गुरुवार, 15 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (17:03 IST)

माघ मास की मौनी अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति के सबसे खास 7 उपाय

Mouni Amavasya significance and remedies
Pitru Dosha remedies: मौनी अमावस्या हिंदू कैलेंडर का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, जो खासकर पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अहम है, जिनकी कुंडली में पितृ दोष या किसी अन्य प्रकार के पितृ ग्रह दोष के प्रभाव की आशंका है।
 
मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी विशेष स्थिति में होते हैं, जिससे इसे एक दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग माना जाता है। इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है जब यह शिव पूजा, पितृ पूजा, और श्राद्ध जैसे कर्मकांडों के लिए विशेष अवसर बनता है। साथ ही, यह दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और मौन साधना का भी अवसर होता है।
 
मौनी अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति के कुछ प्रभावी उपाय यहां आपकी सुविधा के लिए प्रस्तुत हैं, जो न सिर्फ आपके जीवन से कष्ट दूर करेंगे, बल्कि आध्यात्मिक शांति और समृद्धि भी लेकर आएंगे...
 
पितृ दोष से मुक्ति के विशेष उपाय
 
1. पितृ तर्पण:
पितृ दोष से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी उपाय है पितृ तर्पण करना। मौनी अमावस्या पर यह उपाय विशेष फलदायी होता है। आप घर पर पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करके तर्पण का कार्य कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है।
 
2. श्राद्ध कर्म:
अगर आपके पूर्वजों का श्राद्ध कर्म अभी तक नहीं हुआ है, तो मौनी अमावस्या के दिन यह कर्म अवश्य करें। खासकर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद काफी समय बीत चुका हो, तो उसका श्राद्ध करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। आप इसे घर पर सरल रूप से कर सकते हैं या पवित्र स्थलों पर जाकर यह पूजा कर सकते हैं।
 
3. गंगाजल का छिड़काव:
हिन्दू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है, और इसे अपने घर में छिड़कने से भी पितृ दोष का शमन होता है। आप गंगाजल को घर के कोनों में छिड़क सकते हैं या फिर घर के आंगन में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस क्रिया से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है।
 
4. मौन साधना:
मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना बहुत लाभकारी होता है। यह दिन विशेष रूप से मानसिक शांति पाने और आत्मा से जुड़ने के लिए उपयुक्त है। मौन साधना से न सिर्फ मानसिक अशांति दूर होती है, बल्कि यह पितृ दोष से मुक्ति के लिए भी एक खास उपाय है। इसे दिनभर रखना सबसे अच्छा माना जाता है।
 
5. पितृ दोष निवारण के लिए मंत्र जाप:
अगर आप अपने पितृ दोष को खत्म करना चाहते हैं, तो 'ॐ पितृ देवाय नमः' या 'ॐ त्र्यंमबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्' जैसे मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों का जाप शांति और सुख की प्राप्ति के लिए लाभकारी होता है।
 
6. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना:
पीपल का पेड़ पितृ देवताओं का निवास स्थल माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन इस पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में समृद्धि आती है। यह उपाय विशेष रूप से पितृ दोष को समाप्त करने में मदद करता है।
 
7. दान पुण्य:
इस दिन दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र, अन्न या धन दान कर सकते हैं। साथ ही, ब्राह्मणों को भोजन कराना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। इस दिन किए गए दान से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है।
 
अगर आपने इस दिन को सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो यह आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
