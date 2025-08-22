Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर होगा नवपंचम योग का निर्माण, इन 3 राशियों के खुल जाएंगे भग्य

Hartalika Teej 2025 Lucky Zodiac: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज रहती है। 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता पर्वती के साथ ही शिवलिंग की अष्‍ट प्रहर पूजा करती हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन शनि मीन राशि में और शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे। दोनों ग्रह 120 डिग्री पर आकर दुर्लभ नवपंचम राजयोग बना रहे हैं। इसके चलते तीन राशियों को लाभ होगा।

1. मेष राशि: आपके लिए यह योग बहुत ही शुभ माना जा रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप कारोबारी हैं तो मुनाफा होगा। आपको लंबी यात्रा का सुख भी प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपके लिए इस योग के चलते शनि के बुरे प्रभाव से भी राहत मिलेगी।

2. सिंह राशि: आपके लिए भी यह योग लाभदायक सिद्ध होगा। आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा। दांपत्य जीवन में सुधार होगा और खुशियां आएंगी। सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। कार्यस्थल पर भी सफलता का परचम लहराएगा। हालांकि आपको क्रोध करने से बचना होगा।

3. मीन राशि: आप इस योग के चलते किस नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर वेतन में वृद्धि की संभावना प्रबल है। कारोबारी हैं तो नए संबंध भविष्य में अवसर पैदा करेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा जिसके चलते दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। आपके लिए इस योग के चलते शनि के बुरे प्रभाव से भी राहत मिलेगी।