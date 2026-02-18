बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Phalguna Shukla Paksha Festival 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (11:06 IST)

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

फाल्गुन मास के त्योहार
Hindu lunar calendar Phalguna: 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार से फाल्गुन शुक्ल पक्ष का आरंभ हो चुका है। इस पक्ष में जहां रमजान मास प्रारंभ हो रहा है, वहीं, होलाष्टक, होलिका दहन, होली-धुलेंड़ी तथा कई और अन्य व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं। यह समय आध्यात्मिक उन्नति, उत्सव, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी पवित्र पक्ष में होली, फाल्गुन पूर्णिमा, और कई महत्वपूर्ण व्रत एवं धार्मिक अनुष्ठान आते हैं।ALSO READ: Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्ट
 

आइए जानते हैं यहां फाल्गुन शुक्ल पक्ष के मु्‍ख्य व्रत-त्योहार...

 
19 फरवरी से रमजान मास प्रारंभ होगा तथा 30 दिनों तक रोजे रखे जाएंगे। साथ ही फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फुलरिया दोज का पर्व, रामकृष्ण परमहंस और गुरु गोलवलकर जयंती भी मनाई जाएगी।
 
20 फरवरी को पंडित लेखाराम जयंती और माता शबरी प्रकटोत्सव रहेगा। 
 
21 फरवरी विनायकी चतुर्थी व्रत।
 
23 फरवरी संत गाडगे महाराज जयंती।
 
24 फरवरी से होलाष्टक शुरू होंगे, जिसमें शुभ कार्य वर्जित होंगे तथा संत दादू दयाल जयंती मनाई जाएगी।
 
25 फरवरी अवतार मेहेर बाबा जन्मोत्सव।
 
27 फरवरी को आमलकी एकादशी तथा रंगभरी ग्यारस का पर्व मनाया जाएगा।
 
28 फरवरी को गोविंद द्वादशी, मेला खाटू श्याम जी पर्व मनाए जाएंगे। 
 
2 मार्च को होलाष्टक का समापन तथा व्रत की पूर्णिमा।
 
3 मार्च 2026 : खग्रास ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण के साथ फाल्गुन पूर्णिमा होगी। 
 
4 मार्च 2026 : होली (धुलेंड़ी) या रंग वाली होली मनाई जाएगी।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

