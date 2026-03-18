नवरात्रि में करें पीली सरसों का यह अचूक उपाय, खुल सकते हैं धन प्राप्ति के रास्ते

चैत्र नवरात्रि को माता दुर्गा की आराधना और साधना का सबसे पवित्र और उत्तम समय माना जाता है। इन 9 दिनों में किए गए पूजा-पाठ, व्रत और विशेष उपायों का बहुत अधिक फल मिलता है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान पीली सरसों का उपाय करने से धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में पीली सरसों से जुड़े कुछ खास उपाय, जिन्हें करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सकती है।

नवरात्रि विशेष: पीली सरसों के 7 प्रभावशाली और अचूक उपाय

1. घर की सुरक्षा और नकारात्मकता से बचाव

नवरात्रि के प्रथम दिन थोड़ी सी पीली सरसों को लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। इसे अपने घर के मुख्य द्वार (Main Gate) पर लटका दें। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और किसी भी प्रकार की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर आने से रोकता है।

2. देवी मां का आशीर्वाद और पूजा विधान

जब आप नवरात्रि में माता दुर्गा की नियमित पूजा करें, तो अपनी पूजन सामग्री में पीली सरसों को भी शामिल करें। पूजा की थाली में थोड़े सरसों के दाने रखने से साधना पूर्ण मानी जाती है और आदि शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

3. आर्थिक तंगी दूर करने का गुप्त प्रयोग

यदि आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो नवरात्रि की किसी भी रात एक मुट्ठी पीली सरसों लें। इसे अपने सिर से 7 बार वारकर (उसारकर) किसी सुनसान चौराहे या बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग आर्थिक मार्ग में आने वाली बाधाओं को काटता है।

4. तिजोरी में बरकत और लक्ष्मी वास

लाल पोटली का उपाय: लाल कपड़े में पीली सरसों बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें।

अचूक उपाय: एक चांदी या स्टील की कटोरी में 40-50 दाने पीली सरसों और एक कपूर का टुकड़ा रखकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में स्थापित करें। इससे महालक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और फिजूलखर्ची रुकती है।

5. नजर दोष और गृह-क्लेश से मुक्ति

यदि परिवार में अक्सर कलह रहती है या बच्चों को नजर लगती है, तो पीली सरसों और सेंधा नमक को मिलाकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद इस मिश्रण को घर की सीमा से बाहर फेंक दें। इससे घर की भारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और शांति का संचार होता है।

6. करियर और व्यापार में उन्नति

नौकरी में परेशानी आ रही हो या व्यापार धीमा चल रहा हो, तो मंगलवार और रविवार की शाम यह उपाय करें। थोड़ी पीली सरसों अपने सिर से 7 बार वारकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर या चौराहे पर फेंक दें। यह प्रयोग कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है।





7. पीली सरसों के तेल से बंधन मुक्ति पीली सरसों के तेल से घर के मंदिर में दीपक जलाएं या सरसों के तेल में पीली सरसों डालकर दीपक जलाएं तो इससे घर को दुकान को किसी ने बांध रखा है या धन की आवक नहीं होती है, नजर दोष है तो हट जाएगा। काली सरसों के तेल से ज्योत जलाएंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी।

विशेष टिप: इन उपायों को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और "ॐ दुं दुर्गायै नमः" का जाप करना इनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है।