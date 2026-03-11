बुधवार, 11 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Why does Malmas or Kharmas come twice a year, what is it?
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 11 मार्च 2026 (11:48 IST)

Malmas vs Kharmas: वर्ष में 2 बार क्यों आता है मलमास या खरमास, क्या होता है यह

भगवान सूर्यदेव का सुंदर फोटो
What is Malmas vs Kharmas: मलमास (अधिक मास) या खरमास हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण समय होता है, जो हर साल दो बार आता है। यह एक खास खगोलीय स्थिति का परिणाम है, जो भारतीय कैलेंडर और ज्योतिषशास्त्र के अनुसार निर्धारित होता है।ALSO READ: Kharmas March 2026: खरमास कब से हो रहा है प्रारंभ, क्या महत्व है इसका?

मलमास को अधिक मास भी कहा जाता है और यह एक ऐसा महीना होता है जिसमें कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यापार की शुरुआत नहीं की जाती। इसी तरह खरमास सूर्य के विशेष राशि परिवर्तन से जुड़ा हुआ होता है, जो पवित्र समय की शुरुआत करता है। आपको बता दें कि इस साल 2026 का अगला खरमास 15 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है, जो कि लगभग एक महीने तक चलेगा यानी 14 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा।

इस लेख में हम जानेंगे कि मलमास और खरमास क्या होते हैं, इनका महत्व क्या है और क्यों यह साल में दो बार आते हैं। 

 

यहां इनका पूरा गणित और महत्व दिया गया है:

 
  • खरमास (सूर्य की स्थिति)
  • क्यों आता है? 
  • कब-कब आता है?
  • इसमें क्या होता है? 
  • मलमास / अधिक मास (चंद्रमा की चाल)
  • मुख्य अंतर: एक नजर में
 

1. खरमास (सूर्य की स्थिति)

खरमास साल में दो बार आता है। यह तब होता है जब सूर्य बृहस्पति (Guru) की राशियों- धनु (Sagittarius) और मीन (Pisces) में प्रवेश करता है।
 

क्यों आता है? 

ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य अपने गुरु (बृहस्पति) की सेवा में उनकी राशियों में जाता है, तो सूर्य का तेज कम हो जाता है। बृहस्पति की राशि में सूर्य को 'मद्धम' माना जाता है।
 

कब-कब आता है? 

1. मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी (जब सूर्य धनु राशि में हो)।
 
2. मध्य मार्च से मध्य अप्रैल (जब सूर्य मीन राशि में हो)।
 

इसमें क्या होता है? 

खरमास का संबंध सूर्य के धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश से होता है। जब सूर्य इन राशियों में प्रवेश करता है, तब यह समय खरमास कहलाता है। इस समय विशेष रूप से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। इसे 'सौर मास' की अशुद्धि माना जाता है।
 

2. मलमास / अधिक मास (चंद्रमा की चाल)

मलमास (जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं) हर साल नहीं आता, बल्कि यह हर तीसरे साल (लगभग 32 महीने बाद) आता है।
 

क्यों आता है?


चंद्रमा का वर्ष 354 दिनों का होता है, जबकि सौर वर्ष (सूर्य का साल) 365 दिनों का। इन दोनों के बीच हर साल 11 दिनों का अंतर आ जाता है। तीन सालों में यह अंतर लगभग 1 महीना (33 दिन) हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है।

 

क्या होता है?

चूंकि इस महीने का कोई स्वामी ग्रह नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया-पुरुषोत्तम मास। इसमें पूजा-पाठ और दान का फल अनंत गुना मिलता है, लेकिन सांसारिक शुभ कार्य नहीं किए जाते।ALSO READ: क्या तीसरा एंटी क्राइस्ट आ चुका है? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

 

मुख्य अंतर: एक नजर में

विशेषता: खरमास (Kharmas)

कारण: सूर्य का धनु या मीन राशि में जाना। 
आवृत्ति: साल में 2 बार।
अवधि: हमेशा 1 महीना (लगभग 30 दिन)।
मान्यता: सूर्य का तेज कम होना।
 

विशेषता: मलमास / अधिक मास (Malmas)

कारण: चंद्र और सूर्य वर्ष के दिनों का अंतर।
आवृत्ति: लगभग हर 3 साल में 1 बार।
अवधि: पूरा एक अतिरिक्त महीना।
मान्यता: समय का संतुलन बनाना।

विशेष टिप: खरमास में मांगलिक कार्य भले ही वर्जित हों, लेकिन यह समय सूर्य देव की उपासना और दान-पुण्य के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
तमिल त्योहार कारादाइयन नौम्बू क्यों मनाया जाता है?

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?ज्योतिष शास्त्र का सबसे शुभ माना जाने वाला 'मालव्य राजयोग' शुरू हो चुका है! शुक्र देव की विशेष कृपा से इन 4 राशियों के जीवन में सुख-सुविधाओं और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है? जानिए करियर, बिजनेस और आर्थिक लाभ से जुड़ी हर बड़ी भविष्यवाणी इस खास आलेख में।

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभJupiter Direct Transit 2026: गुरु ग्रह के मार्गी होने से बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। 13 दिसंबर तक 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ।

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटना

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटनाउल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2025 को मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा को एक पक्षी उठाकर ले गया था इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 26 पर्यटकों की मौत हो गई और फिर ऑपरेशन सिंदुर लॉन्च हुआ। अब ध्वजा पर पक्षी का बैठना किस बात कर संकेत है? पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित नीलचक्र और उस पर लहराते 'पतितपावन बाना' पर गुरुवार को एक बाज बैठा हुआ नजर आया।

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंता

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंताचीनी भविष्यवक्ता जियांग (Jiang), जिन्हें अक्सर 'चीनी नास्त्रेदमस' कहा जाता है, हाल के दिनों में अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के कारण काफी चर्चा में रहे हैं। बीजिंग में रहने वाले जियांग चीन में हिस्ट्री और फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने येल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे यूट्यूब पर कॉफी एक्टिव रहते हैं। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, उनकी तीन प्रमुख भविष्यवाणियाँ सबसे अधिक वायरल हो रही हैं, जिनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं।

और भी वीडियो देखें

Malmas vs Kharmas: वर्ष में 2 बार क्यों आता है मलमास या खरमास, क्या होता है यह

Malmas vs Kharmas: वर्ष में 2 बार क्यों आता है मलमास या खरमास, क्या होता है यहKharmas 2026: हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में मलमास और खरमास को लेकर अक्सर भ्रम रहता है, लेकिन ये दोनों अलग-अलग खगोलीय घटनाओं पर आधारित हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक चंद्रमा की चाल से जुड़ा है और दूसरा सूर्य की स्थिति से। इस दौरान विवाह, जनेऊ, या गृह प्रवेश जैसे बड़े मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मार्च, 2026)Today 11 March 2026 horoscope in Hindi : माह का पहला दिन, 11 मार्च 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

11 March Birthday: आपको 11 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 March Birthday: आपको 11 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 11 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

क्या तीसरा एंटी क्राइस्ट आ चुका है? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

क्या तीसरा एंटी क्राइस्ट आ चुका है? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ने बढ़ाई दुनिया की चिंताफ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल डी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में 'एंटी-क्राइस्ट' (Antichrist) का जिक्र बहुत चर्चित और डरावना माना जाता है। नास्त्रेदमस ने अपनी किताब 'प्रॉफेसीज' में 3 ऐसे व्यक्तियों का जिक्र किया है, जो ईसाई धर्म के विरोधी होंगे और वे दुनिया में भारी विनाश, युद्ध और अराजकता लाएंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com