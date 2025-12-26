सोमवार, 6 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 27 December 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 27 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 27 December 2025 horoscope in Hindi
मेष (Aries)
 
Today 27 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज आपके कार्य में नयापन और उत्साह रहेगा।
लव: आपसी संवाद में खुलापन बनाए रखें और रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान राम के नामों का जाप करें।ALSO READ: Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने के हैं 4 फायदे
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में नई परियोजना पर काम करने का अवसर मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में आपको आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। 
धन: आज अनावश्यक धन के खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक कार्यभार से बचें।
उपाय: हरे रंग की वस्तु का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा।
लव: पार्टनर से समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
लव: रिश्ते में थोड़ी झंझट हो सकती है।
धन: धन के मामले में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन स्थिति सुधारने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पर्याप्त आराम और नींद लें।
उपाय: गुरुवार को चने का दान करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में प्यार और सम्मान बढ़ेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। 
उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें।ALSO READ: न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: आपको अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा, लेकिन आप इसमें सफल होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में आज कोई विशेष तनाव नहीं होगा।
धन: कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा तनाव से बचें।
उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें। 
 
तुला (Libra)
 
करियर: यदि आप टीम के साथ काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: धन के मामले में अच्छी स्थिति रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: रोज सूर्य देव को प्रणाम करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज कामकाजी जीवन में कुछ अनुकूल स्थितियां बनेंगी। 
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
धन: आपको पुराने निवेशों से अच्छा लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आराम करें और ज्यादा तनाव से बचें।
उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का लाभदायी फल मिल सकता है। 
लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा। 
धन: कारोबार बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में गहरी समझ और विश्वास बढ़ेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक थकावट से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: गुरुवार को बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर रचनात्मक दृष्टिकोण से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें।
उपाय: मंगलवार को मंगलनाथ की पूजा करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यस्थल पर मिली चुनौती को आप सफलता से पूरा करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से सुलझा लेंगे।
धन: धन के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए आराम और ध्यान करें।
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।ALSO READ: नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026: आपकी जिंदगी के अहम मोड़ पर अंक शास्त्र की भविष्यवाणी

हनुमानजी के 10 चमत्कारी मंदिर, तस्वीरों में करें दिव्य दर्शन

हनुमानजी के 10 चमत्कारी मंदिर, तस्वीरों में करें दिव्य दर्शनTop Hanuman mandir image: भारत देश के 10 प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, देखिए अद्भुत चित्रमय झलकियां। इन मंदिरों में कदम रखते ही मिट जाते हैं जीवन के सारे संताप और कष्ट। इन चमत्कारी मंदिरों में भक्त की हर मनोकामना होती है पूर्ण।

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासायीशु मसीह को लपेटे गए ट्यूरिन का कफन का संबंध भारत से, नई जांच में खुलासा

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीने

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीनेअप्रैल 2026 राशिफल: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानें अपना भविष्य

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर होगा, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। जब साहस और ऊर्जा का कारक 'मंगल', जल तत्व की राशि 'मीन' में प्रवेश करता है, तो यह आग और पानी के मिलन जैसा होता है। आइए जानते हैं इस बदलाव का आपकी राशि और जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएं

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएंज्योतिषीय गणना के अनुसार, 23 फरवरी 2026 को मंगल और राहु की युति (अंगारक योग) के बाद अब एक और विस्फोटक स्थिति बनने जा रही है। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 के बीच मंगल, बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहाँ शनि पहले से ही विराजमान हैं। शनि और मंगल की इस युति को ज्योतिष शास्त्र में 'ज्वालामुखी' या 'विस्फोटक योग' कहा जाता है।

और भी वीडियो देखें

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय07 April 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर11 अप्रैल 2026 को बुद्धि के कारक बुध अपने मित्र शनि की राशि छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मीन बुध की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए 30 अप्रैल तक का यह सफर सभी 12 राशियों के लिए बड़े दिमागी और व्यवहारिक बदलाव लेकर आएगा। चलिए जानते हैं कि किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ रहेगा।

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसा

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसाWealth Hacks Tips: गृहस्थ जीवन में धन और समृद्धि लाना कभी मुश्किल नहीं, बस सही दिशा और छोटे-छोटे बदलाव करने होते हैं। फेंगशुई के अनुसार, घर में ये 3 बदलाव करने से पैसों की ऊर्जा बढ़ती हैं तथा आपकी सबसे बड़ी जरूरत और आर्थिक समृद्धि को यह उपाय मुख्यत: टारगेट करते हैं...

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिषIndo-Pak War: हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कुछ कड़े और चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाक संसद में दावा किया कि भारत "एक और युद्ध की तैयारी" कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं अधिक "शक्तिशाली और कठोर" होगा। हालांकि ज्योतिष इस संबध में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com