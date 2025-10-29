बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. budh and guru ka nav pancham raj yog
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (16:59 IST)

Navapancham Raj Yoga: बुध और गुरु का नवपंचम राजयोग, जानिए 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल

बुध और गुरु का नवपंचम राजयोग
Navapancham Raj Yoga: ज्योतिष में, जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नवम भाव में स्थित होते हैं, तो इसे नवपंचम योग कहते हैं। इसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है, खासकर जब यह देवगुरु बृहस्पति (गुरु) और बुद्धि के कारक बुध के बीच बने, क्योंकि यह ज्ञान, बुद्धि, धर्म, भाग्य और धन को सक्रिय करता है। चूँकि यह योग ग्रहों की वर्तमान गोचर स्थिति पर आधारित होता है, इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर निम्न प्रकार से पड़ सकता है। 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक यह योग रहेगा।
 
बुध और गुरु के नवपंचम राजयोग का 12 राशियों पर राशिफल
मेष (Aries):-
प्रभाव: यह योग आपके लिए अष्टम और चतुर्थ के भाव को सक्रिय कर रहा है। धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों का आगमन हो सकता है।
लाभ: आकस्मिक धन लाभ, वाहन या संपत्ति खरीदने के योग। रुके हुए काम पूरे होंगे।
 
वृषभ (Taurus):-
प्रभाव: आपको सातवें और तीसरे भाव के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। संचार कौशल बेहतर होगा, जिसका लाभ व्यापार और सामाजिक जीवन में मिलेगा।
लाभ: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति से लाभ या निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
 
मिथुन (Gemini):-
प्रभाव: यह योग आपके करियर और व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी।
लाभ: बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। व्यापार में वृद्धि होगी और बड़े निर्णय लेने में सफलता मिलेगी।
 
कर्क (Cancer):-
प्रभाव: खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह योग आपको विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा से लाभ दिला सकता है। आध्यात्मिक विषयों में मन लगेगा।
विदेश से जुड़े कामों में सफलता। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति मिलेगी।
 
सिंह (Leo):-
प्रभाव: यह योग आपके आय और लाभ के भाव को सक्रिय करेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है।
लाभ: इच्छाओं की पूर्ति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मित्रों तथा वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
 
कन्या (Virgo):-
प्रभाव: यह समय कार्यक्षेत्र में सफलता और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाएगा। पेशेवर जीवन में आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी।
लाभ: प्रमोशन के योग। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। पिता और सरकारी मामलों से लाभ हो सकता है।
 
तुला (Libra):-
प्रभाव: यह योग आपके वाणी और कर्म के भाव को मजबूत कर रहा है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है।
लाभ: कर्म का पूरा फल मिलेगा। वाणी अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।
 
वृश्चिक (Scorpio):-
प्रभाव: आपके दांपत्य जीवन और साझेदारी के साथ ही पर भाग्य पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। व्यापार में नई साझेदारी हो सकती है, जो लाभकारी सिद्ध होगी।
लाभ: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा। दैनिक आय में सुधार होगा।
 
धनु (Sagittarius):-
प्रभाव: यह योग अष्टम और द्वादश पर पर प्रभाव डाल रहा है। विदेश से अचानक धन लाभ और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहेगा। गुप्त ज्ञान या शोध कार्यों में सफलता मिलेगी।
लाभ: आकस्मिक लाभ और हानि के योग। जीवनसाथी का सहयोग‍ मिलेगा। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी।
 
मकर (Capricorn):-
प्रभाव: इस योग का प्रभाव लाभ भाव और साप्तम भाव पर रहेगा। आया के साथ ही जीवनसाथी से संबंधों पर इसका परभाव रहेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
लाभ: संतान सुख की प्राप्ति या संतान की ओर से शुभ समाचार। शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
 
कुंभ (Aquarius):-
प्रभाव: यह योग आपके शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य और नौकरी में सफलता दिलाएगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लाभ: रुके हुए कार्यों की पूर्ति। कर्ज़ से मुक्ति मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन की बचत करने में सफल रहेंगे।
 
मीन (Pisces):-
प्रभाव: यह योग आपके सुख, संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर केंद्रित है। घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
लाभ: भाग्य का साथ मिलेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेाग। धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। वाहन या भूमि खरीदने के योग बन सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में स्थिरता आएगी।
 
Disclaimer (अस्वीकरण): यह राशिफल एक सामान्य विश्लेषण है, व्यक्तिगत परिणाम आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेंगे। ज्योतिषीय राशिफल ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। किसी भी बड़े निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय से पहले हमेशा अपने व्यक्तिगत ज्योतिषी से परामर्श करना उचित होता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणाम

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणामNavapancham Raj Yoga: 24 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह के वृश्‍चिक में गोचर के कारण बुध और गुरु (बृहस्पति) के विशिष्ट संबंध से ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ राजयोग 'नवपंचम योग' बन रहा है। इस योग के चलते मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क और मीन राशियों को लाभ होगा लेकिन 2 राशियों के लिए यह योग मिश्रित परिणाम देगा। कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार, जिन राशियों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव या अधिक मेहनत की आवश्यकता हो सकती है, वे हैं:-

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगा

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगाBudh gochar 2025: 24 अक्टूबर 2025 से बुध ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिल रहा है परंतु 3 राशियों को संभलकर रहना होगा अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 3 राशियां।

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेत

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेतMars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल के इस गोचर से 7 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लाभ मिलागे जबकि 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचें

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचेंKartik Month 2025 Date and Significance: कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार आठवां महीना है, जिसे चातुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि "मासानां कार्तिकः श्रेष्ठः" अर्थात सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और पवित्रता के लिए समर्पित है। इस माह की पवित्रता का मुख्य कारण यह है कि यह देवोत्थानी एकादशी के साथ समाप्त होता है, जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इस मास में किए गए धार्मिक कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं।

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?Trirat Vrat 2025: विष्णु त्रिरात्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है, जो तीन रातों और तीन दिनों तक चलने वाला उपवास या विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है। 'त्रिरात्री' का शाब्दिक अर्थ ही 'तीन रातें' होता है। इस व्रत का संबंध मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूपों से होता है।

Gopashtami 2025: कब है गोपाष्टमी, 29 या 30 अक्टूबर, जानें शुभ मुहूर्त, योग और इस व्रत की खास जानकारी

Gopashtami 2025: कब है गोपाष्टमी, 29 या 30 अक्टूबर, जानें शुभ मुहूर्त, योग और इस व्रत की खास जानकारीGopashtami Pujaj 2025: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, अर्थात पहली बार गायों को चराने के लिए जंगल ले गए थे। यह पर्व न केवल गायों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, बल्कि उन्हें माता का दर्जा देने की हिंदू संस्कृति की महान परंपरा को भी दर्शाता है।

बुध को बलवान करने के लिए बुधवार के दिन करें ये उपाय, भगवान गणेश के आशीर्वाद से बनेंगे रुके काम

बुध को बलवान करने के लिए बुधवार के दिन करें ये उपाय, भगवान गणेश के आशीर्वाद से बनेंगे रुके कामbudhwar ke upay : सनातन धर्म में प्रत्येक दिन का अपना विशिष्ट महत्व है और प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित होता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी बुधवार और बुध ग्रह का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करने से साधक को सौभाग्य, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अक्टूबर, 2025)Today 29 October 2025 horoscope in Hindi | कैसा रहेगा आज 29 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

29 October Birthday: आपको 29 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

29 October Birthday: आपको 29 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!29 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 29 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com