बुधवार, 18 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. नवरात्रि
  4. navratri-peeli-sarson-ke-upay-dhan-prapti-for-wealth
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 18 मार्च 2026 (16:59 IST)

नवरात्रि में करें पीली सरसों का यह अचूक उपाय, खुल सकते हैं धन प्राप्ति के रास्ते

peeli sarso ke tantrik upay
चैत्र नवरात्रि को माता दुर्गा की आराधना और साधना का सबसे पवित्र और उत्तम समय माना जाता है। इन 9 दिनों में किए गए पूजा-पाठ, व्रत और विशेष उपायों का बहुत अधिक फल मिलता है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान पीली सरसों का उपाय करने से धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में पीली सरसों से जुड़े कुछ खास उपाय, जिन्हें करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सकती है।
 

नवरात्रि विशेष: पीली सरसों के 7 प्रभावशाली और अचूक उपाय

1. घर की सुरक्षा और नकारात्मकता से बचाव

नवरात्रि के प्रथम दिन थोड़ी सी पीली सरसों को लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। इसे अपने घर के मुख्य द्वार (Main Gate) पर लटका दें। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और किसी भी प्रकार की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर आने से रोकता है।
 

2. देवी मां का आशीर्वाद और पूजा विधान

जब आप नवरात्रि में माता दुर्गा की नियमित पूजा करें, तो अपनी पूजन सामग्री में पीली सरसों को भी शामिल करें। पूजा की थाली में थोड़े सरसों के दाने रखने से साधना पूर्ण मानी जाती है और आदि शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
 

3. आर्थिक तंगी दूर करने का गुप्त प्रयोग

यदि आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो नवरात्रि की किसी भी रात एक मुट्ठी पीली सरसों लें। इसे अपने सिर से 7 बार वारकर (उसारकर) किसी सुनसान चौराहे या बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग आर्थिक मार्ग में आने वाली बाधाओं को काटता है।
 

4. तिजोरी में बरकत और लक्ष्मी वास

लाल पोटली का उपाय: लाल कपड़े में पीली सरसों बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें।
अचूक उपाय: एक चांदी या स्टील की कटोरी में 40-50 दाने पीली सरसों और एक कपूर का टुकड़ा रखकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में स्थापित करें। इससे महालक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और फिजूलखर्ची रुकती है।
 

5. नजर दोष और गृह-क्लेश से मुक्ति

यदि परिवार में अक्सर कलह रहती है या बच्चों को नजर लगती है, तो पीली सरसों और सेंधा नमक को मिलाकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद इस मिश्रण को घर की सीमा से बाहर फेंक दें। इससे घर की भारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और शांति का संचार होता है।
 

6. करियर और व्यापार में उन्नति

नौकरी में परेशानी आ रही हो या व्यापार धीमा चल रहा हो, तो मंगलवार और रविवार की शाम यह उपाय करें। थोड़ी पीली सरसों अपने सिर से 7 बार वारकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर या चौराहे पर फेंक दें। यह प्रयोग कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है।

7. पीली सरसों के तेल से बंधन मुक्ति

पीली सरसों के तेल से घर के मंदिर में दीपक जलाएं या सरसों के तेल में पीली सरसों डालकर दीपक जलाएं तो इससे घर को दुकान को किसी ने बांध रखा है या धन की आवक नहीं होती है, नजर दोष है तो हट जाएगा। काली सरसों के तेल से ज्योत जलाएंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी।
 
 
विशेष टिप: इन उपायों को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और "ॐ दुं दुर्गायै नमः" का जाप करना इनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्तेEffect of Sun in Pisces:15 मार्च 2026 को सूर्यदेव शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में 6 राशियों को इस गोचर से मिलेगा बड़ा लाभ और किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। चलिए जानते हैं कि कहीं आपकी राशि को मिस नहीं हो गई है।

चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समय

चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समयChaitra Navratri ghatasthapana Date 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है।

हिंदू नववर्ष 2083 के कौन है वर्ष का राजा और मंत्री, किन राशियों पर रहेगा शुभ प्रभाव

हिंदू नववर्ष 2083 के कौन है वर्ष का राजा और मंत्री, किन राशियों पर रहेगा शुभ प्रभावHindu navvarsh 2083:19 मार्च 2026 से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष 'रौद्र' नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष के राजा बृहस्पति और मंत्री मंगल रहेंगे। जब गुरु और मंगल का संयोग बनता है तो इसे धर्म योद्धा योग कहते हैं। इस दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन से नए दिन प्रारंभ होते हैं। अमान्त कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है जबकि पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार चैत्र प्रदिपदा से प्रारंभ होता है। दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है परंतु सर्वमान्य चैत्र प्रतिपदा का ही माना गया है।

विक्रम संवत सबसे प्राचीन होने के बाद भी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों नहीं बना? जानिए 3 बड़े कारण

विक्रम संवत सबसे प्राचीन होने के बाद भी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों नहीं बना? जानिए 3 बड़े कारणभारत के अलग-अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के संवत और पंचांगों का प्राचलन था लेकिन सभी का आधार विक्रम संवत का फॉर्मेट ही था। भारत में विक्रम संवत सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से सबसे अधिक लोकप्रिय है, फिर भी शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया। आखिर इसके के पीछे क्या कारण रहे हैं?

और भी वीडियो देखें

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय19 March 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

नवरात्रि में करें पीली सरसों का यह अचूक उपाय, खुल सकते हैं धन प्राप्ति के रास्ते

नवरात्रि में करें पीली सरसों का यह अचूक उपाय, खुल सकते हैं धन प्राप्ति के रास्तेहिंदू धर्म में पीली सरसों को बहुत शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रतीक मानी जाती है। चै‍त्र नवरात्रि में इसका प्रयोग करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं।

चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा 2026: घटस्थापना, पूजा मुहूर्त, 9 रंग, क्या खाएं-क्या नहीं, पूरी जानकारी

चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा 2026: घटस्थापना, पूजा मुहूर्त, 9 रंग, क्या खाएं-क्या नहीं, पूरी जानकारीChaitra navratri gudi padwa: 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का महापर्व शुरू हो रहा है। इस दिन घट स्थापना के शुभ मुहूर्त, गुड़ी बांधने और ध्वज फहराने का समय, चैत्र प्रतिपदा की पूजा विधि, नवरात्रि के 9 रंगों की लिस्ट, माता दुर्गा का वाहन, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की बधाई और नवरात्रि पर क्या खाएं और क्या नहीं इस संबंध में जानिए संपूर्ण जानकारी।

वर्ष 2026 में कब है हनुमान जयंती?

वर्ष 2026 में कब है हनुमान जयंती?Lord Hanuman Jauanti: श्रीरामदूत हनुमान जी की जयंती दक्षिण भारत में अलग और उत्तर भारत में अलग तिथि को मनाई जाती है। उत्तर भारत के अनुसार हनुमानज जयंती चै‍त्र माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में हनुमान जयंती 2 अप्रैल, गुरुवार को मनाई जाएगी, परंतु कई जगहों पर 01 अप्रैल को मनाने की बात भी कही जा रही है। वर्ष 2026 के लिए तिथि और मुहूर्त का विवरण इस प्रकार है।

चैत्र मास की प्रतिपदा को क्यों माना जाता है सर्वश्रेष्ठ दिन?

चैत्र मास की प्रतिपदा को क्यों माना जाता है सर्वश्रेष्ठ दिन?Chaitra Month 2026: प्रकृति और पंचांग के अनुसार चैत्र माह को वर्ष का आरंभ मानने के पीछे गहरे कारण हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होता है। इस बार 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से हिंदू नवसंवत्सर प्रारंभ होगा। आखिर क्यों चैत्र मास की प्रतिपदा को सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com