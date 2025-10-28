मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 29 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 29 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 29 October 2025
मेष (Aries)
Today 29 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।
लव: आपके प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। सिंगल लोगों को अपने क्रश से बात करने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। हालांकि, काम की अधिकता के कारण शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है। योग और ध्यान करें।
उपाय: आज के दिन किसी लाल वस्तु का दान करें।ALSO READ: Dev Uthani Ekadashi Ki Katha: देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा
 
वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी। बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है।
लव: पार्टनर के साथ गहन बातचीत हो सकती है, जिससे आपसी समझ और बढ़ेगी। शाम को साथ में समय बिताने का प्लान करें।
धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा। उधार लेन-देन से बचें। सोच-समझकर निवेश करें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: आज आपको अपनी बातचीत की कला का भरपूर लाभ मिलेगा। मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
लव: रिश्ते में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा। अपने मन की बात खुलकर व्यक्त करें। भाई-बहनों से जुड़े मामलों में साथी का सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक लाभ के नए स्रोत खुल सकते हैं। किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तनाव कम होगा और आप हल्का महसूस करेंगे। पर्याप्त आराम करना आवश्यक है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं या गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। घर से संबंधित काम करने वाले लोगों को आज सफलता मिलेगी।
लव: आज आपको अपने परिवार को प्राथमिकता देनी होगी। पार्टनर के साथ घर पर सुकून भरा समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़े मामलों में पैसे का निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन करें। रात को भरपूर नींद लें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपके नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। प्रमोशन या पद-वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। अपनी योजनाओं को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें।
लव: आपका आत्मविश्वास लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। पार्टनर से मिला सरप्राइज आपको खुश कर सकता है। अपने अहम को रिश्ते के बीच न आने दें।
धन: सरकारी मामलों से लाभ मिल सकता है। सट्टा और जोखिम भरे निवेश से बचें। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाना जरूरी है।
स्वास्थ्य: हड्डियों और आंखों से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। धूप में ज्यादा देर रहने से बचें।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: आज का दिन बारीक काम और विश्लेषण के लिए उत्तम है। आपकी दक्षता से ऑफिस में आपकी अलग पहचान बनेगी। सहकर्मियों से ज्यादा उम्मीद न रखें।
लव: रिश्ते में व्यावहारिक रहें। छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर की आलोचना करने से बचें। अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: कर्ज चुकाने या वित्तीय योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। धन कमाने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर ध्यान दें। स्वच्छ और हल्का भोजन लें। मानसिक शांति के लिए नेचर वॉक पर जाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: आज पार्टनरशिप और टीमवर्क से जुड़े काम सफल होंगे। कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। अपनी बात दृढ़ता से रखें।
लव: रिश्ते में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। पार्टनर के साथ मिलकर कोई सामुदायिक कार्य कर सकते हैं।
धन: आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। आज के दिन किसी नए व्यापार में निवेश न करें।
स्वास्थ्य: संतुलित आहार लें। विशेष रूप से कमर और पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना है। अपनी गुप्त योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। अपने विरोधियों पर कड़ी नजर रखें।
लव: रिश्ते में गहराई और जुनून महसूस होगा। पार्टनर के साथ अपने दिल की बातें साझा करने का यह सही समय है। शक करने से बचें।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जो किसी गुप्त स्रोत से हो सकता है। जोखिम भरे निवेशों पर विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान दें। पानी खूब पिएं और गुस्सा नियंत्रित करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग के कपड़े पहनें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: आज आपकी उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े काम सफल हो सकते हैं। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा। किसी गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लें।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। रिश्ते में स्वतंत्रता और विश्वास बढ़ेगा।
धन: भाग्य आपका साथ देगा। किसी बड़े वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बना सकते हैं। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और पीली मिठाई बाँटें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आज आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन काम का दबाव अधिक रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएंगे।
लव: प्रेम संबंध में दूरियां आ सकती हैं। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उन्हें समय दें। पुरानी बातों को लेकर बहस न करें।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। भविष्य के लिए बचत करने पर ध्यान केंद्रित करें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की समस्या हो सकती है। अपने काम के बीच ब्रेक जरूर लें।
उपाय: शनिदेव को तेल और काले तिल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए विचारों से आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी पहचान मिलेगी। सामाजिक या सामुदायिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। टीम के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा।
लव: दोस्तों के माध्यम से रोमांटिक लाइफ में नया मोड़ आ सकता है। पार्टनर के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं पर विचार करें।
धन: आपकी आय स्थिर रहेगी, लेकिन कुछ गैर-जरूरी चीजों पर खर्च हो सकता है। निवेश के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लें।
स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए सामाजिक मेल-जोल बढ़ाएं। पैर और टखनों से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें।
उपाय: गरीबों को काले कंबल दान करें या पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: आज आपको सरकारी या कानूनी मामलों से जुड़े काम में सफलता मिल सकती है। विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ होगा। अपने काम में कल्पनाशीलता का प्रयोग करें।
लव: अत्यधिक भावुकता से बचें। पार्टनर के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चाएं करना अच्छा रहेगा। अपने साथी पर पूरा भरोसा रखें।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, खासकर यात्रा पर होने वाले खर्चों पर। गुप्त स्रोतों से आय के योग बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज आपको पानी से जुड़ी बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। ध्यान और योग आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।ALSO READ: Amla Navami: आंवला नवमी के संबंध में 9 रोचक तथ्‍य
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
बुध को बलवान करने के लिए बुधवार के दिन करें ये उपाय, भगवान गणेश के आशीर्वाद से बनेंगे रुके काम

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?Nostradamus prophecy about Iran: वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक बार फिर से नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी चर्चा में है। मिशेल डी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' (1555) में ईरान (जिसे उस समय फारस या 'पर्शिया' कहा जाता था) और मध्य पूर्व के भविष्य के बारे में कई रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ की हैं। चूंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक और जटिल कविता (क्वाट्रेन) के रूप में हैं, इसलिए विशेषज्ञ उनकी व्याख्या वर्तमान स्थितियों के अनुसार करते हैं। ईरान के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?When is Holi in 2026: होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया भी है। ऐसे में कब करें होलिका दहन और कब मनाएं रंगवाली होली यानी धुलेंडी? चलिए जानते हैं विस्तार से एकदम सटीक जानकारी।

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?अभी हाल ही में (जनवरी 2026 में) उत्तराखंड में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और उनसे जुड़े लगभग 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इसके पहले राम मंदिर में एक मुस्लिम द्वारा नमाज पढ़े जाने के घटनाक्रम को भी लेकर चर्चा रही है। चलिए जानते हैं कि क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिए

जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिएJaya Ekadashi n Vijaya Ekadashi: हर साल जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। जया और विजया एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण व्रत हैं। दोनों एकादशियों का पालन करने से व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान संभव होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?When is Holi in 2026: होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन धुलैंडी का पर्व मनाया जाता है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि धुलैंडी पूर्णिमा तिथि में नहीं मनाते हैं। अगले दिन प्रतिपदा तिथि में यह त्योहार मनाया जाता है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 फरवरी, 2026)Today 03 February horoscope in Hindi 2026 : कैसा रहेगा आज 03 फरवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

03 February Birthday: आपको 3 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 February Birthday: आपको 3 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 फरवरी, 2026...

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशान

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशानबृहस्पति (गुरु) का गोचर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं। गुरु को भाग्य, संतान, धन, धर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल 2026 में गुरु का गोचर बहुत ही खास है क्योंकि वे अपनी उच्च राशि (Exalted Sign) में प्रवेश करेंगे।

Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्ट

Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्टPhalgun month importance in Hindu calendar: हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है, जो आध्यात्मिक पूर्णता, भक्ति, प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना गया है। इस मास के समाप्त होते ही चैत्र मास से नववर्ष का आरंभ होता है, इसलिए फाल्गुन को पुराने कर्मों के समापन और नए संकल्पों की तैयारी का समय कहा जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com