हरतालिका तीज 2025: हर सुहागन का सपना, व्रत और पूजा की संपूर्ण गाइड

Hartalika Teej rituals: हरतालिका तीज, जिसे हरतालिका तीज 2025 में 26 अगस्त, मंगलवार को मनाया जाएगा, हर सुहागन स्त्री के लिए एक पवित्र और खास पर्व है। यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया जाता है।ALSO READ: मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं ऐसे रखें हरतालिका तीजव्रत, शीघ्र बनेंगे विवाह के योग
 
आइए, इस व्रत और पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं...
 
हरतालिका तीज 2025: पूजा की संपूर्ण विधि: यह व्रत निराहार और निर्जला रहकर किया जाता है। पूजा की विधि इस प्रकार है:
1. सुबह की तैयारी- 
• सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें।
• पूजा के लिए मिट्टी या रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाएं।
2. पूजा स्थल की सजावट
• घर के किसी पवित्र स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर केले के पत्तों से मंडप सजाएं।
• चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं।
3. पूजा का क्रम- 
• सबसे पहले गणेशजी की पूजा करें।
• फिर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं स्थापित करें।
• अभिषेक: एक लोटे में जल, दूध, दही, शहद और घी मिलाकर पंचामृत बनाएं। इस पंचामृत से सभी प्रतिमाओं का अभिषेक करें।
• श्रृंगार: माता पार्वती को सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
• पुष्प और नैवेद्य: बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आक के फूल और अन्य फूल भगवान शिव को चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल फूल और दूर्वा घास अर्पित करें। भोग के रूप में मोदक, लड्डू और फल चढ़ाएं।
• आरती: घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें।
4. व्रत कथा और जागरण- 
• व्रत के दौरान हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनें या पढ़ें।
• इस व्रत में रात भर जागरण करने का विशेष महत्व है। 
• रात में भजन-कीर्तन कर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें।
5. व्रत का पारण- 
• अगले दिन सुबह पूजा के बाद किसी सुहागन स्त्री को भोजन और श्रृंगार का सामान देकर दान करें।
• इसके बाद ही स्वयं जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें।ALSO READ: हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय
 
व्रत कथा: क्यों मनाया जाता है यह पर्व? पौराणिक कथा के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया था, लेकिन पार्वती शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती थीं। उनकी सखियों ने उनका हरण (हर) कर उन्हें जंगल में छिपा दिया (तालिका)। इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा।
 
जंगल में उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर निर्जला और निराहार रहकर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से यह माना जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखती है, उसे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
 
व्रत के दौरान क्या करें और क्या न करें? 
• क्या करें: पूरी तरह से निर्जला और निराहार रहें। 
• माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें।
• क्या न करें: क्रोध, झूठ और किसी के प्रति द्वेष की भावना मन में न लाएं। 
• व्रत के दौरान सोना वर्जित है।
 
धार्मिक मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज व्रत सच्ची श्रद्धा और कठोर तपस्या का प्रतीक है, जो पति-पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समयHartalika Teej Puja Timings: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज और इसके बाद भादौ यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर शिवजी और माता पार्वती की अष्ट प्रहर पूजा और आराधना करती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा।

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्रहिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का भी बड़ा महत्व माना गया है। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी हरतालिका तीज के के दो दिन और गणेश उत्सव की गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आता है। ऋषि पञ्चमी इस बार 28 अगस्त 2025 गुरुवार की रहेगी। वैसे तो ऋषि पंचमी का त्योहार सप्त ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और महिलाओं द्वारा रजस्वला दोष से मुक्ति और शुद्ध होने के कारण यह व्रत रखा जाता है, लेकिन प्रदेश और स्थान के अनुसार इसे मनाए जाने के अलग अलग कारण भी है। इसी दिन से दिगंबर जैन समुदाय का 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व की शुरुआत भी होती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती भी रहती है।

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?Bhadrapada Ekadashi in September 2025: पार्श्व-परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी ये सभी नाम हिन्दू पंचांग की महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों से संबंधित हैं, जिनमें से ये सभी एक ही एकादशी के अलग-अलग नाम हैं। साथ ही इसी माह श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी भी मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियां...

मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं ऐसे रखें हरतालिका तीजव्रत, शीघ्र बनेंगे विवाह के योग

मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं ऐसे रखें हरतालिका तीजव्रत, शीघ्र बनेंगे विवाह के योगhartalika teej upay for unmarried girl: हरतालिका तीज का पावन पर्व सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि उन कुंवारी कन्याओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो एक आदर्श जीवनसाथी की तलाश में हैं। इस दिन व्रत और पूजा-अर्चना करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह कठोर व्रत किया था, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई।

हरतालिका तीज पर वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए करें ये 4 अचूक उपाय

हरतालिका तीज पर वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए करें ये 4 अचूक उपायhartalika teej ke upay: हरतालिका तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और त्याग का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए कठोर व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर आप इस दिन कुछ विशेष उपाय करती हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन और भी मधुर और सुखमय हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 4 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में।

हरतालिका तीज व्रत का नाम कैसे पड़ा, जानिए पार्वती माता का रहस्य

हरतालिका तीज व्रत का नाम कैसे पड़ा, जानिए पार्वती माता का रहस्यHartalika Teej Vrat 2025: हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव व माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई अस्थाई मूर्तियों का पूजन करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन तथा संतान की प्राप्ति के लिए इस दौरान प्रार्थना करती हैं। अब सवाल उठता है कि हरतालिका तीज का नाम हरतालिाक तीज क्यों पड़ा? क्या है इसके पीछे की कथा का रहस्य?

हरतालिका तीज की पूजा की संपूर्ण सामग्री

हरतालिका तीज की पूजा की संपूर्ण सामग्रीTeej puja items for married women: हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, ताकि उन्हें अच्छा पति प्राप्त हो या पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि बनी रहे। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इसमें माता गौरी यानी पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। आइए यहां जानते हैं हरतालिका तीज पूजन की संपूर्ण सामग्री में क्या-क्या होना चाहिए...

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेशParyushan Parv Social Media Sandesh : पर्युषण महापर्व आत्मशुद्धि, क्षमा और शांति का पर्व है। इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को ये 10 शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशियां बांटें। ये संदेश आपकी आत्मिक साधना तथा आपको शांति प्रदान करने में मददगार साबित होंगे।
