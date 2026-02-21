शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर सजे हुए कलश और फलों की फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
22 February 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर अर्घ्य दें। 

 

आज का पंचांग (22 फरवरी 2026)

तिथि- पंचमी
 
वार: रविवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: अश्विनी (सुबह 06:15 तक, उसके बाद भरणी)
 
योग: शुक्ल (सुबह 06:50 तक, उसके बाद ब्रह्म)
 
करण: कौलव (सुबह 10:05 तक, उसके बाद तैतिल)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (किसी भी नए कार्य के लिए श्रेष्ठ)
 
अमृत काल: रात 09:20 से 10:55 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:15 से 06:05 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:18 तक

 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: शाम 04:50 से 06:25 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:40 से 02:05 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक
 
ये भी पढ़ें
22 February Birthday: आपको 22 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?होलाष्टक की पौराणिक कथा क्या है और इन 8 दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा के साथ जानिए होलाष्टक का धार्मिक महत्व।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव6 ग्रहणों वाला साल फिर लौटेगा? 2020 जैसे दौर को लेकर नई भविष्यवाणी सामने आई है। जानिए कब बन सकता है ऐसा योग और क्या होगा इसका असर।

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपाय

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपायStudy tips for students: इन दिनों परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षाओं में सफलता निश्चित हो, तो यह खास उपाय आपके लिए हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी एक्जाम प्रिपरेशन को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौर

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौरAngarak Yog 2026: राहु और मंगल से बना शक्तिशाली दुर्लभ अंगारक योग 4 राशियों के लिए राजयोग जैसा फल देगा। जानें किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ। जानें पूरी भविष्यवाणी।

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 01 मार्च, जानें फरवरी के अंतिम सप्ताह का राशिफल

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 01 मार्च, जानें फरवरी के अंतिम सप्ताह का राशिफलहर सप्ताह नए अवसर और चुनौतियां लेकर आता है। यह साप्ताहिक राशिफल आपको आनेवाले दिनों में सही निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं-व्यवसाय, परिवार, और स्वास्थ्य में सामंजस्य बना सकेंगे। इस सप्ताह आपको क्या नया सिखने को मिलेगा और किस दिशा में आपको अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, यह जानने के लिए इस राशिफल को पढ़ें।

Saptahik Ank Rashifal 2026: किस मूलांक का होगा यह सप्ताह शानदार, पढ़ें अंक राशिफल 23 फरवरी से 1 मार्च

Saptahik Ank Rashifal 2026: किस मूलांक का होगा यह सप्ताह शानदार, पढ़ें अंक राशिफल 23 फरवरी से 1 मार्चWeekly Numerology Horoscope 23 February to 1 March 2026: यहां पेश है इस सप्ताह का न्यूमरोलॉजी राशिफल, जो 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक का है। इस सप्ताह के राशिफल के अनुसार जानें आपके जीवन में आपके मूलांक के हिसाब से क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानें, 1 से 9 अंक का भविष्यफल, आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा!

शनि का उत्तरा भाद्रपद में गोचर, इन 5 उपायों से मिलेगा अचानक बड़ा लाभ

शनि का उत्तरा भाद्रपद में गोचर, इन 5 उपायों से मिलेगा अचानक बड़ा लाभshani uttara bhadrapada nakshatra 2026 शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

Vinayak Chaturthi 2026: फाल्गुन मास का विनायक चतुर्थी व्रत, जानें मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, मंत्र और लाभ

Vinayak Chaturthi 2026: फाल्गुन मास का विनायक चतुर्थी व्रत, जानें मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, मंत्र और लाभVinayak Chaturthi Vrat 2026: भगवान श्री गणेश के भक्तों के लिए फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व बहुत अधिक है। यह व्रत भगवान गणेश की पूजा से जुड़ा हुआ है और विभिन्न प्रकार के सुखों, समृद्धि और विघ्नों से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।
