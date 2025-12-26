27 December Birthday: आपको 27 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 27 दिसंबर

अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। आपके जन्मदिन की संख्या आपस में जुड़ कर नौ होती है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनन्द आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 9, 18, 27

शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72

शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045

ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।

शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

परियार: मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

नितीश राणा (Nitish Rana): एक भारतीय क्रिकेटर, जो इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं।

गिरिजा ओक (Girija Oak): भारतीय अभिनेत्री, हिंदी, मराठी और कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं।

चौधरी जयंत सिंह (Chaudhary Jayant Singh): भारतीय राजनीतिज्ञ और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के वर्तमान सदस्य।

सलमान ख़ान (Salman Khan): हिन्दी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता।

मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान/ ग़ालिब (Mirza Ghalib): उर्दू-फ़ारसी के प्रख्यात कवि।