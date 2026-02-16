सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (15:33 IST)

फाल्गुन अमावस्या पर करें ये 3 खास उपाय, पितृदोष से मुक्ति और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा

Falgun Amavasya AI
Phalguna Amavasya: फाल्गुन मास की अमावस्या 17 फरवरी 2026 को है, जो कि मंगलवार को पड़ने के कारण भौमवती तथा दर्श अमावस्या के नाम से भी जानी जाएगी। इसी दिन 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। अत: इस तिथि का महत्व अधिक बढ़ गया है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए मात्र 3 उपाय जरूर करें।
 

1. पीपल में दीपक:

अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसो के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की सात परिक्रमा लगाएं और कुछ अन्य जल रखकर लौट आएं। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्यावंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। कर्पूर को घी में डूबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुढ़ के साथ मिलाकर भी जलाएं।
 

2. हनुमान जी की पूजा:

फाल्गुन अमावस्या के दिन रात में हनुमान मंदिर जाकर आटे के दीपक प्रज्वलित करके वहीं बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर गुड़ एवं चने का प्रसाद बांटें। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत होगा।
 

3. पिंडदान या तर्पण करें:

नदी के तट पर किसी योग्य पंडित से पिंडादान या तर्पण की क्रिया कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान-दक्षिणा दें। इससे पितृदोष और कालसर्प दोष का निवारण होगा। जीवन में आ रही बाधा दूर होगी।
सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियां

सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियांsurya aur rahu ki yuti ke upay: 13 फरवरी 2026 को सूर्य ने कुंभ राशि में प्रवेश करके राहु के साथ युति बनाई है जिसे ग्रहण योग कहा जा रहा है। यह ग्रहण योग 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रहेगा। इसी दौरान महाशिवरात्र‍ि और होली का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान यदि आप मात्र 3 उपाय करते हैं तो इस अशुभ योग का राशिफल में ग्रह गोचर कुछ भी हो आपकी राशि पर प्रभाव नहीं होगा।

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

Partial Solar Eclipse: कल होगा आंशिक सूर्य ग्रहण, जानिए कब से कब तक रहेगा

Partial Solar Eclipse: कल होगा आंशिक सूर्य ग्रहण, जानिए कब से कब तक रहेगाउज्जैन। 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण रहेगा। कार्यालय शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह सूर्य ग्रहण अंशिक रहेगा और इसकी कुल अवधि 4 घंटे 01 मिनट तक रहेगी। यह सूर्य ग्रहण भारतीय मानक समय अनुसार दोपहर 03 बजकर 26 मिनट और 06 सेकंड से प्रारंभ होकर शाम 07 बजकर 57 मिनट और 06 सेकंड पर समाप्त होगा।

कुंभ राशि में मंगल और राहु से बनेगा अंगारक योग, इन 5 राशियों के लिए अग्निपरीक्षा का समय

कुंभ राशि में मंगल और राहु से बनेगा अंगारक योग, इन 5 राशियों के लिए अग्निपरीक्षा का समयAstrology: मंगल और राहु की युति से बनने जा रहे अंगारक योग से 5 राशियों को 45 दिनों तक संयम और सतर्कता से काम लेना होगा। जानिए किन राशियों को मिलेगा अंगारक योग का नकारात्मक फाल और उन्हें इस दौरान कौनसी सावधानियों को बरतना होगा।

सूर्य ग्रहण के समय इन 7 राशियों पर मंडराएगा खतरा, भूलकर भी न करें ये गलती

सूर्य ग्रहण के समय इन 7 राशियों पर मंडराएगा खतरा, भूलकर भी न करें ये गलतीSurya grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दौरान 7 राशियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। जानिए किन राशियों पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव और इस समय कौन-सी गलतियां करने से बचना चाहिए।

Holika Dahan 2026: पूर्णिमा को है ग्रहण, कब करें होलिका दहन..!

Holika Dahan 2026: पूर्णिमा को है ग्रहण, कब करें होलिका दहन..!Holika Dahan and Lunar Eclipse: शास्त्रानुसार भद्राकाल में होलिका-दहन नहीं किया जाता है। भद्राकाल में होलिका-दहन करने से राजा को हानि व प्रजा को कष्ट होता है व राष्ट्र में विद्रोह एवं अशांति होती है। भद्राकाल में होलिका-दहन किया जाना शास्त्रानुसार निषिद्ध है।

Ramadan 2026 Date: 18 या 19 फरवरी 2026 कब से शुरू होगा रमजान, जानें कब होगा पहला रोजा

Ramadan 2026 Date: 18 या 19 फरवरी 2026 कब से शुरू होगा रमजान, जानें कब होगा पहला रोजाRamadan 2026 India Date: इस बार रमजान 2026 का महीना 18 या 19 फरवरी से शुरू हो सकता है, और इस साल का रमजान एक बार फिर मुसलमानों के लिए अपने भीतर उपवास, प्रार्थना, और समर्पण की एक नई शुरुआत लाएगा और इस समय को अल्लाह की उपासना, आत्मा की शुद्धि और समाज की सेवा में बिताया जाएगा।
