विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हो सकते है, पैसे से जुड़े मामलों में अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
 
उपाय: बुधवार को गणेश जी की पूजा करें एवं हरे रंग का रूमाल अपने पास रखें। हरा, नारंगी रंग आपके लिए शुभ रहेगा।
 
मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)
 
यह सप्ताह रिश्तों और परिवार के लिए बहुत शुभ है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विलासिता से जुड़ी वस्तुओं की ओर आकर्षण बढ़ेगा, आपका आकर्षण और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। विलासिता की वस्तु पर खर्च हो सकता है, अपने स्वास्थ का ध्यान रखें।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025
 
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। गुलाबी या सफेद रंग का प्रयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा।
 
मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)
 
मन अध्यात्म की ओर झुका रहेगा, किसी पुराने कार्य या शोध में सफलता के संकेत हैं। निर्णय दिल की सुनकर लें, बचत पर ध्यान दें। आपका परिवार से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में अकेलेपन की भावना महसूस हो सकती है, अनावश्यक तर्कों से बचें। अपनी भावनाओं को लोगों के सामने ज़ाहिर करने से पूर्व सोचें। पेट से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए खान-पान का ध्यान रखें।
 
उपाय: सोमवार को शिवजी को जल अर्पित करें। नीला रंग का प्रयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा।
 
मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)
 
कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आएंगी लेकिन आपका संयम सफलता दिलाएगा, धैर्य बनाए रखें और न्यायसंगत कार्य करें। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष में धीरे-धीरे सुधार होगा, लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। काम का दबाव अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है, पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
 
उपाय: मेहनत पर भरोसा रखें, शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करें, काला या नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा।
 
मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)
 
साहसिक निर्णय आपके लिए सफलता लाएंगे। किसी सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर होगी, जो काम दूसरों को असंभव लगते हैं, वे आप पूरे कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, लाभ के अच्छे योग। यदि आप नौकरी में हैं, तो आपको अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है, जिससे थकान हो सकती है। इस सप्ताह आपको पीठ, पैरों में दर्द और एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। 
 
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल और गुलाबी आपके लिए शुभ रहेगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer): कृपया ध्यान दें कि अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह आपके प्रयासों और स्वतंत्र इच्छा को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं। सकारात्मक परिणाम के लिए कड़ी मेहनत और सही निर्णय लेना आवश्यक है।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025
